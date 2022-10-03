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Мэр Воркуты пояснил слова об добровольцах, которых "пилят" жены - РИА Новости, 03.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/vorkuty-1821294667.html
Мэр Воркуты пояснил слова об добровольцах, которых "пилят" жены
Мэр Воркуты пояснил слова об добровольцах, которых "пилят" жены - РИА Новости, 03.10.2022
Мэр Воркуты пояснил слова об добровольцах, которых "пилят" жены
Мэр города Воркута в Коми Ярослав Шапошников пояснил, что его резонансные высказывания о местных добровольцах, которые участвуют в спецоперации из-за того, что... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T22:07
2022-10-03T22:07
специальная военная операция на украине
общество
воркута
республика коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Мэр города Воркута в Коми Ярослав Шапошников пояснил, что его резонансные высказывания о местных добровольцах, которые участвуют в спецоперации из-за того, что их "пилят" жены, вырваны из контекста.Ранее Шапошников, отвечая на вопросы местных жителей в эфире на своей странице в соцсети "ВКонтакте", рассказал, что "где-то процентов 10" добровольцев предпочитают участвовать в спецоперации вместо того, чтобы выслушивать упреки жен, которые "привыкли к хорошей жизни". Эти высказывания вызвали резонанс в социальных сетях.Как пояснил чиновник, отвечая на комментарии на своей странице во "ВКонтакте", его слова "выдернуты из контекста" - имелось в виду, что жены должны создавать надежный "тыл" в семье."Слова из контекста выдернули и даже интерпретацию некоторые дают свою. Надо смотреть полное видео, но в целом я стою на своем: женщина - это тыл и опора мужчины, которого она должна поддерживать в любой ситуации", - написал мэр Воркуты.
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"Надо сражаться, братан, за Родину!" – жители Якутска о частичной мобилизации
Частичная мобилизация стартовала 21 сентября во всех регионах России. Военнообязанные вместе с членами семьи делятся своими эмоциями по поводу решения президента России Владимира Путина. Добровольцы открыто заявляют, что готовы защищать Родину до последнего.
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общество, воркута, республика коми
Специальная военная операция на Украине, Общество, Воркута, Республика Коми
22:07 03.10.2022
 
Мэр Воркуты пояснил слова об добровольцах, которых "пилят" жены

Мэр Воркуты Шапошников пояснил слова об идущих на спецоперацию из-за жен добровольцах

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкМолодожены после регистрации брака возле Читинского городского ЗАГСа
Молодожены после регистрации брака возле Читинского городского ЗАГСа - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Молодожены после регистрации брака возле Читинского городского ЗАГСа. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Мэр города Воркута в Коми Ярослав Шапошников пояснил, что его резонансные высказывания о местных добровольцах, которые участвуют в спецоперации из-за того, что их "пилят" жены, вырваны из контекста.
Ранее Шапошников, отвечая на вопросы местных жителей в эфире на своей странице в соцсети "ВКонтакте", рассказал, что "где-то процентов 10" добровольцев предпочитают участвовать в спецоперации вместо того, чтобы выслушивать упреки жен, которые "привыкли к хорошей жизни". Эти высказывания вызвали резонанс в социальных сетях.
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Как пояснил чиновник, отвечая на комментарии на своей странице во "ВКонтакте", его слова "выдернуты из контекста" - имелось в виду, что жены должны создавать надежный "тыл" в семье.
"Слова из контекста выдернули и даже интерпретацию некоторые дают свою. Надо смотреть полное видео, но в целом я стою на своем: женщина - это тыл и опора мужчины, которого она должна поддерживать в любой ситуации", - написал мэр Воркуты.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоВоркутаРеспублика Коми
 
 
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