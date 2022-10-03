https://ria.ru/20221003/zaporozhe-1821051394.html

Балицкий заявил о подготовке Киева к провокации с жертвами на Запорожье

Балицкий заявил о подготовке Киева к провокации с жертвами на Запорожье - РИА Новости, 03.10.2022

Балицкий заявил о подготовке Киева к провокации с жертвами на Запорожье

Украинские власти в одностороннем порядке заблокировали проезд для жителей на освобожденные территории Запорожской области и могут готовить новую провокацию с... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T00:39

2022-10-03T00:39

2022-10-03T00:39

специальная военная операция на украине

в мире

евгений балицкий

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запорожская область

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россия

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Украинские власти в одностороннем порядке заблокировали проезд для жителей на освобожденные территории Запорожской области и могут готовить новую провокацию с жертвами среди мирного населения, заявил в Telegram глава региона Евгений Балицкий.Он отметил, что Киев специально создает препятствия для запорожцев, которые хотят покинуть опасные территории, остающиеся под контролем Украины. Балицкий указал, что киевский режим прямо нарушает права людей, ограничивая их в свободе передвижения.По его словам, эти действия Украины могут быть подготовкой к новой провокации ВСУ с жертвами среди мирных жителей."Людей взяли в заложники, делая из них сакральных жертв своих интересов. Можно предположить, что с их стороны готовится такая же трагедия, как произошла 30 сентября", — подчеркнул Балицкий.Политик добавил, что власти региона готовы принять жителей, желающих выехать на освобожденные территории, и гарантируют им безопасность и всестороннюю помощь.Ранее член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов в беседе с РИА Новости также сообщил, что Украина заблокировала въезд на освобожденные территории.В пятницу ВСУ нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области. Погибли 30 человек, еще 88 граждан пострадали.Уже освобождено более 70 процентов региона. При этом под контролем ВСУ остается областной центр — город Запорожье.Президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября подписали соглашения о включении новых территорий в состав России. После этого документы направили в Конституционный суд для проверки, сегодня он признал их соответствующими Основному закону.Теперь договоры подлежат ратификации Госдумой и обязательному рассмотрению в Совете Федерации. Заседание нижней палаты намечено на понедельник, 3 октября, верхняя может рассмотреть законы на следующий день.

https://ria.ru/20221001/zaporozhe-1820869991.html

https://ria.ru/20220929/bezhentsy-1820335129.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220930/zaporozhe-1820500214.html

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в мире, евгений балицкий, запорожье, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, россия