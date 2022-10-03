https://ria.ru/20221003/vizy-1821126447.html
Россия не собирается вводить визы для украинцев, заявили в МИД
Россия не собирается вводить визы для украинцев, заявили в МИД - РИА Новости, 03.10.2022
Россия не собирается вводить визы для украинцев, заявили в МИД
Россия не собирается вводить визы для украинцев, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:48
2022-10-03T12:48
2022-10-03T13:02
визы
россия
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808300480_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44c55eb9bda23b24fb30ec12d491027a.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия не собирается вводить визы для украинцев, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Нет, таких планов нет", - сказал Иванов журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Украинские власти с 1 июля запретили для россиян въезд в страну без виз.
https://ria.ru/20220929/vizy-1820418711.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808300480_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ed5a962db14833756f6ffaec24a6bd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
визы, россия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, в мире
Визы, Россия, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, В мире
12:48 03.10.2022 (обновлено: 13:02 03.10.2022)
Россия не собирается вводить визы для украинцев, заявили в МИД
Замглавы МИД Иванов заявил, что Россия не планирует вводить визы для украинцев