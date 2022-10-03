https://ria.ru/20221003/vstrecha-1821119508.html

Путин встретится с главой Минкультуры Любимовой

Путин встретится с главой Минкультуры Любимовой - РИА Новости, 03.10.2022

Путин встретится с главой Минкультуры Любимовой

Президент РФ Владимир Путин встретится в понедельник с главой Минкультуры Ольгой Любимовой, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:30

2022-10-03T12:30

2022-10-03T14:12

ольга любимова

владимир путин

россия

новости культуры

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится в понедельник с главой Минкультуры Ольгой Любимовой, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."У него череда встреч и внутренних совещаний. Будет открытой часть его беседы с Любимовой. Продолжается обычная жизнь, и, естественно, сфера культуры в любое время сохраняет огромную важность, поэтому сегодня на докладе о текущем положении дел в культурной области будет Ольга Любимова", - сказал Песков журналистам в понедельник.Другие мероприятия президента в понедельник, по его словам, будут носить непубличный характер.

https://ria.ru/20220928/konferentsiya-1820166749.html

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ольга любимова, владимир путин, россия, новости культуры