11:22 03.10.2022 (обновлено: 12:14 03.10.2022)
ЦБ разработал дополнительные процедуры установления курсов валют к рублю
ЦБ разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов валют к рублю
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Центробанк разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют к рублю для более точного отражения ситуации на рынках, следует из проекта указания, опубликованного на сайте регулятора.
"Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов", — пояснили в ЦБ.
28 сентября, 10:03Изменение лимитов на снятие валюты со счетов невозможно, заявили в ЦБ
Сейчас курс доллара, евро и юаня ежедневно рассчитывается по сделкам, заключенным на Московской бирже с 10:00 по 15:30 мск. Теперь при отсутствии таких данных курс валют будут устанавливать на основе сделок кредитных организаций, отчетность о которых представляется в ЦБ. А если не будет данных ни с биржи, ни от банков, Центробанк сможет использовать информацию о сделках, заключенных на цифровых платформах внебиржевых торгов.
Если все три варианта окажутся невозможными, курс установят по значению предыдущего дня.
Стоимость других иностранных валют будут рассчитывать из соотношения курса доллара к рублю и к этим валютам по данным соответствующих центробанков-эмитентов.
На сегодняшних торгах на Мосбирже рубль уверенно растет: к 11:22 доллар опустился до 57,08 рубля, евро — до 55,20, а юань — до 8,06 рубля.
8 сентября, 02:17В Минфине назвали валюты, которые заменят россиянам доллар и евро