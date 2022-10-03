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Додик сохраняет лидерство на выборах президента Республики Сербской БиГ - РИА Новости, 03.10.2022
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Додик сохраняет лидерство на выборах президента Республики Сербской БиГ
Додик сохраняет лидерство на выборах президента Республики Сербской БиГ - РИА Новости, 03.10.2022
Додик сохраняет лидерство на выборах президента Республики Сербской БиГ
Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от боснийских сербов Милорад Додик лидирует на выборах президента Республики Сербской БиГ, заявила Центральная... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T19:30
2022-10-03T19:30
милорад додик
в мире
владимир путин
федерация боснии и герцеговины
россия
сербия
оон
сербская демократическая партия
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БЕЛГРАД, 3 окт – РИА Новости. Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от боснийских сербов Милорад Додик лидирует на выборах президента Республики Сербской БиГ, заявила Центральная избирательная комиссия страны на основании предварительных данных обработки данных с 90,4% участков.Жители БиГ в воскресенье выбирали трех членов коллективного главы государства - президиума – по одному от бошняков (славян-мусульман), боснийских хорватов и местных сербов, 42 депутата Палаты представителей парламентской ассамблеи БиГ, 83 депутата Скупщины (парламента) Республики Сербской (РС БиГ), президента и вице-президентов РС БиГ, 98 депутатов в палату представителей хорватско-мусульманской Федерации Боснии и Герцеговины и кандидатов в муниципальные собрания. Правом голоса обладали 3 386 666 граждан, явка составила 50%.Согласно обновленным вечером в понедельник на официальном сайте избиркома данным Додик лидирует с 48,36% голосов, ближайший конкурент на пост президента РС БиГ – Елена Тривич - получает 43,27% поддержки избирателей. Обработан материал с 90,4% избирательных участков.В ночь на понедельник лидер правящей в РС партии Союз независимых социал-демократов Додик уже провозгласил свою победу и пообещал поддерживать сотрудничество с Сербией, Россией и Венгрией. О своей победе заявила и член партии - нынешний президент РС БиГ Желька Цвиянович, она выдвигалась на пост члена президиума БиГ от сербского народа.Додик в свои 63 года трижды был премьером и дважды президентом РС БиГ. Он считается самым пророссийским политиком в БиГ, годами находится под санкциями Запада и открыто не признает Высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, чье назначение в ООН не утвердили РФ и КНР.В ходе визита в Москву 22 сентября кандидат в президенты РС БиГ провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным и подчеркнул, что Россия является ключевым внешнеэкономическом партнером Республики Сербской и постоянно оказывает ей поддержку, в том числе в Совете Безопасности ООН. В интервью РИА Новости Додик указал, что "Запад считает, что наделен правом решать за других". Он также выразил уверенность в своей победе, но отметил, что свидетельства вмешательства в выборы в БиГ со стороны Запада имеются - Запад финансирует и продвигает своих кандидатов, которые не пользуются широкой поддержкой населения.Крупнейшим конкурентом Додика стала зампредседателя оппозиционной Партии демократического прогресса, поддержанная и Сербской демократической партией, 39-летняя преподаватель экономики Елена Тривич. Основой своей кампании она сделала критику 17 лет правления СНСД, борьбу с коррупций и насущные потребности граждан.
https://ria.ru/20220922/dodik-1818599583.html
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353
60
милорад додик, в мире, владимир путин, федерация боснии и герцеговины, россия, сербия, оон, сербская демократическая партия
Милорад Додик, В мире, Владимир Путин, Федерация Боснии и Герцеговины, Россия, Сербия, ООН, Сербская демократическая партия
19:30 03.10.2022
 
Додик сохраняет лидерство на выборах президента Республики Сербской БиГ

Додик лидирует на выборах президента Республики Сербской БиГ, набрав 48,36 процента

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Милорад Додик. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 3 окт – РИА Новости. Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от боснийских сербов Милорад Додик лидирует на выборах президента Республики Сербской БиГ, заявила Центральная избирательная комиссия страны на основании предварительных данных обработки данных с 90,4% участков.
Жители БиГ в воскресенье выбирали трех членов коллективного главы государства - президиума – по одному от бошняков (славян-мусульман), боснийских хорватов и местных сербов, 42 депутата Палаты представителей парламентской ассамблеи БиГ, 83 депутата Скупщины (парламента) Республики Сербской (РС БиГ), президента и вице-президентов РС БиГ, 98 депутатов в палату представителей хорватско-мусульманской Федерации Боснии и Герцеговины и кандидатов в муниципальные собрания. Правом голоса обладали 3 386 666 граждан, явка составила 50%.
Президент РФ Владимир Путин и председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 09:45
Лидер боснийских сербов: из Брюсселя перед встречей с Путиным не звонили
Согласно обновленным вечером в понедельник на официальном сайте избиркома данным Додик лидирует с 48,36% голосов, ближайший конкурент на пост президента РС БиГ – Елена Тривич - получает 43,27% поддержки избирателей. Обработан материал с 90,4% избирательных участков.
В ночь на понедельник лидер правящей в РС партии Союз независимых социал-демократов Додик уже провозгласил свою победу и пообещал поддерживать сотрудничество с Сербией, Россией и Венгрией. О своей победе заявила и член партии - нынешний президент РС БиГ Желька Цвиянович, она выдвигалась на пост члена президиума БиГ от сербского народа.
Додик в свои 63 года трижды был премьером и дважды президентом РС БиГ. Он считается самым пророссийским политиком в БиГ, годами находится под санкциями Запада и открыто не признает Высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, чье назначение в ООН не утвердили РФ и КНР.
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 09:22
Лидер боснийских сербов Додик оценил возможность оплаты газа в нацвалютах
В ходе визита в Москву 22 сентября кандидат в президенты РС БиГ провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным и подчеркнул, что Россия является ключевым внешнеэкономическом партнером Республики Сербской и постоянно оказывает ей поддержку, в том числе в Совете Безопасности ООН. В интервью РИА Новости Додик указал, что "Запад считает, что наделен правом решать за других". Он также выразил уверенность в своей победе, но отметил, что свидетельства вмешательства в выборы в БиГ со стороны Запада имеются - Запад финансирует и продвигает своих кандидатов, которые не пользуются широкой поддержкой населения.
Крупнейшим конкурентом Додика стала зампредседателя оппозиционной Партии демократического прогресса, поддержанная и Сербской демократической партией, 39-летняя преподаватель экономики Елена Тривич. Основой своей кампании она сделала критику 17 лет правления СНСД, борьбу с коррупций и насущные потребности граждан.
Вступление Боснии и Герцеговины в НАТО невозможно – Додик - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 09:26
Республика Сербская не поддерживает вступление БиГ в НАТО, заявил Додик
 
Милорад ДодикВ миреВладимир ПутинФедерация Боснии и ГерцеговиныРоссияСербияООНСербская демократическая партия
 
 
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