Рейтинг@Mail.ru
Мособласть: количество жалоб на общественный транспорт снизилось - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221003/zhaloby-1821142124.html
Мособласть: количество жалоб на общественный транспорт снизилось
Мособласть: количество жалоб на общественный транспорт снизилось - РИА Новости, 03.10.2022
Мособласть: количество жалоб на общественный транспорт снизилось
Количество жалоб на транспортную систему Московской области по итогам прошлой недели снизилось на четверть, сообщила зампред правительства региона Анна Кротова... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T13:46
2022-10-03T13:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821147324_0:0:1276:718_1920x0_80_0_0_afd3b8cd2be876c74b28e7aa7b4f8189.jpg
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Количество жалоб на транспортную систему Московской области по итогам прошлой недели снизилось на четверть, сообщила зампред правительства региона Анна Кротова на совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым."Прошлая неделя у нас прошла штатно, мы отмечаем снижение жалоб на транспорт Московской области на 23%", - сказала Кротова.Она также добавила, что позитивные отзывы поступают по поводу эксперимента по открытию второй и третьей двери общественного транспорта в часы-пик. На сегодняшний день такая опция доступна на 34 маршрутах.При этом Кротова отметила снижение пассажиропотока на 3%. Так, по итогам прошлой недели, общественный транспорт Московской области перевез 14 миллионов пассажиров, в то время, как с 19 по 25 сентября было перевезено почти 14,5 миллионов гостей и жителей Подмосковья.
https://ria.ru/20220725/voda-1804760332.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821147324_0:36:910:718_1920x0_80_0_0_f77aa3317c603d6ee6758ad6cc1b19e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество
13:46 03.10.2022
 

Мособласть: количество жалоб на общественный транспорт снизилось

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиАвтобусы
Автобусы - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Автобусы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Количество жалоб на транспортную систему Московской области по итогам прошлой недели снизилось на четверть, сообщила зампред правительства региона Анна Кротова на совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
"Прошлая неделя у нас прошла штатно, мы отмечаем снижение жалоб на транспорт Московской области на 23%", - сказала Кротова.
Она также добавила, что позитивные отзывы поступают по поводу эксперимента по открытию второй и третьей двери общественного транспорта в часы-пик. На сегодняшний день такая опция доступна на 34 маршрутах.
При этом Кротова отметила снижение пассажиропотока на 3%. Так, по итогам прошлой недели, общественный транспорт Московской области перевез 14 миллионов пассажиров, в то время, как с 19 по 25 сентября было перевезено почти 14,5 миллионов гостей и жителей Подмосковья.
Раздача воды пассажирам общественного транспорта Московской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 12:55Новости Подмосковья
Более 15 тысяч литров воды раздали в общественном транспорте Подмосковья
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала