В Подмосковье вопросы граждан по мобилизации решаются в срок от 30 минут
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской областиВ Подмосковье вопросы граждан по мобилизации решаются в срок от 30 минут
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области
В Подмосковье вопросы граждан по мобилизации решаются в срок от 30 минут
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Вопросы жителей Московской области, возникающие по частичной мобилизации, решаются в срок от 30 минут, сообщила на заседании правительства Подмосковья министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.
Согласно презентации, с начала мобилизации поступило около 54 тысяч обращений, которые поступили на горячую линию 122, социальные сети губернатора, средства массовой информации. Так в социальных сетях главы Подмосковья в топ вопросов вошли темы нехватки обмундирования, зарплаты мобилизованных и возможные нарушения при выдаче повесток.
"Сообщения мы делим на две группы. Первая – это типовые вопросы, на которые имеется ответ, и даем его максимум за два часа, однако в реальности все происходит намного быстрее – от 30 минут", - сказала Шевелидзе.
Во вторую группу вопросов попадают частные случаи, когда специалисты напрямую связываются с заявителем по контактным данным, указанным в запросах. На решение таких ответов уходит до 24 часов.