Запорожская АЭС не генерирует энергию, заявили власти Энергодара
Власти Энергодара: ЗАЭС не вырабатывает энергию, идет восстановление инфраструктуры
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Запорожская АЭС не вырабатывает электроэнергию, реакторы заглушены, идет восстановление инфраструктуры после массированных обстрелов со стороны украинских войск, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.
"Все в штатном режиме на данный момент, все реакторы заглушены. Ведется работа по восстановлению инфраструктуры после тех ударов, которые были в течение полутора месяцев (со стороны украинских войск). Все приведем в порядок и ждем решений по поводу дальнейшей работы ЗАЭС ", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24", добавив, что сейчас на станцию поступает электроэнергия для собственных нужд.
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В результате отключения от центральной энергоподачи на ЗАЭС 11 сентября был отключен последний работающий реактор. Таким образом, все шесть реакторов станции сейчас находятся в состоянии холодной остановки. Однако для их охлаждения и работы станции по-прежнему необходима электроэнергия, заявили в МАГАТЭ.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.