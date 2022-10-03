https://ria.ru/20221003/zapad-1821198834.html
Медведев: Запад ведет себя глупо, сворачивая сотрудничество с Россией
Медведев: Запад ведет себя глупо, сворачивая сотрудничество с Россией - РИА Новости, 03.10.2022
Медведев: Запад ведет себя глупо, сворачивая сотрудничество с Россией
Страны Запада ведут себя глупо, сворачивая научно-техническое сотрудничество с РФ, Россия проживет без них, а они будут горько жалеть, заявил зампредседателя... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:18
2022-10-03T16:18
2022-10-03T16:18
наука
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Страны Запада ведут себя глупо, сворачивая научно-техническое сотрудничество с РФ, Россия проживет без них, а они будут горько жалеть, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."В сегодняшней ситуации мы стоим перед необходимостью некоторые вещи переосмыслить. В мире очень многое изменилось. К сожалению, не по нашей вине блокирован ряд тех вполне позитивных процессов, которые мы успешно поддерживали и развивали в области научно-технического сотрудничества, образовательной сфере", - сказал Медведев на заседании президиума президентского Совета по науке и образованию.Он добавил, что вместо партнерства Россия столкнулась с попыткой изолировать страну."Скажем прямо, ведут они себя просто глупо. Вместо того, чтобы продолжать сотрудничество, стараться взаимодействовать…, влиять на своих партнеров, они просто отворачиваются. И ладно. Мы и без них проживем, а вот они у нас все свои позиции потеряют. И потом будут об этом горько жалеть", - сказал зампред Совбеза.
https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, дмитрий медведев, россия
Наука, Дмитрий Медведев, Россия
Медведев: Запад ведет себя глупо, сворачивая сотрудничество с Россией
Медведев: Запад ведет себя глупо, сворачивая научно-техническое сотрудничество с Россией
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Страны Запада ведут себя глупо, сворачивая научно-техническое сотрудничество с РФ, Россия проживет без них, а они будут горько жалеть, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"В сегодняшней ситуации мы стоим перед необходимостью некоторые вещи переосмыслить. В мире очень многое изменилось. К сожалению, не по нашей вине блокирован ряд тех вполне позитивных процессов, которые мы успешно поддерживали и развивали в области научно-технического сотрудничества, образовательной сфере", - сказал Медведев на заседании президиума президентского Совета по науке и образованию.
Он добавил, что вместо партнерства Россия столкнулась с попыткой изолировать страну.
"Скажем прямо, ведут они себя просто глупо. Вместо того, чтобы продолжать сотрудничество, стараться взаимодействовать…, влиять на своих партнеров, они просто отворачиваются. И ладно. Мы и без них проживем, а вот они у нас все свои позиции потеряют. И потом будут об этом горько жалеть", - сказал зампред Совбеза.