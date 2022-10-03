https://ria.ru/20221003/vybory-1821302568.html

Додик заявил о вмешательстве ЕС и США в выборы в Республике Сербской БиГ

Додик заявил о вмешательстве ЕС и США в выборы в Республике Сербской БиГ - РИА Новости, 03.10.2022

Додик заявил о вмешательстве ЕС и США в выборы в Республике Сербской БиГ

Лидирующий, по предварительным данным, на выборах президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины член президиума БиГ от сербов Милорад Додик рассказал о... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T23:31

2022-10-03T23:31

2022-10-03T23:31

оон

республика сербская

россия

сша

владимир путин

милорад додик

евросоюз

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БЕЛГРАД, 3 окт – РИА Новости. Лидирующий, по предварительным данным, на выборах президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины член президиума БиГ от сербов Милорад Додик рассказал о прямом вмешательстве представителей ЕС и США в волеизъявление граждан.Жители БиГ в воскресенье выбирали трех членов коллективного главы государства – президиума – по одному от бошняков (славян-мусульман), боснийских хорватов и местных сербов, 42 депутатов палаты представителей парламентской ассамблеи БиГ, 83 депутатов скупщины (парламента) Республики Сербской, ее президента и вице-президентов, 98 депутатов в палату представителей хорватско-мусульманской Федерации Боснии и Герцеговины и кандидатов в муниципальные собрания. Правом голоса обладали 3 386 666 граждан, явка составила 50%.Накануне дня голосования глава постоянной делегации ЕС в БиГ Йохан Саттлер обнародовал заявление, в котором призвал граждан голосовать за перемены, чтобы "перестать быть в положении заложников". Посол США Майкл Мерфи также призвал граждан как можно активнее участвовать в волеизъявлении, чтобы "выбрать кого-то другого", если нынешние власти не устраивают."Четко заявляю этому европейскому послу, что он нарушил границы тем, что вмешивался во внутренние вопросы. Его призыв о том, как надо голосовать на выборах - я его видел, он и сейчас в соцсетях, пусть сам на него посмотрит. Не сможет объяснить, что не вмешивался во внутренние вопросы, так делал и посол США", - заявил Додик в эфире Радио и телевидения Республики Сербской."Они мне говорят: почему ты с ними ссоришься? А что делать - подчиниться тому, что они делают против нас? Не меня лично, изменения здесь, в Республике Сербской, означали бы "поставь послушную структуру", - указал политик.Согласно последним данным избиркома, Додик на выборах президента Республики Сербской БиГ лидирует с 48,36% голосов, его ближайший конкурент Елена Тривич получает 43,27%.Правящая в Республике Сербской Партия независимых социал-демократов Додика в ночь на понедельник уже провозгласила его победу на выборах президента на основании данных своих наблюдателей. Он пообещал продолжить проводимую политику и сотрудничество с Сербией, Россией и Венгрией.Додик в свои 63 года трижды был премьером и дважды президентом Республики Сербской. Он считается самым пророссийским политиком в БиГ, годами находится под санкциями Запада и открыто не признает высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, чье назначение в ООН не утвердили Россия и Китай.В ходе визита в Москву 22 сентября Додик провел встречу с российским президентом Владимиром Путиным и подчеркнул, что Россия является ключевым внешнеэкономическом партнером Республики Сербской и постоянно оказывает ей поддержку, в том числе в Совете Безопасности ООН. В интервью РИА Новости Додик указал, что "Запад считает, что наделен правом решать за других". Он также выразил уверенность в своей победе, но отметил, что свидетельства вмешательства в выборы в БиГ со стороны Запада имеются - Запад финансирует и продвигает своих кандидатов, которые не пользуются широкой поддержкой населения.

https://ria.ru/20221003/vybory-1821088248.html

https://ria.ru/20220922/nato-1818597363.html

https://ria.ru/20220920/vybory-1818237402.html

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оон, республика сербская, россия, сша, владимир путин, милорад додик, евросоюз