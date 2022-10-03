https://ria.ru/20221003/vybory-1821192282.html
Володин: депутатов от новых регионов изберут на выборах в следующую Думу
Володин: депутатов от новых регионов изберут на выборах в следующую Думу - РИА Новости, 03.10.2022
Володин: депутатов от новых регионов изберут на выборах в следующую Думу
Выборы депутатов Госдумы от новых российских регионов пройдут в ходе выборов в следующий думский созыв, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:58
2022-10-03T15:58
2022-10-03T15:58
политика
вячеслав володин
россия
госдума рф
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Выборы депутатов Госдумы от новых российских регионов пройдут в ходе выборов в следующий думский созыв, заявил спикер ГД Вячеслав Володин."Выборы депутатов от четырех субъектов - новых российских регионов РФ - пройдут в установленные сроки, одномоментно времени переизбрания Государственной думы", - сказал политик в ходе заседания в понедельник.
https://ria.ru/20221003/gosduma-1821154511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, вячеслав володин, россия, госдума рф
Политика, Вячеслав Володин, Россия, Госдума РФ
Володин: депутатов от новых регионов изберут на выборах в следующую Думу
Спикер Госдумы Володин: депутатов от новых регионов изберут на выборах в следующую Думу