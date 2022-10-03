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Клишас высказался о статусе украинского языка в новых областях

Клишас высказался о статусе украинского языка в новых областях - РИА Новости, 03.10.2022

Клишас высказался о статусе украинского языка в новых областях

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что в Херсонской и Запорожской областях у украинского языка не РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T10:10

2022-10-03T10:10

2022-10-03T10:25

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что в Херсонской и Запорожской областях у украинского языка не будет официального статуса, но и запрещать его тоже не будут."Никакого статуса официального у украинского языка не будет, право устанавливать государственный язык есть только у республик в составе РФ. Запрещать украинский язык никто не будет, но и придавать ему официальный статус тоже", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

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Екатерина Зайцева

в мире, херсонская область , запорожская область, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях