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Первое испытание ядерного оружия в Великобритании (операция "Ураган")

Первое испытание ядерного оружия в Великобритании (операция "Ураган") - РИА Новости, 03.10.2022

Первое испытание ядерного оружия в Великобритании (операция "Ураган")

Операция "Ураган" (Operation Hurricane) – первое ядерное испытание, проведенное Великобританией 3 октября 1952 года в районе островов Монте-Белло (западная... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T02:19

2022-10-03T02:19

2022-10-03T02:19

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Операция "Ураган" (Operation Hurricane) – первое ядерное испытание, проведенное Великобританией 3 октября 1952 года в районе островов Монте-Белло (западная оконечность Австралии). Великобритания была первой страной, которая серьезно изучила возможность создания ядерного оружия и сделала ряд важных концептуальных прорывов. Первый теоретически обоснованный расчет критической массы был сделан в Англии учеными из Бирмингемского университета Отто Фришем и Рудольфом Пайерлсом в феврале 1940 года. Результат привел к широким исследованиям возможностей создания ядерного оружия. Оценив важность открытия, правительство Великобритании создало подкомитет по урану Комитета по научным исследованиям ведения боевых действий в воздухе. Вскоре он стал независимым комитетом MAUD (кодовое название) и заказал проведение серии теоретических и экспериментальных исследований в университетах Ливерпуля, Бирмингема, Кембриджа и Оксфорда, а также в британской химической компании Imperial Chemical Industries. Этот комитет разработал основные принципы как конструкции бомбы деления, так и обогащения урана путем газовой диффузии. Осенью 1940 года британские ядерные исследователи съездили в США, где встретились с американскими учеными. Они установили, что их программы аналогичны, и решили, что сотрудничество между двумя странами будет взаимовыгодным. На этом раннем этапе британцы все больше осознавали, что с их ограниченными ресурсами для дорогостоящих опытно-конструкторских работ придется полагаться на огромные производственные мощности Америки. Вскоре комитет MAUD стал обсуждать возможность переноса основных разработок в США, и в своем отчете за 1941 год рекомендовал сотрудничество с Соединенными Штатами. Изучив отчет, Британский научно-консультативный комитет решил, что бомба имеет высокий приоритет, и рекомендовал построить экспериментальную установку по отделению урана-235 в Великобритании, а затем полномасштабную установку в Канаде. После обсуждения правительство Великобритании, премьер-министром которого был Уинстон Черчилль, приняло решение о запуске программы разработки атомной бомбы. Для этого в рамках Департамента научных и промышленных исследований (DSID) была создана организация, отвечающая за все атомные ресурсы, – Управление трубчатых сплавов. Tube Alloys ("Трубные сплавы") стало кодовым названием британского атомного проекта во время войны. В августе 1941 года президент США Франклин Рузвельт предложил Великобритании сотрудничество в этой сфере, но Черчилль отказался. Поскольку война истощала все больше и больше британских ресурсов, к 1942 году реализация их программы отстала от американской. В результате Черчилль согласился, что британский и американский проекты должны быть объединены. Летом 1942 года на основании соглашения с британским правительством военному министерству США было поручено организовать совместную деятельность специалистов обеих стран по использованию ядерной энергии в военных целях. Для этого 13 августа 1942 года был официально учрежден "Манхэттенский инженерный округ" инженерных войск армии США; все исследовательские группы стали работать по одному плану, который получил название "Манхэттенский проект". Многие видные британские ученые вскоре были переведены в Соединенные Штаты для работы над проектом.В августе 1943 года между Великобританией и США было заключено Квебекское соглашение, согласно которому стороны обязались применять атомную бомбу только по совместному решению и никому не передавать информацию о ядерном оружии. Это соглашение формализовало скоординированную разработку ядерного оружия США и Великобританией, окончательно объединив британскую программу Tube Alloys с американским "Манхэттенским проектом". Вместе этот проект привел к разработке атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года. 29 августа 1945 года новое правительство Великобритании во главе с премьер-министром Клементом Эттли организовало в Кабинете министров специальный комитет по атомной энергии для разработки ядерной политики, названный GEN.75. Позже еще меньшая секретная группа министров, известная как GEN.163 и являющаяся частью GEN.75, принимала ключевые решения, касающиеся программы создания атомной бомбы. Также была создана консультативная группа под названием Консультативный комитет по атомной энергии (ACAE). В 1946 году Соединенные Штаты в одностороннем порядке прекратили свое ядерное сотрудничество с Великобританией, приняв так называемый закон МакМахона (Закон об атомной энергии), который запрещал передачу научных данных и наработок по расщеплению атома любым третьим лицам. Кроме того, возвратившиеся в Великобританию ученые, участвовавшие в американском проекте, не имели полного представления о нем, так как во время работы в США их доступ ко всей информации был ограничен. Руководителем британской программы по созданию атомной бомбы был назначен Уильям Пенни, который во время войны занимал видное место в британской миссии в "сверхлаборатории" по разработке атомной бомбы, располагавшейся на плато Лос-Аламос в штате Нью-Мексико (США). Одним из его первых шагов было составление документа под названием "Плутониевое оружие – общее описание", в котором подробно излагались коллективные заметки всех британских ученых, работавших над "Манхэттенском проектом". Поэтому создаваемая британская бомба была основана на конструкции американской имплозивной плутониевой бомбы. Для ее разработки были созданы исследовательские центры в Вулвиче и Форт-Холстеде. Первый британский плутониевый завод построили в Селлафилде (позже переименованном в Уиндскейл, но через некоторое время прежнее название было возвращено) на побережье Ирландского моря. Его первый производственный реактор вошел в строй в 1950 году, а к 1952 году завод начал производить пригодный для использования плутоний. Однако для первого испытательного устройства он не успел наработать необходимого количества плутония, поэтому в активную зону взрывного устройства включили некоторое количество плутония, поставленного Канадой. В Великобритании из-за небольших размеров и высокой плотности населения не было подходящих площадок для испытаний атмосферного оружия, поэтому его решили провести на островах Монте-Белло недалеко от западного побережья Австралии. В экспедицию Великобритании по испытанию первой атомной бомбы вошли пять кораблей (фрегат с бомбой, спасательный испытательный корабль, три десантных корабля) и 1500 человек. Ядерное взрывное устройство было взорвано 3 октября 1952 года на борту фрегата, установленного на якоре на глубине 12 метров в районе островов Монте-Белло. Мощность взрыва составила около 25 килотонн. Такой способ проведения испытаний был выбран не случайно. Во-первых, первое британское ядерное взрывное устройство из-за своей громоздкости еще не было полноценным боеприпасом, то есть не могло быть использовано в качестве авиационной бомбы. Во-вторых, британцы стремились оценить возможные последствия ядерного взрыва у берега – в частности, его воздействие на суда и береговые сооружения. Вызвано это было тем, что в те годы при рассмотрении потенциального ядерного удара со стороны СССР учитывалась возможность скрытной доставки советского ядерного заряда в один из английских портов на судне торгового флота или атака торпедой с ядерной боевой частью. Взрыв буквально испарил корабль. Брызги расплавленного металла, поднятые в воздух, упав на берег, вызвали в нескольких местах загорание сухой растительности. На месте взрыва на морском дне образовалась овальная воронка диаметром до 300 метров и глубиной шесть метров. После проведения испытания первая британская атомная бомба поступила на вооружение в ноябре 1953 года. Испытав свое первое атомное оружие, англичане рассчитывали вернуться к сотрудничеству с США. Однако менее чем через месяц США испытали свою первую водородную (термоядерную) бомбу, снова получив технологическое преимущество, и не пожелали делиться своими ядерными секретами. В 1954 году в Великобритании приступили к разработке термоядерного оружия, и 8 ноября 1957 года была успешно испытана первая водородная бомба. Только после этого в 1958 году США договорились обмениваться ядерной информацией с Великобританией, внеся поправку в Закон об атомной энергии 1946 года. В том же году обе стороны также подписали договор о взаимной обороне между США и Великобританией, разрешающее сотрудничество в области ядерных исследований, а также передачу материалов и оборудования. После непродолжительного моратория на ядерные испытания Великобритания начала проводить совместные с США испытания на американском полигоне в штате Невада. Впоследствии британское атомное оружие было создано по образцу американских разработок, предоставленных в соответствии с соглашением 1958 года.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, великобритания, сша, австралия, уинстон черчилль, франклин рузвельт