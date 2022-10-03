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В Подмосковье вопросы граждан по мобилизации решаются в срок от 30 минут - РИА Новости, 03.10.2022
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Новости Подмосковья
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В Подмосковье вопросы граждан по мобилизации решаются в срок от 30 минут
В Подмосковье вопросы граждан по мобилизации решаются в срок от 30 минут - РИА Новости, 03.10.2022
В Подмосковье вопросы граждан по мобилизации решаются в срок от 30 минут
Вопросы жителей Московской области, возникающие по частичной мобилизации, решаются в срок от 30 минут, сообщила на заседании правительства Подмосковья министр... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T13:33
2022-10-03T13:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Вопросы жителей Московской области, возникающие по частичной мобилизации, решаются в срок от 30 минут, сообщила на заседании правительства Подмосковья министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.Согласно презентации, с начала мобилизации поступило около 54 тысяч обращений, которые поступили на горячую линию 122, социальные сети губернатора, средства массовой информации. Так в социальных сетях главы Подмосковья в топ вопросов вошли темы нехватки обмундирования, зарплаты мобилизованных и возможные нарушения при выдаче повесток.Во вторую группу вопросов попадают частные случаи, когда специалисты напрямую связываются с заявителем по контактным данным, указанным в запросах. На решение таких ответов уходит до 24 часов.
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московская область (подмосковье), общество, частичная мобилизация в россии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество, Частичная мобилизация в России
13:33 03.10.2022
 

В Подмосковье вопросы граждан по мобилизации решаются в срок от 30 минут

© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской областиВ Подмосковье вопросы граждан по мобилизации решаются в срок от 30 минут
В Подмосковье вопросы граждан по мобилизации решаются в срок от 30 минут - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области
В Подмосковье вопросы граждан по мобилизации решаются в срок от 30 минут
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Вопросы жителей Московской области, возникающие по частичной мобилизации, решаются в срок от 30 минут, сообщила на заседании правительства Подмосковья министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.
Согласно презентации, с начала мобилизации поступило около 54 тысяч обращений, которые поступили на горячую линию 122, социальные сети губернатора, средства массовой информации. Так в социальных сетях главы Подмосковья в топ вопросов вошли темы нехватки обмундирования, зарплаты мобилизованных и возможные нарушения при выдаче повесток.
"Сообщения мы делим на две группы. Первая – это типовые вопросы, на которые имеется ответ, и даем его максимум за два часа, однако в реальности все происходит намного быстрее – от 30 минут", - сказала Шевелидзе.
Во вторую группу вопросов попадают частные случаи, когда специалисты напрямую связываются с заявителем по контактным данным, указанным в запросах. На решение таких ответов уходит до 24 часов.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоЧастичная мобилизация в России
 
 
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