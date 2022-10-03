https://ria.ru/20221003/zakony-1821091801.html

Законы России действуют в новых регионах со дня их принятия в состав страны

Законы России действуют в новых регионах со дня их принятия в состав страны - РИА Новости, 03.10.2022

Законы России действуют в новых регионах со дня их принятия в состав страны

Законодательные и иные нормативные правовые акты РФ действуют в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях со дня принятия новых территорий в состав России,... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T10:45

2022-10-03T10:45

2022-10-03T11:06

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Законодательные и иные нормативные правовые акты РФ действуют в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях со дня принятия новых территорий в состав России, следует из опубликованных текстов договоров.Договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о принятии в состав РФ, подписанные 30 сентября, опубликованы в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации."Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации действуют на территории Донецкой Народной Республики со дня принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации", - говорится в тексте договора между РФ и ДНР.Аналогичные пункты есть в договорах между РФ и ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.

https://ria.ru/20221003/zakony-1821096693.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область