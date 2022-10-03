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Мособласть: количество жалоб на общественный транспорт снизилось
Мособласть: количество жалоб на общественный транспорт снизилось - РИА Новости, 03.10.2022
Мособласть: количество жалоб на общественный транспорт снизилось
Количество жалоб на транспортную систему Московской области по итогам прошлой недели снизилось на четверть, сообщила зампред правительства региона Анна Кротова... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T13:46
2022-10-03T13:46
2022-10-03T13:46
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Количество жалоб на транспортную систему Московской области по итогам прошлой недели снизилось на четверть, сообщила зампред правительства региона Анна Кротова на совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым."Прошлая неделя у нас прошла штатно, мы отмечаем снижение жалоб на транспорт Московской области на 23%", - сказала Кротова.Она также добавила, что позитивные отзывы поступают по поводу эксперимента по открытию второй и третьей двери общественного транспорта в часы-пик. На сегодняшний день такая опция доступна на 34 маршрутах.При этом Кротова отметила снижение пассажиропотока на 3%. Так, по итогам прошлой недели, общественный транспорт Московской области перевез 14 миллионов пассажиров, в то время, как с 19 по 25 сентября было перевезено почти 14,5 миллионов гостей и жителей Подмосковья.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости.
Количество жалоб на транспортную систему Московской области по итогам прошлой недели снизилось на четверть, сообщила зампред правительства региона Анна Кротова на совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым
.
"Прошлая неделя у нас прошла штатно, мы отмечаем снижение жалоб на транспорт Московской области на 23%", - сказала Кротова.
Она также добавила, что позитивные отзывы поступают по поводу эксперимента по открытию второй и третьей двери общественного транспорта в часы-пик. На сегодняшний день такая опция доступна на 34 маршрутах.
При этом Кротова отметила снижение пассажиропотока на 3%. Так, по итогам прошлой недели, общественный транспорт Московской области перевез 14 миллионов пассажиров, в то время, как с 19 по 25 сентября было перевезено почти 14,5 миллионов гостей и жителей Подмосковья.