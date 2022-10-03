https://ria.ru/20221003/vybory-1821088248.html

Милорад Додик лидирует на выборах президента Республики Сербской БиГ

Милорад Додик лидирует на выборах президента Республики Сербской БиГ - РИА Новости, 03.10.2022

Милорад Додик лидирует на выборах президента Республики Сербской БиГ

Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик лидирует на выборах президента Республики Сербской БиГ, нынешний президент РС БиГ Желька... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T10:37

2022-10-03T10:37

2022-10-03T11:40

милорад додик

босния и герцеговина

в мире

сербская демократическая партия

республика сербская

федерация боснии и герцеговины

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818528549_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_ac99cb252701d3e8a03abbb6f87daf67.jpg

БЕЛГРАД, 3 окт – РИА Новости. Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик лидирует на выборах президента Республики Сербской БиГ, нынешний президент РС БиГ Желька Цвиянович - на пост члена президиума БиГ от сербского народа, заявила Центральная избирательная комиссия БиГ на основании предварительных данных подсчета голосов.Жители БиГ в воскресенье выбирали трех членов коллективного главы государства - президиума – по одному от бошняков (славян-мусульман), боснийских хорватов и местных сербов, 42 депутатов Палаты представителей парламентской ассамблеи БиГ, 83 депутатов Скупщины (парламента) Республики Сербской (РС БиГ), президента и вице-президентов РС БиГ, 98 депутатов в палату представителей хорватско-мусульманской Федерации Боснии и Герцеговины и кандидатов в муниципальные собрания. Правом голоса обладали 3 386 666 граждан, явка составила 50%.Согласно обновленным утром в понедельник на официальном сайте избиркома данным, Милорад Додик лидирует с 48,8% голосов, ближайший конкурент на пост президента РС БиГ – Елена Тривич получает 42,69% поддержки избирателей. Обработано 84,75% бюллетеней.Правящая в Республики Сербской партия Независимых социал-демократов Додика в ночь на понедельник уже провозгласила его победу на выборах президента РС на основании данных своих наблюдателей. О своей победе заявила и член партии - нынешний президент РС БиГ Жельки Цвиянович, она выдвигалась на пост члена президиума БиГ от сербского народа.Милорад Додик в свои 63 года трижды был премьером и дважды президентом РС БиГ. Он считается самым пророссийским политиком в БиГ, годами находится под санкциями Запада и открыто не признает Высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, чье назначение в ООН не утвердили РФ и КНР.В ходе визита в Москву 22 сентября кандидат в президенты РС БиГ провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным и подчеркнул, что Россия является ключевым внешнеэкономическом партнером Республики Сербской и постоянно оказывает ей поддержку, в том числе в Совете Безопасности ООН. В интервью РИА Новости Додик указал, что "Запад считает, что наделен правом решать за других". Он также выразил уверенность в своей победе, но отметил, что свидетельства вмешательства в выборы в БиГ со стороны Запада имеются - Запад финансирует и продвигает своих кандидатов, которые не пользуются широкой поддержкой населения.Крупнейшим конкурентом Додика стала зампредседателя оппозиционной Партии демократического прогресса, поддержанная и Сербской демократической партией, 39-летняя преподаватель экономики Елена Тривич. Основой своей кампании она сделала критику 17 лет правления СНСД, борьбу с коррупций и насущные потребности граждан.

https://ria.ru/20220922/dodik-1818599583.html

https://ria.ru/20220922/nato-1818597363.html

босния и герцеговина

республика сербская

федерация боснии и герцеговины

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

милорад додик, босния и герцеговина, в мире, сербская демократическая партия, республика сербская, федерация боснии и герцеговины, россия, владимир путин, оон