https://ria.ru/20221003/vks-1821159937.html

ВКС поразили до 60 украинских боевиков в Херсонской области

ВКС поразили до 60 украинских боевиков в Херсонской области - РИА Новости, 03.10.2022

ВКС поразили до 60 украинских боевиков в Херсонской области

До 60 украинских военных и 7 единиц военной техники уничтожены в результате удара ВКС России в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области,... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:21

2022-10-03T14:21

2022-10-03T17:13

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

войска воздушно-космической обороны

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805291647_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6e45c96caa866121ed926bdd1c5a9aa8.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. До 60 украинских военных и 7 единиц военной техники уничтожены в результате удара ВКС России в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области, сообщило министерство обороны РФ."На Николаево-Криворожском направлении российские войска продолжали вести боевые действия по отражению наступления противника. На Николаевском и Андреевском тактических направлениях все атаки ВСУ успешно отражены. В результате удара ВКС России по подразделениям 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области уничтожено до 60 боевиков и семь единиц военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20221003/spetsoperatsiya-1821159451.html

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, херсонская область , войска воздушно-космической обороны, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность