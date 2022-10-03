https://ria.ru/20221003/voprosy-1821143541.html

В Подмосковье вопросы граждан по мобилизации решаются в срок от 30 минут

В Подмосковье вопросы граждан по мобилизации решаются в срок от 30 минут - РИА Новости, 03.10.2022

В Подмосковье вопросы граждан по мобилизации решаются в срок от 30 минут

Вопросы жителей Московской области, возникающие по частичной мобилизации, решаются в срок от 30 минут, сообщила на заседании правительства Подмосковья министр... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T13:33

2022-10-03T13:33

2022-10-03T13:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821143350_280:38:1080:488_1920x0_80_0_0_842b7d3bacde2be99a9caf04d2728e92.jpg

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Вопросы жителей Московской области, возникающие по частичной мобилизации, решаются в срок от 30 минут, сообщила на заседании правительства Подмосковья министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.Согласно презентации, с начала мобилизации поступило около 54 тысяч обращений, которые поступили на горячую линию 122, социальные сети губернатора, средства массовой информации. Так в социальных сетях главы Подмосковья в топ вопросов вошли темы нехватки обмундирования, зарплаты мобилизованных и возможные нарушения при выдаче повесток.Во вторую группу вопросов попадают частные случаи, когда специалисты напрямую связываются с заявителем по контактным данным, указанным в запросах. На решение таких ответов уходит до 24 часов.

https://ria.ru/20220930/snaryazhenie-1820618535.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество, частичная мобилизация в россии