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ВКС поразили до 60 украинских боевиков в Херсонской области
ВКС поразили до 60 украинских боевиков в Херсонской области - РИА Новости, 03.10.2022
ВКС поразили до 60 украинских боевиков в Херсонской области
До 60 украинских военных и 7 единиц военной техники уничтожены в результате удара ВКС России в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:21
2022-10-03T14:21
2022-10-03T17:13
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
войска воздушно-космической обороны
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. До 60 украинских военных и 7 единиц военной техники уничтожены в результате удара ВКС России в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области, сообщило министерство обороны РФ."На Николаево-Криворожском направлении российские войска продолжали вести боевые действия по отражению наступления противника. На Николаевском и Андреевском тактических направлениях все атаки ВСУ успешно отражены. В результате удара ВКС России по подразделениям 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области уничтожено до 60 боевиков и семь единиц военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20221003/spetsoperatsiya-1821159451.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, херсонская область , войска воздушно-космической обороны, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Войска воздушно-космической обороны, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
14:21 03.10.2022 (обновлено: 17:13 03.10.2022)
ВКС поразили до 60 украинских боевиков в Херсонской области
ВКС поразили до 60 украинских боевиков и до семи единиц техники ВСУ в Херсонской области