https://ria.ru/20221003/zhaloby-1821142124.html

Мособласть: количество жалоб на общественный транспорт снизилось

Мособласть: количество жалоб на общественный транспорт снизилось - РИА Новости, 03.10.2022

Мособласть: количество жалоб на общественный транспорт снизилось

Количество жалоб на транспортную систему Московской области по итогам прошлой недели снизилось на четверть, сообщила зампред правительства региона Анна Кротова... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T13:46

2022-10-03T13:46

2022-10-03T13:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Количество жалоб на транспортную систему Московской области по итогам прошлой недели снизилось на четверть, сообщила зампред правительства региона Анна Кротова на совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым."Прошлая неделя у нас прошла штатно, мы отмечаем снижение жалоб на транспорт Московской области на 23%", - сказала Кротова.Она также добавила, что позитивные отзывы поступают по поводу эксперимента по открытию второй и третьей двери общественного транспорта в часы-пик. На сегодняшний день такая опция доступна на 34 маршрутах.При этом Кротова отметила снижение пассажиропотока на 3%. Так, по итогам прошлой недели, общественный транспорт Московской области перевез 14 миллионов пассажиров, в то время, как с 19 по 25 сентября было перевезено почти 14,5 миллионов гостей и жителей Подмосковья.

https://ria.ru/20220725/voda-1804760332.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество