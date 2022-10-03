https://ria.ru/20221003/vrachi-1821147634.html

В Калужской области выросло число пациентов, довольных работой врачей

В Калужской области выросло число пациентов, довольных работой врачей - РИА Новости, 03.10.2022

В Калужской области выросло число пациентов, довольных работой врачей

Число жалоб на врачей, содержание больниц и работу скорой помощи в Калужской области в 2022 году снизилось на 67,7% благодаря модернизации системы... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T13:44

2022-10-03T13:44

2022-10-03T13:44

калужская область

калужская область

общество

здоровье - общество

владислав шапша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770861300_0:0:3100:1743_1920x0_80_0_0_60e31188a3e388593a833a859b3eb2c8.jpg

КАЛУГА, 3 окт – РИА Новости. Число жалоб на врачей, содержание больниц и работу скорой помощи в Калужской области в 2022 году снизилось на 67,7% благодаря модернизации системы здравоохранения, сообщает правительство Калужской области.Сообщается, что в понедельник в Калужской области прошло совещание, на котором шла речь о ходе реализации в регионе мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения. Было озвучено, что по информации Центра управления региона Калужской области, с начала года через открытые источники от населения поступило 16 574 сообщения, касающихся системы здравоохранения региона."Это на 67,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Граждане стали гораздо меньше жаловаться на врачей, содержание больниц, работу скорой помощи", - говорится в сообщении областного правительства.Губернатор Владислав Шапша подчеркнул, что эти цифры свидетельствуют о том, что Калужская область двигается в правильном направлении, в том числе в плане развития скорой медицинской помощи."Помните, сколько нареканий и вопросов вызывала эта служба. И сегодня, по прошествии времени, мы видим, что те усилия, которые были предприняты для налаживания работы, в том числе новым руководителем этого учреждения, помогли справиться с ситуацией. Но давайте не будем себе аплодировать. Давайте будем работать дальше", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства. Губернатор поручил руководителю регионального минздрава Константину Пахоменко вместе с главными врачами лечебно-профилактических учреждений области держать ситуацию под контролем и далее улучшать свою работу.Владислав Шапша особо подчеркнул необходимость совершенствования работы медицинских организаций в части налаживания коммуникаций с пациентами. Это, по его мнению, важнейшая составляющая медицинского процесса."Это имеет непосредственное отношение к медицинской помощи и выражается в том, как людей встречают, как с ними разговаривают и с каким настроением они из медицинского учреждения уходят. Действительно, проблемы медицинские решаются, и это крайне важно. Но не менее важно, как мы их решаем и какие условия для этого создаем… Мы должны сделать все для того, чтобы у людей не было вопросов к нам по части оказания медицинских услуг", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20220929/zdravookhranenie-1820310096.html

https://ria.ru/20220928/avtomobili-1820089177.html

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

калужская область, общество, здоровье - общество, владислав шапша