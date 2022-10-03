https://ria.ru/20221003/yakutsk-1821065618.html
КПП появятся в двух школах Якутска после стрельбы в Ижевске
КПП появятся в двух школах Якутска после стрельбы в Ижевске - РИА Новости, 03.10.2022
КПП появятся в двух школах Якутска после стрельбы в Ижевске
После стрельбы в ижевской школе в образовательных учреждениях Якутска усилены меры безопасности, в том числе в двух школах появятся контрольно-пропускные... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T08:29
2022-10-03T08:29
2022-10-03T16:11
якутск
ижевск
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в школе в ижевске
республика саха (якутия)
россия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 3 окт – РИА Новости. После стрельбы в ижевской школе в образовательных учреждениях Якутска усилены меры безопасности, в том числе в двух школах появятся контрольно-пропускные пункты, сообщила РИА Новости начальник управления образования города Мария Петрова.В конце сентября в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик застрелил 17 человек, ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. В Удмуртии был объявлен траур. По данным властей, открывший стрельбу состоял на учете в психоневрологическом диспансере.По словам руководителя управления образования, в Якутске всего 52 муниципальных общеобразовательных учреждения, а также 64 дошкольных учреждений. Каждый новый учебный год в школах и детсадах Якутска начинается с месячников по обеспечению безопасности, в рамках которых проводятся инструктажи работников, классные часы с обучающимися, учебно-тренировочные мероприятия при возникновении ЧС. Также в зданиях проверяют работу систем видеонаблюдения и тревожных кнопок."После трагических событий в ижевской школе управлением образования в Якутске усилены меры безопасности… Принято решение по установке контрольно-пропускных пунктов в двух школах. Поступили предложения о закрытии входных дверей с внутренней стороны в образовательных учреждениях. Руководители образовательного учреждения самостоятельно принимают меры, направленные на усиления пропускного режима", - рассказала собеседница агентства.Как отметила Петрова, в 2022 году власти города предусмотрели средства на замену штатных сторожей в детских садах сотрудниками частных охранных организаций.
https://ria.ru/20220929/khabarovsk-1820223173.html
https://ria.ru/20221001/nagrada-1820831373.html
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якутск, ижевск, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в школе в ижевске, республика саха (якутия), россия
Якутск, Ижевск, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в школе в Ижевске, Республика Саха (Якутия), Россия, Республика Саха (Якутия)
08:29 03.10.2022 (обновлено: 16:11 03.10.2022)
КПП появятся в двух школах Якутска после стрельбы в Ижевске
Власти Якутска сообщили о появлении КПП в двух школах города после стрельбы в Ижевске
ЯКУТСК, 3 окт – РИА Новости. После стрельбы в ижевской школе в образовательных учреждениях Якутска усилены меры безопасности, в том числе в двух школах появятся контрольно-пропускные пункты, сообщила РИА Новости начальник управления образования города Мария Петрова.
В конце сентября в школе №88 в Ижевске
ее бывший ученик застрелил 17 человек, ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В СК
сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. В Удмуртии был объявлен траур. По данным властей, открывший стрельбу состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
По словам руководителя управления образования, в Якутске всего 52 муниципальных общеобразовательных учреждения, а также 64 дошкольных учреждений. Каждый новый учебный год в школах и детсадах Якутска начинается с месячников по обеспечению безопасности, в рамках которых проводятся инструктажи работников, классные часы с обучающимися, учебно-тренировочные мероприятия при возникновении ЧС. Также в зданиях проверяют работу систем видеонаблюдения и тревожных кнопок.
"После трагических событий в ижевской школе управлением образования в Якутске усилены меры безопасности… Принято решение по установке контрольно-пропускных пунктов в двух школах. Поступили предложения о закрытии входных дверей с внутренней стороны в образовательных учреждениях. Руководители образовательного учреждения самостоятельно принимают меры, направленные на усиления пропускного режима", - рассказала собеседница агентства.
Как отметила Петрова, в 2022 году власти города предусмотрели средства на замену штатных сторожей в детских садах сотрудниками частных охранных организаций.