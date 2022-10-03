https://ria.ru/20221003/zakony-1821091801.html
Законы России действуют в новых регионах со дня их принятия в состав страны
Законы России действуют в новых регионах со дня их принятия в состав страны - РИА Новости, 03.10.2022
Законы России действуют в новых регионах со дня их принятия в состав страны
Законодательные и иные нормативные правовые акты РФ действуют в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях со дня принятия новых территорий в состав России,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T10:45
2022-10-03T10:45
2022-10-03T11:06
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Законодательные и иные нормативные правовые акты РФ действуют в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях со дня принятия новых территорий в состав России, следует из опубликованных текстов договоров.Договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о принятии в состав РФ, подписанные 30 сентября, опубликованы в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации."Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации действуют на территории Донецкой Народной Республики со дня принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации", - говорится в тексте договора между РФ и ДНР.Аналогичные пункты есть в договорах между РФ и ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.
https://ria.ru/20221003/zakony-1821096693.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
10:45 03.10.2022 (обновлено: 11:06 03.10.2022)
Законы России действуют в новых регионах со дня их принятия в состав страны
Российские законы действуют на новых территориях со дня их принятия в состав России