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Акты Херсона и Запорожья не будут применяться при противоречии Конституции - РИА Новости, 03.10.2022
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Акты Херсона и Запорожья не будут применяться при противоречии Конституции
Акты Херсона и Запорожья не будут применяться при противоречии Конституции - РИА Новости, 03.10.2022
Акты Херсона и Запорожья не будут применяться при противоречии Конституции
Нормативные правовые акты Херсонской и Запорожской областей не применяются, если они противоречат Конституции РФ, следует из опубликованных текстов договоров. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T11:04
2022-10-03T11:04
россия
херсонская область
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Нормативные правовые акты Херсонской и Запорожской областей не применяются, если они противоречат Конституции РФ, следует из опубликованных текстов договоров.Договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о принятии в состав России, подписанные 30 сентября, опубликованы в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации."Нормативные правовые акты, применяемые в соответствии с решениями военно-гражданской администрации Херсонской области на территории Херсонской области на день принятия в Российскую Федерацию Херсонской области и образования в составе Российской Федерации нового субъекта, и нормативные правовые акты Херсонской области не применяются, если такие акты противоречат Конституции Российской Федерации", - говорится в тексте договора между РФ и Херсонской областью.Аналогичный пункт есть также в договоре между РФ и Запорожской областью.
https://ria.ru/20221003/dogovory-1821094767.html
россия
херсонская область
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россия, херсонская область , запорожская область, референдумы на освобожденных территориях
Россия, Херсонская область , Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях
11:04 03.10.2022
 
Акты Херсона и Запорожья не будут применяться при противоречии Конституции

Законы Херсонской и Запорожской областей не будут применяться при противоречии Конституции

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПразднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Нормативные правовые акты Херсонской и Запорожской областей не применяются, если они противоречат Конституции РФ, следует из опубликованных текстов договоров.
Договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о принятии в состав России, подписанные 30 сентября, опубликованы в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
"Нормативные правовые акты, применяемые в соответствии с решениями военно-гражданской администрации Херсонской области на территории Херсонской области на день принятия в Российскую Федерацию Херсонской области и образования в составе Российской Федерации нового субъекта, и нормативные правовые акты Херсонской области не применяются, если такие акты противоречат Конституции Российской Федерации", - говорится в тексте договора между РФ и Херсонской областью.
Аналогичный пункт есть также в договоре между РФ и Запорожской областью.
Президент России Владимир Путин после подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 10:59
Договоры между Россией и новыми субъектами применяются с даты подписания
 
РоссияХерсонская областьЗапорожская областьРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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