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Клишас высказался о статусе украинского языка в новых областях
Клишас высказался о статусе украинского языка в новых областях - РИА Новости, 03.10.2022
Клишас высказался о статусе украинского языка в новых областях
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что в Херсонской и Запорожской областях у украинского языка не РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T10:10
2022-10-03T10:10
2022-10-03T10:25
в мире
херсонская область
запорожская область
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что в Херсонской и Запорожской областях у украинского языка не будет официального статуса, но и запрещать его тоже не будут."Никакого статуса официального у украинского языка не будет, право устанавливать государственный язык есть только у республик в составе РФ. Запрещать украинский язык никто не будет, но и придавать ему официальный статус тоже", - написал он в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, херсонская область , запорожская область, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Херсонская область , Запорожская область, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
10:10 03.10.2022 (обновлено: 10:25 03.10.2022)
Клишас высказался о статусе украинского языка в новых областях
Клишас: официального статуса у украинского языка в Запорожье и Херсоне не будет