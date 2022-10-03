https://ria.ru/20221003/zakony-1821096693.html
Акты Херсона и Запорожья не будут применяться при противоречии Конституции
Акты Херсона и Запорожья не будут применяться при противоречии Конституции - РИА Новости, 03.10.2022
Акты Херсона и Запорожья не будут применяться при противоречии Конституции
Нормативные правовые акты Херсонской и Запорожской областей не применяются, если они противоречат Конституции РФ, следует из опубликованных текстов договоров. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T11:04
2022-10-03T11:04
2022-10-03T11:04
россия
херсонская область
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Нормативные правовые акты Херсонской и Запорожской областей не применяются, если они противоречат Конституции РФ, следует из опубликованных текстов договоров.Договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о принятии в состав России, подписанные 30 сентября, опубликованы в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации."Нормативные правовые акты, применяемые в соответствии с решениями военно-гражданской администрации Херсонской области на территории Херсонской области на день принятия в Российскую Федерацию Херсонской области и образования в составе Российской Федерации нового субъекта, и нормативные правовые акты Херсонской области не применяются, если такие акты противоречат Конституции Российской Федерации", - говорится в тексте договора между РФ и Херсонской областью.Аналогичный пункт есть также в договоре между РФ и Запорожской областью.
https://ria.ru/20221003/dogovory-1821094767.html
россия
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , запорожская область, референдумы на освобожденных территориях
Россия, Херсонская область , Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях
Акты Херсона и Запорожья не будут применяться при противоречии Конституции
Законы Херсонской и Запорожской областей не будут применяться при противоречии Конституции
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.
Нормативные правовые акты Херсонской и Запорожской областей не применяются, если они противоречат Конституции РФ, следует
из опубликованных текстов договоров.
Договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о принятии в состав России, подписанные 30 сентября, опубликованы в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
"Нормативные правовые акты, применяемые в соответствии с решениями военно-гражданской администрации Херсонской области на территории Херсонской области на день принятия в Российскую Федерацию Херсонской области и образования в составе Российской Федерации нового субъекта, и нормативные правовые акты Херсонской области не применяются, если такие акты противоречат Конституции Российской Федерации", - говорится в тексте договора между РФ и Херсонской областью.
Аналогичный пункт есть также в договоре между РФ и Запорожской областью.