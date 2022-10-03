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Вучич предсказал ухудшения в экономике Восточной и Центральной Европы - РИА Новости, 03.10.2022
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Вучич предсказал ухудшения в экономике Восточной и Центральной Европы
Вучич предсказал ухудшения в экономике Восточной и Центральной Европы - РИА Новости, 03.10.2022
Вучич предсказал ухудшения в экономике Восточной и Центральной Европы
Президент Сербии Александр Вучич предсказал ухудшение ситуации в экономике Восточной и Центральной Европы из-за подорожания энергоносителей, в первую очередь... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:00
2022-10-03T15:00
александр вучич
карл нехаммер
виктор орбан
австрия
венгрия
сербия
евросоюз
европа
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БЕЛГРАД, 3 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич предсказал ухудшение ситуации в экономике Восточной и Центральной Европы из-за подорожания энергоносителей, в первую очередь газа.В понедельник он участвует в конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и премьером Венгрии Виктором Орбаном, посвященной миграционному кризису и энергетике."Я сегодня сказал Виктору и Карлу – все, что мы в последние десять лет сделали правильно, подняли страну, снова индустриализовали, а у нас будет свыше 3 миллиардов торгового оборота с Венгрией, почти два миллиарда с Австрией... Мы изменили страну, и все, что мы сделали, может пропасть за шесть месяцев. Не по нашей вине, не по австрийской, не по венгерской, ничьей", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции в Будапеште."Вопрос не только в том, будет ли у нас достаточно газа для домовладений. Скажем, что будет. А что будем делать с компаниями, кто будет платить эту цену? Если платит государство, откуда у нас такие деньги? Если платят компании, они не смогут выдержать. В регионе будут закрываться торговые центры в других странах, потому что люди не смогут оплатить счета за электричество", - указал сербский лидер.По его словам, бюджеты государств теряют огромные средства, им грозит потеря предприятий и компаний, поэтому власти региона вынуждены субвенционировать экономику, а "намного слабее Франции и Германии"."Ситуация сейчас очень плохая и будет еще хуже", - подчеркнул Вучич, добавив, что Сербия, Венгрия и Австрия будут оказывать помощь друг другу.
https://ria.ru/20221001/vuchich-1820871650.html
https://ria.ru/20221003/diversii-1821003967.html
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александр вучич, карл нехаммер, виктор орбан, австрия, венгрия, сербия, евросоюз, европа, восточная европа
Александр Вучич, Карл Нехаммер, Виктор Орбан, Австрия, Венгрия, Сербия, Евросоюз, Европа, Восточная Европа
15:00 03.10.2022
 
Вучич предсказал ухудшения в экономике Восточной и Центральной Европы

Вучич ждет ухудшения в экономике Восточной и Центральной Европы из-за энергокризиса

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 3 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич предсказал ухудшение ситуации в экономике Восточной и Центральной Европы из-за подорожания энергоносителей, в первую очередь газа.
В понедельник он участвует в конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и премьером Венгрии Виктором Орбаном, посвященной миграционному кризису и энергетике.
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"Я сегодня сказал Виктору и Карлу – все, что мы в последние десять лет сделали правильно, подняли страну, снова индустриализовали, а у нас будет свыше 3 миллиардов торгового оборота с Венгрией, почти два миллиарда с Австрией... Мы изменили страну, и все, что мы сделали, может пропасть за шесть месяцев. Не по нашей вине, не по австрийской, не по венгерской, ничьей", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции в Будапеште.
"Вопрос не только в том, будет ли у нас достаточно газа для домовладений. Скажем, что будет. А что будем делать с компаниями, кто будет платить эту цену? Если платит государство, откуда у нас такие деньги? Если платят компании, они не смогут выдержать. В регионе будут закрываться торговые центры в других странах, потому что люди не смогут оплатить счета за электричество", - указал сербский лидер.
По его словам, бюджеты государств теряют огромные средства, им грозит потеря предприятий и компаний, поэтому власти региона вынуждены субвенционировать экономику, а "намного слабее Франции и Германии".
"Ситуация сейчас очень плохая и будет еще хуже", - подчеркнул Вучич, добавив, что Сербия, Венгрия и Австрия будут оказывать помощь друг другу.
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Александр ВучичКарл НехаммерВиктор ОрбанАвстрияВенгрияСербияЕвросоюзЕвропаВосточная Европа
 
 
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