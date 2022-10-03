https://ria.ru/20221003/valyuty-1821101170.html

ЦБ разработал дополнительные процедуры установления курсов валют к рублю

ЦБ разработал дополнительные процедуры установления курсов валют к рублю - РИА Новости, 03.10.2022

ЦБ разработал дополнительные процедуры установления курсов валют к рублю

Центробанк разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют к рублю для более точного отражения ситуации на рынках, следует РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T11:22

2022-10-03T11:22

2022-10-03T12:14

россия

экономика

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Центробанк разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют к рублю для более точного отражения ситуации на рынках, следует из проекта указания, опубликованного на сайте регулятора."Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов", — пояснили в ЦБ.Сейчас курс доллара, евро и юаня ежедневно рассчитывается по сделкам, заключенным на Московской бирже с 10:00 по 15:30 мск. Теперь при отсутствии таких данных курс валют будут устанавливать на основе сделок кредитных организаций, отчетность о которых представляется в ЦБ. А если не будет данных ни с биржи, ни от банков, Центробанк сможет использовать информацию о сделках, заключенных на цифровых платформах внебиржевых торгов. Если все три варианта окажутся невозможными, курс установят по значению предыдущего дня.Стоимость других иностранных валют будут рассчитывать из соотношения курса доллара к рублю и к этим валютам по данным соответствующих центробанков-эмитентов.На сегодняшних торгах на Мосбирже рубль уверенно растет: к 11:22 доллар опустился до 57,08 рубля, евро — до 55,20, а юань — до 8,06 рубля.

https://ria.ru/20220928/valyuta-1819985787.html

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россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), московская биржа