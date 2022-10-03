https://ria.ru/20221003/zaes-1821125399.html

Запорожская АЭС не генерирует энергию, заявили власти Энергодара

Запорожская АЭС не генерирует энергию, заявили власти Энергодара - РИА Новости, 03.10.2022

Запорожская АЭС не генерирует энергию, заявили власти Энергодара

Запорожская АЭС не вырабатывает электроэнергию, реакторы заглушены, идет восстановление инфраструктуры после массированных обстрелов со стороны украинских... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:47

2022-10-03T12:47

2022-10-03T12:47

в мире

энергодар

днепр (город)

европа

магатэ

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Запорожская АЭС не вырабатывает электроэнергию, реакторы заглушены, идет восстановление инфраструктуры после массированных обстрелов со стороны украинских войск, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга."Все в штатном режиме на данный момент, все реакторы заглушены. Ведется работа по восстановлению инфраструктуры после тех ударов, которые были в течение полутора месяцев (со стороны украинских войск). Все приведем в порядок и ждем решений по поводу дальнейшей работы ЗАЭС ", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24", добавив, что сейчас на станцию поступает электроэнергия для собственных нужд.В результате отключения от центральной энергоподачи на ЗАЭС 11 сентября был отключен последний работающий реактор. Таким образом, все шесть реакторов станции сейчас находятся в состоянии холодной остановки. Однако для их охлаждения и работы станции по-прежнему необходима электроэнергия, заявили в МАГАТЭ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

https://ria.ru/20220926/aes-1819500597.html

https://ria.ru/20221002/magate-1820972817.html

энергодар

днепр (город)

европа

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в мире, энергодар, днепр (город), европа, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"