https://ria.ru/20221003/zapad-1821198834.html

Медведев: Запад ведет себя глупо, сворачивая сотрудничество с Россией

Медведев: Запад ведет себя глупо, сворачивая сотрудничество с Россией - РИА Новости, 03.10.2022

Медведев: Запад ведет себя глупо, сворачивая сотрудничество с Россией

Страны Запада ведут себя глупо, сворачивая научно-техническое сотрудничество с РФ, Россия проживет без них, а они будут горько жалеть, заявил зампредседателя... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T16:18

2022-10-03T16:18

2022-10-03T16:18

наука

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Страны Запада ведут себя глупо, сворачивая научно-техническое сотрудничество с РФ, Россия проживет без них, а они будут горько жалеть, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."В сегодняшней ситуации мы стоим перед необходимостью некоторые вещи переосмыслить. В мире очень многое изменилось. К сожалению, не по нашей вине блокирован ряд тех вполне позитивных процессов, которые мы успешно поддерживали и развивали в области научно-технического сотрудничества, образовательной сфере", - сказал Медведев на заседании президиума президентского Совета по науке и образованию.Он добавил, что вместо партнерства Россия столкнулась с попыткой изолировать страну."Скажем прямо, ведут они себя просто глупо. Вместо того, чтобы продолжать сотрудничество, стараться взаимодействовать…, влиять на своих партнеров, они просто отворачиваются. И ладно. Мы и без них проживем, а вот они у нас все свои позиции потеряют. И потом будут об этом горько жалеть", - сказал зампред Совбеза.

https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html

россия

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Ольга Фомченкова

наука, дмитрий медведев, россия