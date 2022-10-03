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Российский тест для диагностики туберкулеза включили в рекомендации ВОЗ - РИА Новости, 03.10.2022
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Российский тест для диагностики туберкулеза включили в рекомендации ВОЗ
Российский тест для диагностики туберкулеза включили в рекомендации ВОЗ - РИА Новости, 03.10.2022
Российский тест для диагностики туберкулеза включили в рекомендации ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения включила российский тест для диагностики туберкулеза в свои методические рекомендации, рассказала журналистам главный... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T09:44
2022-10-03T10:51
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения включила российский тест для диагностики туберкулеза в свои методические рекомендации, рассказала журналистам главный внештатный фтизиатр Минздрава Ирина Васильева."Впервые российский инновационный тест для диагностики туберкулеза и выявления пациентов с высоким риском развития активного туберкулезного процесса вошел в консолидированные методические рекомендации ВОЗ, которые являются основным предписанием для мирового врачебного сообщества", — сказала она.По словам Васильевой, это кожный тест для выявления инфицирования микобактериями туберкулеза. Он не дает ложноположительных результатов, то есть позволяет безошибочно установить факт инфицирования, а значит — своевременно провести профилактику или выявить заболевание на ранней стадии.Российская разработка получила заслуженное мировое признание, заключила Васильева.
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общество, воз, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, ВОЗ, Здоровье - Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
09:44 03.10.2022 (обновлено: 10:51 03.10.2022)
 
Российский тест для диагностики туберкулеза включили в рекомендации ВОЗ

Минздрав: российский тест для диагностики туберкулеза включили в рекомендации ВОЗ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения включила российский тест для диагностики туберкулеза в свои методические рекомендации, рассказала журналистам главный внештатный фтизиатр Минздрава Ирина Васильева.
"Впервые российский инновационный тест для диагностики туберкулеза и выявления пациентов с высоким риском развития активного туберкулезного процесса вошел в консолидированные методические рекомендации ВОЗ, которые являются основным предписанием для мирового врачебного сообщества", — сказала она.
По словам Васильевой, это кожный тест для выявления инфицирования микобактериями туберкулеза. Он не дает ложноположительных результатов, то есть позволяет безошибочно установить факт инфицирования, а значит — своевременно провести профилактику или выявить заболевание на ранней стадии.
Российская разработка получила заслуженное мировое признание, заключила Васильева.
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