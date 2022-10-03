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Балицкий заявил о подготовке Киева к провокации с жертвами на Запорожье - РИА Новости, 03.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/zaporozhe-1821051394.html
Балицкий заявил о подготовке Киева к провокации с жертвами на Запорожье
Балицкий заявил о подготовке Киева к провокации с жертвами на Запорожье - РИА Новости, 03.10.2022
Балицкий заявил о подготовке Киева к провокации с жертвами на Запорожье
Украинские власти в одностороннем порядке заблокировали проезд для жителей на освобожденные территории Запорожской области и могут готовить новую провокацию с... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T00:39
2022-10-03T00:39
специальная военная операция на украине
в мире
евгений балицкий
запорожье
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Украинские власти в одностороннем порядке заблокировали проезд для жителей на освобожденные территории Запорожской области и могут готовить новую провокацию с жертвами среди мирного населения, заявил в Telegram глава региона Евгений Балицкий.Он отметил, что Киев специально создает препятствия для запорожцев, которые хотят покинуть опасные территории, остающиеся под контролем Украины. Балицкий указал, что киевский режим прямо нарушает права людей, ограничивая их в свободе передвижения.По его словам, эти действия Украины могут быть подготовкой к новой провокации ВСУ с жертвами среди мирных жителей."Людей взяли в заложники, делая из них сакральных жертв своих интересов. Можно предположить, что с их стороны готовится такая же трагедия, как произошла 30 сентября", — подчеркнул Балицкий.Политик добавил, что власти региона готовы принять жителей, желающих выехать на освобожденные территории, и гарантируют им безопасность и всестороннюю помощь.Ранее член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов в беседе с РИА Новости также сообщил, что Украина заблокировала въезд на освобожденные территории.В пятницу ВСУ нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области. Погибли 30 человек, еще 88 граждан пострадали.Уже освобождено более 70 процентов региона. При этом под контролем ВСУ остается областной центр — город Запорожье.Президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября подписали соглашения о включении новых территорий в состав России. После этого документы направили в Конституционный суд для проверки, сегодня он признал их соответствующими Основному закону.Теперь договоры подлежат ратификации Госдумой и обязательному рассмотрению в Совете Федерации. Заседание нижней палаты намечено на понедельник, 3 октября, верхняя может рассмотреть законы на следующий день.
https://ria.ru/20221001/zaporozhe-1820869991.html
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в мире, евгений балицкий, запорожье, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Евгений Балицкий, Запорожье, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
00:39 03.10.2022
 
Балицкий заявил о подготовке Киева к провокации с жертвами на Запорожье

Глава Запорожья Балицкий: Киев закрыл въезд в регион и может готовить новую провокацию

© РИА Новости / Перейти в медиабанкАвтомобили в очереди у контрольно-пропускного пункта "Васильевка" в Запорожской области
Автомобили в очереди у контрольно-пропускного пункта Васильевка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости
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Автомобили в очереди у контрольно-пропускного пункта "Васильевка" в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Украинские власти в одностороннем порядке заблокировали проезд для жителей на освобожденные территории Запорожской области и могут готовить новую провокацию с жертвами среди мирного населения, заявил в Telegram глава региона Евгений Балицкий.
"Киевский режим в одностороннем порядке полностью заблокировал выезд через свой контрольно-пропускной пункт в сторону КПП Васильевка на освобожденную часть Запорожской области", — написал политик.
Он отметил, что Киев специально создает препятствия для запорожцев, которые хотят покинуть опасные территории, остающиеся под контролем Украины. Балицкий указал, что киевский режим прямо нарушает права людей, ограничивая их в свободе передвижения.
По его словам, эти действия Украины могут быть подготовкой к новой провокации ВСУ с жертвами среди мирных жителей.
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"Людей взяли в заложники, делая из них сакральных жертв своих интересов. Можно предположить, что с их стороны готовится такая же трагедия, как произошла 30 сентября", — подчеркнул Балицкий.
Политик добавил, что власти региона готовы принять жителей, желающих выехать на освобожденные территории, и гарантируют им безопасность и всестороннюю помощь.
Ранее член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов в беседе с РИА Новости также сообщил, что Украина заблокировала въезд на освобожденные территории.
В пятницу ВСУ нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области. Погибли 30 человек, еще 88 граждан пострадали.
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Уже освобождено более 70 процентов региона. При этом под контролем ВСУ остается областной центр — город Запорожье.
Президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября подписали соглашения о включении новых территорий в состав России. После этого документы направили в Конституционный суд для проверки, сегодня он признал их соответствующими Основному закону.
Теперь договоры подлежат ратификации Госдумой и обязательному рассмотрению в Совете Федерации. Заседание нижней палаты намечено на понедельник, 3 октября, верхняя может рассмотреть законы на следующий день.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвгений БалицкийЗапорожьеЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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