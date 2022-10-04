https://ria.ru/20221004/aeroflot-1821471663.html
"Аэрофлот" рассказал о самых необычных животных на борту
"Аэрофлот" рассказал о самых необычных животных на борту - РИА Новости, 04.10.2022
"Аэрофлот" рассказал о самых необычных животных на борту
Во Всемирный день защиты животных, 4 октября, "Аэрофлот" рассказал РИА Новости, каких необычных зверей (и не только) перевозила авиакомпания. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T20:13
2022-10-04T20:13
2022-10-04T20:13
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Во Всемирный день защиты животных, 4 октября, "Аэрофлот" рассказал РИА Новости, каких необычных зверей (и не только) перевозила авиакомпания.По данным национального перевозчика, количество пассажиров с животными на рейсах постоянно растет. Так, в апреле 2022 года самолетами летали 5 106 питомцев, к августу эта цифра увеличилась более чем в два раза и составляет 12 146 перевезенных зверей."Необычные животные, как правило, путешествуют по системе КАРГО – грузовые авиаперевозки, – рассказали в пресс-службе авиакомпании. – С начала 2022 года перелет "Аэрофлотом" совершили шмели, аквариумные рыбки, попугаи, цыплята, кролики, лисы, морские свинки, росомахи, фазаны, соколы и даже песчаный кот. Это далеко не весь список".Также авиакомпания регулярно участвует в транспортировке диких животных, которым требуется лечение. В 2020 году так перевезли львенка Симбу из Махачкалы в Челябинск. В 2022 году на лечение из Махачкалы в Москву летела львица Сиара. В августе этого года из Владивостока в Москву на реабилитацию "Аэрофлотом" доставили амурскую тигрицу, которую спасли в Приморье.Авиакомпания провела конкурс для пассажиров на лучшую кличку для хищницы в своей официальной группе во "ВКонтакте". Подписчики выбрали большинством голосов имя Амура.
https://ria.ru/20221004/zhivotnye-1821220149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, аэрофлот, московский зоопарк, новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Аэрофлот, Московский зоопарк, Новости - Туризм, туристы
"Аэрофлот" рассказал о самых необычных животных на борту
Во Всемирный день защиты животных "Аэрофлот" рассказал о необычных пассажирах и грузах
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Во Всемирный день защиты животных, 4 октября, "Аэрофлот" рассказал РИА Новости, каких необычных зверей (и не только) перевозила авиакомпания.
По данным национального перевозчика, количество пассажиров с животными на рейсах постоянно растет. Так, в апреле 2022 года самолетами летали 5 106 питомцев, к августу эта цифра увеличилась более чем в два раза и составляет 12 146 перевезенных зверей.
"Необычные животные, как правило, путешествуют по системе КАРГО – грузовые авиаперевозки, – рассказали в пресс-службе авиакомпании. – С начала 2022 года перелет "Аэрофлотом" совершили шмели, аквариумные рыбки, попугаи, цыплята, кролики, лисы, морские свинки, росомахи, фазаны, соколы и даже песчаный кот. Это далеко не весь список".
Также авиакомпания регулярно участвует в транспортировке диких животных, которым требуется лечение. В 2020 году так перевезли львенка Симбу из Махачкалы в Челябинск. В 2022 году на лечение из Махачкалы в Москву летела львица Сиара. В августе этого года из Владивостока в Москву на реабилитацию "Аэрофлотом" доставили амурскую тигрицу, которую спасли в Приморье.
Авиакомпания провела конкурс для пассажиров на лучшую кличку для хищницы в своей официальной группе во "ВКонтакте". Подписчики выбрали большинством голосов имя Амура.