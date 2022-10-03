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В Тульской области более 20 заводов перестроили под нужды армии - РИА Новости, 03.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Тульской области более 20 заводов перестроили под нужды армии
В Тульской области более 20 заводов перестроили под нужды армии - РИА Новости, 03.10.2022
В Тульской области более 20 заводов перестроили под нужды армии
Предприятия Тульской области продолжают наращивать объемы производства продукции для армии, в частности, балаклав, тельняшек и спальных мешков, при этом более... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T18:42
2022-10-03T18:50
специальная военная операция на украине
безопасность
алексей дюмин
тульская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Предприятия Тульской области продолжают наращивать объемы производства продукции для армии, в частности, балаклав, тельняшек и спальных мешков, при этом более 20 предприятий перестроили производство под выполнение задач по укомплектованию военнослужащих, сообщает правительство региона.Сообщается, что в понедельник губернатор Алексей Дюмин с коллегами посетил 51-й полк 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, где находятся мобилизованные жители Тульской области.Врио командира дивизии Алексей Быков доложил губернатору, что мобилизованные размещены в казармах, обеспечены всеми видами довольствия, как и военнослужащие по контракту. Быков поблагодарил главу региона, в частности, за помощь в доукомплектовании обмундирования. Мобилизованным уже выдали базовые комплекты экипировки от Министерства обороны. Дюмин отметил, что по его поручению на уровне региона базовые комплекты дополняют такими позициями, как спальные мешки, дождевики, рюкзаки, термобелье, аптечки для оказания первой помощи."Первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев дополнил, что тульские предприятия продолжают наращивать объемы производства продукции для армии (балаклавы, тельняшки, спальные мешки, баулы и другое). Более 20 предприятий области перестроили свое производство под выполнение задач по укомплектованию военнослужащих. Правительство региона оказывает им все необходимое содействие", - говорится в сообщении.Дюмин осмотрел образцы формы одежды от Министерства обороны, дополнительные позиции экипировки, а также закупленные квадрокоптеры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, алексей дюмин, тульская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Алексей Дюмин, Тульская область
18:42 03.10.2022 (обновлено: 18:50 03.10.2022)
 
В Тульской области более 20 заводов перестроили под нужды армии

Правительство Тульской области сообщило о перестройке более 20 предприятий под нужды армии

© Fotolia / liisetПанорама города Тулы
Панорама города Тулы - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Fotolia / liiset
Панорама города Тулы. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Предприятия Тульской области продолжают наращивать объемы производства продукции для армии, в частности, балаклав, тельняшек и спальных мешков, при этом более 20 предприятий перестроили производство под выполнение задач по укомплектованию военнослужащих, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в понедельник губернатор Алексей Дюмин с коллегами посетил 51-й полк 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, где находятся мобилизованные жители Тульской области.
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Врио командира дивизии Алексей Быков доложил губернатору, что мобилизованные размещены в казармах, обеспечены всеми видами довольствия, как и военнослужащие по контракту. Быков поблагодарил главу региона, в частности, за помощь в доукомплектовании обмундирования. Мобилизованным уже выдали базовые комплекты экипировки от Министерства обороны. Дюмин отметил, что по его поручению на уровне региона базовые комплекты дополняют такими позициями, как спальные мешки, дождевики, рюкзаки, термобелье, аптечки для оказания первой помощи.
"Первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев дополнил, что тульские предприятия продолжают наращивать объемы производства продукции для армии (балаклавы, тельняшки, спальные мешки, баулы и другое). Более 20 предприятий области перестроили свое производство под выполнение задач по укомплектованию военнослужащих. Правительство региона оказывает им все необходимое содействие", - говорится в сообщении.
Дюмин осмотрел образцы формы одежды от Министерства обороны, дополнительные позиции экипировки, а также закупленные квадрокоптеры.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАлексей ДюминТульская область
 
 
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