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В Сербию прибыли более 17 тысяч человек из России и Украины, заявил Вучич
В Сербию прибыли более 17 тысяч человек из России и Украины, заявил Вучич - РИА Новости, 03.10.2022
В Сербию прибыли более 17 тысяч человек из России и Украины, заявил Вучич
В Сербию в последнее время прибыли и получили годовую регистрацию 17,6 тысяч человек из России и с Украины, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:18
2022-10-03T15:18
2022-10-03T15:18
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БЕЛГРАД, 3 окт – РИА Новости. В Сербию в последнее время прибыли и получили годовую регистрацию 17,6 тысяч человек из России и с Украины, заявил сербский президент Александр Вучич.Президент Сербии в понедельник участвует в конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и премьером Венгрии Виктором Орбаном, посвященной миграционному кризису и энергетике."У нас снова рост прибытия сирийских, афганских, пакистанских беженцев. А с другой стороны – приток людей из России все большим числом. На сегодняшний день у нас зарегистрировано только тех, у кого есть временная регистрация на год, около 17,6 тысячи из РФ и с Украины вместе. И это немалая нагрузка для такой малой страны как Сербия", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции в Будапеште.
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в мире, здоровье - общество, александр вучич, карл нехаммер, виктор орбан, россия, сербия, украина
В мире, Здоровье - Общество, Александр Вучич, Карл Нехаммер, Виктор Орбан, Россия, Сербия, Украина
В Сербию прибыли более 17 тысяч человек из России и Украины, заявил Вучич
Президент Сербии Вучич: в страну прибыли более 17 тысяч человек из России и Украины