https://ria.ru/20221003/vzryv-1821138943.html

В Херсоне прогремели шесть взрывов

В Херсоне прогремели шесть взрывов - РИА Новости, 03.10.2022

В Херсоне прогремели шесть взрывов

Серия из шести взрывов была слышна в Херсоне, предположительно, работала российская система ПВО, предает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T13:17

2022-10-03T13:17

2022-10-03T13:19

специальная военная операция на украине

херсон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:101:856:583_1920x0_80_0_0_2f40b6eab5f2c1b04d550861e49bc631.jpg

ХЕРСОН, 3 окт - РИА Новости. Серия из шести взрывов была слышна в Херсоне, предположительно, работала российская система ПВО, предает корреспондент РИА Новости.В небе над городом не видны следы от противоракет систем ПВО, но были слышны звуки взрывов.Официальной информации о работе ПВО пока нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсон, в мире