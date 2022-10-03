10:37 03.10.2022 (обновлено: 11:40 03.10.2022)
Милорад Додик лидирует на выборах президента Республики Сербской БиГ
Додик лидирует на выборах президента Республики Сербской БиГ, набрав 48,8 процента
Милорад Додик. Архивное фото
БЕЛГРАД, 3 окт – РИА Новости. Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик лидирует на выборах президента Республики Сербской БиГ, нынешний президент РС БиГ Желька Цвиянович - на пост члена президиума БиГ от сербского народа, заявила Центральная избирательная комиссия БиГ на основании предварительных данных подсчета голосов.
Жители БиГ в воскресенье выбирали трех членов коллективного главы государства - президиума – по одному от бошняков (славян-мусульман), боснийских хорватов и местных сербов, 42 депутатов Палаты представителей парламентской ассамблеи БиГ, 83 депутатов Скупщины (парламента) Республики Сербской (РС БиГ), президента и вице-президентов РС БиГ, 98 депутатов в палату представителей хорватско-мусульманской Федерации Боснии и Герцеговины и кандидатов в муниципальные собрания. Правом голоса обладали 3 386 666 граждан, явка составила 50%.
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Согласно обновленным утром в понедельник на официальном сайте избиркома данным, Милорад Додик лидирует с 48,8% голосов, ближайший конкурент на пост президента РС БиГ – Елена Тривич получает 42,69% поддержки избирателей. Обработано 84,75% бюллетеней.
Правящая в Республики Сербской партия Независимых социал-демократов Додика в ночь на понедельник уже провозгласила его победу на выборах президента РС на основании данных своих наблюдателей. О своей победе заявила и член партии - нынешний президент РС БиГ Жельки Цвиянович, она выдвигалась на пост члена президиума БиГ от сербского народа.
Милорад Додик в свои 63 года трижды был премьером и дважды президентом РС БиГ. Он считается самым пророссийским политиком в БиГ, годами находится под санкциями Запада и открыто не признает Высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, чье назначение в ООН не утвердили РФ и КНР.
В ходе визита в Москву 22 сентября кандидат в президенты РС БиГ провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным и подчеркнул, что Россия является ключевым внешнеэкономическом партнером Республики Сербской и постоянно оказывает ей поддержку, в том числе в Совете Безопасности ООН. В интервью РИА Новости Додик указал, что "Запад считает, что наделен правом решать за других". Он также выразил уверенность в своей победе, но отметил, что свидетельства вмешательства в выборы в БиГ со стороны Запада имеются - Запад финансирует и продвигает своих кандидатов, которые не пользуются широкой поддержкой населения.
Крупнейшим конкурентом Додика стала зампредседателя оппозиционной Партии демократического прогресса, поддержанная и Сербской демократической партией, 39-летняя преподаватель экономики Елена Тривич. Основой своей кампании она сделала критику 17 лет правления СНСД, борьбу с коррупций и насущные потребности граждан.
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