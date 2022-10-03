https://ria.ru/20221003/vzryv-1821138943.html
В Херсоне прогремели шесть взрывов
В Херсоне прогремели шесть взрывов - РИА Новости, 03.10.2022
В Херсоне прогремели шесть взрывов
Серия из шести взрывов была слышна в Херсоне, предположительно, работала российская система ПВО, предает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T13:17
2022-10-03T13:17
2022-10-03T13:19
специальная военная операция на украине
херсон
в мире
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ХЕРСОН, 3 окт - РИА Новости. Серия из шести взрывов была слышна в Херсоне, предположительно, работала российская система ПВО, предает корреспондент РИА Новости.В небе над городом не видны следы от противоракет систем ПВО, но были слышны звуки взрывов.Официальной информации о работе ПВО пока нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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херсон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсон, В мире
13:17 03.10.2022 (обновлено: 13:19 03.10.2022)
В Херсоне прогремели шесть взрывов
В Херсоне прогремели шесть взрывов, предварительно, работают системы ПВО