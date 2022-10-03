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В Херсоне прогремели шесть взрывов - РИА Новости, 03.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В Херсоне прогремели шесть взрывов
В Херсоне прогремели шесть взрывов - РИА Новости, 03.10.2022
В Херсоне прогремели шесть взрывов
Серия из шести взрывов была слышна в Херсоне, предположительно, работала российская система ПВО, предает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T13:17
2022-10-03T13:19
специальная военная операция на украине
херсон
в мире
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ХЕРСОН, 3 окт - РИА Новости. Серия из шести взрывов была слышна в Херсоне, предположительно, работала российская система ПВО, предает корреспондент РИА Новости.В небе над городом не видны следы от противоракет систем ПВО, но были слышны звуки взрывов.Официальной информации о работе ПВО пока нет.
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херсон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсон, В мире
13:17 03.10.2022 (обновлено: 13:19 03.10.2022)
 
В Херсоне прогремели шесть взрывов

В Херсоне прогремели шесть взрывов, предварительно, работают системы ПВО

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости
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Стела города Херсон. Архивное фото
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ХЕРСОН, 3 окт - РИА Новости. Серия из шести взрывов была слышна в Херсоне, предположительно, работала российская система ПВО, предает корреспондент РИА Новости.
В небе над городом не видны следы от противоракет систем ПВО, но были слышны звуки взрывов.
Официальной информации о работе ПВО пока нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонВ мире
 
 
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