https://ria.ru/20221003/vuchich-1821172651.html

Вучич предсказал ухудшения в экономике Восточной и Центральной Европы

Вучич предсказал ухудшения в экономике Восточной и Центральной Европы - РИА Новости, 03.10.2022

Вучич предсказал ухудшения в экономике Восточной и Центральной Европы

Президент Сербии Александр Вучич предсказал ухудшение ситуации в экономике Восточной и Центральной Европы из-за подорожания энергоносителей, в первую очередь... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:00

2022-10-03T15:00

2022-10-03T15:00

александр вучич

карл нехаммер

виктор орбан

австрия

венгрия

сербия

евросоюз

европа

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БЕЛГРАД, 3 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич предсказал ухудшение ситуации в экономике Восточной и Центральной Европы из-за подорожания энергоносителей, в первую очередь газа.В понедельник он участвует в конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и премьером Венгрии Виктором Орбаном, посвященной миграционному кризису и энергетике."Я сегодня сказал Виктору и Карлу – все, что мы в последние десять лет сделали правильно, подняли страну, снова индустриализовали, а у нас будет свыше 3 миллиардов торгового оборота с Венгрией, почти два миллиарда с Австрией... Мы изменили страну, и все, что мы сделали, может пропасть за шесть месяцев. Не по нашей вине, не по австрийской, не по венгерской, ничьей", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции в Будапеште."Вопрос не только в том, будет ли у нас достаточно газа для домовладений. Скажем, что будет. А что будем делать с компаниями, кто будет платить эту цену? Если платит государство, откуда у нас такие деньги? Если платят компании, они не смогут выдержать. В регионе будут закрываться торговые центры в других странах, потому что люди не смогут оплатить счета за электричество", - указал сербский лидер.По его словам, бюджеты государств теряют огромные средства, им грозит потеря предприятий и компаний, поэтому власти региона вынуждены субвенционировать экономику, а "намного слабее Франции и Германии"."Ситуация сейчас очень плохая и будет еще хуже", - подчеркнул Вучич, добавив, что Сербия, Венгрия и Австрия будут оказывать помощь друг другу.

https://ria.ru/20221001/vuchich-1820871650.html

https://ria.ru/20221003/diversii-1821003967.html

австрия

венгрия

сербия

европа

восточная европа

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александр вучич, карл нехаммер, виктор орбан, австрия, венгрия, сербия, евросоюз, европа, восточная европа