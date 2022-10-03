https://ria.ru/20221003/vuchich-1821177776.html

В Сербию прибыли более 17 тысяч человек из России и Украины, заявил Вучич

В Сербию прибыли более 17 тысяч человек из России и Украины, заявил Вучич - РИА Новости, 03.10.2022

В Сербию прибыли более 17 тысяч человек из России и Украины, заявил Вучич

В Сербию в последнее время прибыли и получили годовую регистрацию 17,6 тысяч человек из России и с Украины, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:18

2022-10-03T15:18

2022-10-03T15:18

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БЕЛГРАД, 3 окт – РИА Новости. В Сербию в последнее время прибыли и получили годовую регистрацию 17,6 тысяч человек из России и с Украины, заявил сербский президент Александр Вучич.Президент Сербии в понедельник участвует в конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и премьером Венгрии Виктором Орбаном, посвященной миграционному кризису и энергетике."У нас снова рост прибытия сирийских, афганских, пакистанских беженцев. А с другой стороны – приток людей из России все большим числом. На сегодняшний день у нас зарегистрировано только тех, у кого есть временная регистрация на год, около 17,6 тысячи из РФ и с Украины вместе. И это немалая нагрузка для такой малой страны как Сербия", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции в Будапеште.

https://ria.ru/20221003/vuchich-1821172651.html

россия

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в мире, здоровье - общество, александр вучич, карл нехаммер, виктор орбан, россия, сербия, украина