https://ria.ru/20221003/yakutsk-1821065618.html

КПП появятся в двух школах Якутска после стрельбы в Ижевске

КПП появятся в двух школах Якутска после стрельбы в Ижевске - РИА Новости, 03.10.2022

КПП появятся в двух школах Якутска после стрельбы в Ижевске

После стрельбы в ижевской школе в образовательных учреждениях Якутска усилены меры безопасности, в том числе в двух школах появятся контрольно-пропускные... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T08:29

2022-10-03T08:29

2022-10-03T16:11

якутск

ижевск

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в школе в ижевске

республика саха (якутия)

россия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 3 окт – РИА Новости. После стрельбы в ижевской школе в образовательных учреждениях Якутска усилены меры безопасности, в том числе в двух школах появятся контрольно-пропускные пункты, сообщила РИА Новости начальник управления образования города Мария Петрова.В конце сентября в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик застрелил 17 человек, ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. В Удмуртии был объявлен траур. По данным властей, открывший стрельбу состоял на учете в психоневрологическом диспансере.По словам руководителя управления образования, в Якутске всего 52 муниципальных общеобразовательных учреждения, а также 64 дошкольных учреждений. Каждый новый учебный год в школах и детсадах Якутска начинается с месячников по обеспечению безопасности, в рамках которых проводятся инструктажи работников, классные часы с обучающимися, учебно-тренировочные мероприятия при возникновении ЧС. Также в зданиях проверяют работу систем видеонаблюдения и тревожных кнопок."После трагических событий в ижевской школе управлением образования в Якутске усилены меры безопасности… Принято решение по установке контрольно-пропускных пунктов в двух школах. Поступили предложения о закрытии входных дверей с внутренней стороны в образовательных учреждениях. Руководители образовательного учреждения самостоятельно принимают меры, направленные на усиления пропускного режима", - рассказала собеседница агентства.Как отметила Петрова, в 2022 году власти города предусмотрели средства на замену штатных сторожей в детских садах сотрудниками частных охранных организаций.

https://ria.ru/20220929/khabarovsk-1820223173.html

https://ria.ru/20221001/nagrada-1820831373.html

якутск

ижевск

республика саха (якутия)

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якутск, ижевск, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в школе в ижевске, республика саха (якутия), россия