Рейтинг@Mail.ru
Медведев: Запад ведет себя глупо, сворачивая сотрудничество с Россией - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221003/zapad-1821198834.html
Медведев: Запад ведет себя глупо, сворачивая сотрудничество с Россией
Медведев: Запад ведет себя глупо, сворачивая сотрудничество с Россией - РИА Новости, 03.10.2022
Медведев: Запад ведет себя глупо, сворачивая сотрудничество с Россией
Страны Запада ведут себя глупо, сворачивая научно-техническое сотрудничество с РФ, Россия проживет без них, а они будут горько жалеть, заявил зампредседателя... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:18
2022-10-03T16:18
наука
дмитрий медведев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2856:1606_1920x0_80_0_0_28b88c8d3484da72faf9c8d7459bc666.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Страны Запада ведут себя глупо, сворачивая научно-техническое сотрудничество с РФ, Россия проживет без них, а они будут горько жалеть, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."В сегодняшней ситуации мы стоим перед необходимостью некоторые вещи переосмыслить. В мире очень многое изменилось. К сожалению, не по нашей вине блокирован ряд тех вполне позитивных процессов, которые мы успешно поддерживали и развивали в области научно-технического сотрудничества, образовательной сфере", - сказал Медведев на заседании президиума президентского Совета по науке и образованию.Он добавил, что вместо партнерства Россия столкнулась с попыткой изолировать страну."Скажем прямо, ведут они себя просто глупо. Вместо того, чтобы продолжать сотрудничество, стараться взаимодействовать…, влиять на своих партнеров, они просто отворачиваются. И ладно. Мы и без них проживем, а вот они у нас все свои позиции потеряют. И потом будут об этом горько жалеть", - сказал зампред Совбеза.
https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0c69972f7e106caf3eabd07e80ec8c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, дмитрий медведев, россия
Наука, Дмитрий Медведев, Россия
16:18 03.10.2022
 
Медведев: Запад ведет себя глупо, сворачивая сотрудничество с Россией

Медведев: Запад ведет себя глупо, сворачивая научно-техническое сотрудничество с Россией

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Страны Запада ведут себя глупо, сворачивая научно-техническое сотрудничество с РФ, Россия проживет без них, а они будут горько жалеть, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"В сегодняшней ситуации мы стоим перед необходимостью некоторые вещи переосмыслить. В мире очень многое изменилось. К сожалению, не по нашей вине блокирован ряд тех вполне позитивных процессов, которые мы успешно поддерживали и развивали в области научно-технического сотрудничества, образовательной сфере", - сказал Медведев на заседании президиума президентского Совета по науке и образованию.
Он добавил, что вместо партнерства Россия столкнулась с попыткой изолировать страну.
"Скажем прямо, ведут они себя просто глупо. Вместо того, чтобы продолжать сотрудничество, стараться взаимодействовать…, влиять на своих партнеров, они просто отворачиваются. И ладно. Мы и без них проживем, а вот они у нас все свои позиции потеряют. И потом будут об этом горько жалеть", - сказал зампред Совбеза.
Российский военнослужащий возле КПП Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 08:11Специальная военная операция на Украине
Запад все еще верит в возможность победы над Россией
 
НаукаДмитрий МедведевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала