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Мэр Воркуты пояснил слова об добровольцах, которых "пилят" жены
Мэр Воркуты пояснил слова об добровольцах, которых "пилят" жены - РИА Новости, 03.10.2022
Мэр Воркуты пояснил слова об добровольцах, которых "пилят" жены
Мэр города Воркута в Коми Ярослав Шапошников пояснил, что его резонансные высказывания о местных добровольцах, которые участвуют в спецоперации из-за того, что... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T22:07
2022-10-03T22:07
2022-10-03T22:07
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Мэр города Воркута в Коми Ярослав Шапошников пояснил, что его резонансные высказывания о местных добровольцах, которые участвуют в спецоперации из-за того, что их "пилят" жены, вырваны из контекста.Ранее Шапошников, отвечая на вопросы местных жителей в эфире на своей странице в соцсети "ВКонтакте", рассказал, что "где-то процентов 10" добровольцев предпочитают участвовать в спецоперации вместо того, чтобы выслушивать упреки жен, которые "привыкли к хорошей жизни". Эти высказывания вызвали резонанс в социальных сетях.Как пояснил чиновник, отвечая на комментарии на своей странице во "ВКонтакте", его слова "выдернуты из контекста" - имелось в виду, что жены должны создавать надежный "тыл" в семье."Слова из контекста выдернули и даже интерпретацию некоторые дают свою. Надо смотреть полное видео, но в целом я стою на своем: женщина - это тыл и опора мужчины, которого она должна поддерживать в любой ситуации", - написал мэр Воркуты.
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общество, воркута, республика коми
Специальная военная операция на Украине, Общество, Воркута, Республика Коми
Мэр Воркуты пояснил слова об добровольцах, которых "пилят" жены
Мэр Воркуты Шапошников пояснил слова об идущих на спецоперацию из-за жен добровольцах