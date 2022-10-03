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Россия не собирается вводить визы для украинцев, заявили в МИД - РИА Новости, 03.10.2022
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Россия не собирается вводить визы для украинцев, заявили в МИД
Россия не собирается вводить визы для украинцев, заявили в МИД - РИА Новости, 03.10.2022
Россия не собирается вводить визы для украинцев, заявили в МИД
Россия не собирается вводить визы для украинцев, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:48
2022-10-03T13:02
визы
россия
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
в мире
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия не собирается вводить визы для украинцев, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Нет, таких планов нет", - сказал Иванов журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Украинские власти с 1 июля запретили для россиян въезд в страну без виз.
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визы, россия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, в мире
Визы, Россия, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, В мире
12:48 03.10.2022 (обновлено: 13:02 03.10.2022)
 
Россия не собирается вводить визы для украинцев, заявили в МИД

Замглавы МИД Иванов заявил, что Россия не планирует вводить визы для украинцев

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия не собирается вводить визы для украинцев, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Нет, таких планов нет", - сказал Иванов журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Украинские власти с 1 июля запретили для россиян въезд в страну без виз.
Флаги Польши и ЕС - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 18:07Туризм
Польша приняла резолюцию, призывающую ЕС прекратить выдачу виз россиянам
 
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