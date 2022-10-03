https://ria.ru/20221003/zakony-1821096693.html

Акты Херсона и Запорожья не будут применяться при противоречии Конституции

Акты Херсона и Запорожья не будут применяться при противоречии Конституции - РИА Новости, 03.10.2022

Акты Херсона и Запорожья не будут применяться при противоречии Конституции

Нормативные правовые акты Херсонской и Запорожской областей не применяются, если они противоречат Конституции РФ, следует из опубликованных текстов договоров. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T11:04

2022-10-03T11:04

2022-10-03T11:04

россия

херсонская область

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Нормативные правовые акты Херсонской и Запорожской областей не применяются, если они противоречат Конституции РФ, следует из опубликованных текстов договоров.Договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о принятии в состав России, подписанные 30 сентября, опубликованы в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации."Нормативные правовые акты, применяемые в соответствии с решениями военно-гражданской администрации Херсонской области на территории Херсонской области на день принятия в Российскую Федерацию Херсонской области и образования в составе Российской Федерации нового субъекта, и нормативные правовые акты Херсонской области не применяются, если такие акты противоречат Конституции Российской Федерации", - говорится в тексте договора между РФ и Херсонской областью.Аналогичный пункт есть также в договоре между РФ и Запорожской областью.

https://ria.ru/20221003/dogovory-1821094767.html

россия

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, херсонская область , запорожская область, референдумы на освобожденных территориях