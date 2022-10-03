https://ria.ru/20221003/voz-1821078248.html

Российский тест для диагностики туберкулеза включили в рекомендации ВОЗ

Российский тест для диагностики туберкулеза включили в рекомендации ВОЗ - РИА Новости, 03.10.2022

Российский тест для диагностики туберкулеза включили в рекомендации ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения включила российский тест для диагностики туберкулеза в свои методические рекомендации, рассказала журналистам главный... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T09:44

2022-10-03T09:44

2022-10-03T10:51

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воз

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россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения включила российский тест для диагностики туберкулеза в свои методические рекомендации, рассказала журналистам главный внештатный фтизиатр Минздрава Ирина Васильева."Впервые российский инновационный тест для диагностики туберкулеза и выявления пациентов с высоким риском развития активного туберкулезного процесса вошел в консолидированные методические рекомендации ВОЗ, которые являются основным предписанием для мирового врачебного сообщества", — сказала она.По словам Васильевой, это кожный тест для выявления инфицирования микобактериями туберкулеза. Он не дает ложноположительных результатов, то есть позволяет безошибочно установить факт инфицирования, а значит — своевременно провести профилактику или выявить заболевание на ранней стадии.Российская разработка получила заслуженное мировое признание, заключила Васильева.

https://ria.ru/20220924/virus-1818977198.html

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общество, воз, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)