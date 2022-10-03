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Путин встретится с главой Минкультуры Любимовой
Путин встретится с главой Минкультуры Любимовой - РИА Новости, 03.10.2022
Путин встретится с главой Минкультуры Любимовой
Президент РФ Владимир Путин встретится в понедельник с главой Минкультуры Ольгой Любимовой, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:30
2022-10-03T12:30
2022-10-03T14:12
ольга любимова
владимир путин
россия
новости культуры
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится в понедельник с главой Минкультуры Ольгой Любимовой, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."У него череда встреч и внутренних совещаний. Будет открытой часть его беседы с Любимовой. Продолжается обычная жизнь, и, естественно, сфера культуры в любое время сохраняет огромную важность, поэтому сегодня на докладе о текущем положении дел в культурной области будет Ольга Любимова", - сказал Песков журналистам в понедельник.Другие мероприятия президента в понедельник, по его словам, будут носить непубличный характер.
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ольга любимова, владимир путин, россия, новости культуры
Ольга Любимова, Владимир Путин, Россия, Новости культуры
12:30 03.10.2022 (обновлено: 14:12 03.10.2022)
Путин встретится с главой Минкультуры Любимовой
Песков: Путин в понедельник проведет встречу с главой Минкультуры Любимовой
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится в понедельник с главой Минкультуры Ольгой Любимовой, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"У него череда встреч и внутренних совещаний. Будет открытой часть его беседы с Любимовой. Продолжается обычная жизнь, и, естественно, сфера культуры в любое время сохраняет огромную важность, поэтому сегодня на докладе о текущем положении дел в культурной области будет Ольга Любимова", - сказал Песков журналистам в понедельник.
Другие мероприятия президента в понедельник, по его словам, будут носить непубличный характер.