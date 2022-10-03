https://ria.ru/20221003/vrachi-1821147634.html
В Калужской области выросло число пациентов, довольных работой врачей
В Калужской области выросло число пациентов, довольных работой врачей - РИА Новости, 03.10.2022
В Калужской области выросло число пациентов, довольных работой врачей
Число жалоб на врачей, содержание больниц и работу скорой помощи в Калужской области в 2022 году снизилось на 67,7% благодаря модернизации системы... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T13:44
2022-10-03T13:44
2022-10-03T13:44
калужская область
калужская область
общество
здоровье - общество
владислав шапша
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КАЛУГА, 3 окт – РИА Новости. Число жалоб на врачей, содержание больниц и работу скорой помощи в Калужской области в 2022 году снизилось на 67,7% благодаря модернизации системы здравоохранения, сообщает правительство Калужской области.Сообщается, что в понедельник в Калужской области прошло совещание, на котором шла речь о ходе реализации в регионе мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения. Было озвучено, что по информации Центра управления региона Калужской области, с начала года через открытые источники от населения поступило 16 574 сообщения, касающихся системы здравоохранения региона."Это на 67,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Граждане стали гораздо меньше жаловаться на врачей, содержание больниц, работу скорой помощи", - говорится в сообщении областного правительства.Губернатор Владислав Шапша подчеркнул, что эти цифры свидетельствуют о том, что Калужская область двигается в правильном направлении, в том числе в плане развития скорой медицинской помощи."Помните, сколько нареканий и вопросов вызывала эта служба. И сегодня, по прошествии времени, мы видим, что те усилия, которые были предприняты для налаживания работы, в том числе новым руководителем этого учреждения, помогли справиться с ситуацией. Но давайте не будем себе аплодировать. Давайте будем работать дальше", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства. Губернатор поручил руководителю регионального минздрава Константину Пахоменко вместе с главными врачами лечебно-профилактических учреждений области держать ситуацию под контролем и далее улучшать свою работу.Владислав Шапша особо подчеркнул необходимость совершенствования работы медицинских организаций в части налаживания коммуникаций с пациентами. Это, по его мнению, важнейшая составляющая медицинского процесса."Это имеет непосредственное отношение к медицинской помощи и выражается в том, как людей встречают, как с ними разговаривают и с каким настроением они из медицинского учреждения уходят. Действительно, проблемы медицинские решаются, и это крайне важно. Но не менее важно, как мы их решаем и какие условия для этого создаем… Мы должны сделать все для того, чтобы у людей не было вопросов к нам по части оказания медицинских услуг", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20220929/zdravookhranenie-1820310096.html
https://ria.ru/20220928/avtomobili-1820089177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, общество, здоровье - общество, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Общество, Здоровье - Общество, Владислав Шапша
В Калужской области выросло число пациентов, довольных работой врачей
В Калужской области на 67,7 процента снизилось число жалоб на врачей и скорую помощь
КАЛУГА, 3 окт – РИА Новости.
Число жалоб на врачей, содержание больниц и работу скорой помощи в Калужской области в 2022 году снизилось на 67,7% благодаря модернизации системы здравоохранения, сообщает
правительство Калужской области.
Сообщается, что в понедельник в Калужской области прошло совещание, на котором шла речь о ходе реализации в регионе мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения. Было озвучено, что по информации Центра управления региона Калужской области, с начала года через открытые источники от населения поступило 16 574 сообщения, касающихся системы здравоохранения региона.
"Это на 67,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Граждане стали гораздо меньше жаловаться на врачей, содержание больниц, работу скорой помощи", - говорится в сообщении областного правительства.
Губернатор Владислав Шапша
подчеркнул, что эти цифры свидетельствуют о том, что Калужская область двигается в правильном направлении, в том числе в плане развития скорой медицинской помощи.
"Помните, сколько нареканий и вопросов вызывала эта служба. И сегодня, по прошествии времени, мы видим, что те усилия, которые были предприняты для налаживания работы, в том числе новым руководителем этого учреждения, помогли справиться с ситуацией. Но давайте не будем себе аплодировать. Давайте будем работать дальше", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства. Губернатор поручил руководителю регионального минздрава Константину Пахоменко вместе с главными врачами лечебно-профилактических учреждений области держать ситуацию под контролем и далее улучшать свою работу.
Владислав Шапша особо подчеркнул необходимость совершенствования работы медицинских организаций в части налаживания коммуникаций с пациентами. Это, по его мнению, важнейшая составляющая медицинского процесса.
"Это имеет непосредственное отношение к медицинской помощи и выражается в том, как людей встречают, как с ними разговаривают и с каким настроением они из медицинского учреждения уходят. Действительно, проблемы медицинские решаются, и это крайне важно. Но не менее важно, как мы их решаем и какие условия для этого создаем… Мы должны сделать все для того, чтобы у людей не было вопросов к нам по части оказания медицинских услуг", - подчеркнул глава региона.