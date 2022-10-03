https://ria.ru/20221003/vizy-1821126447.html

Россия не собирается вводить визы для украинцев, заявили в МИД

Россия не собирается вводить визы для украинцев, заявили в МИД - РИА Новости, 03.10.2022

Россия не собирается вводить визы для украинцев, заявили в МИД

Россия не собирается вводить визы для украинцев, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:48

2022-10-03T12:48

2022-10-03T13:02

визы

россия

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

в мире

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия не собирается вводить визы для украинцев, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Нет, таких планов нет", - сказал Иванов журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Украинские власти с 1 июля запретили для россиян въезд в страну без виз.

https://ria.ru/20220929/vizy-1820418711.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

визы, россия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, в мире