Рейтинг@Mail.ru
ЦБ разработал дополнительные процедуры установления курсов валют к рублю - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221003/valyuty-1821101170.html
ЦБ разработал дополнительные процедуры установления курсов валют к рублю
ЦБ разработал дополнительные процедуры установления курсов валют к рублю - РИА Новости, 03.10.2022
ЦБ разработал дополнительные процедуры установления курсов валют к рублю
Центробанк разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют к рублю для более точного отражения ситуации на рынках, следует РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T11:22
2022-10-03T12:14
россия
экономика
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066499_0:0:2245:1263_1920x0_80_0_0_32bae26b20237653c08eaf68bf05c003.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Центробанк разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют к рублю для более точного отражения ситуации на рынках, следует из проекта указания, опубликованного на сайте регулятора."Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов", — пояснили в ЦБ.Сейчас курс доллара, евро и юаня ежедневно рассчитывается по сделкам, заключенным на Московской бирже с 10:00 по 15:30 мск. Теперь при отсутствии таких данных курс валют будут устанавливать на основе сделок кредитных организаций, отчетность о которых представляется в ЦБ. А если не будет данных ни с биржи, ни от банков, Центробанк сможет использовать информацию о сделках, заключенных на цифровых платформах внебиржевых торгов. Если все три варианта окажутся невозможными, курс установят по значению предыдущего дня.Стоимость других иностранных валют будут рассчитывать из соотношения курса доллара к рублю и к этим валютам по данным соответствующих центробанков-эмитентов.На сегодняшних торгах на Мосбирже рубль уверенно растет: к 11:22 доллар опустился до 57,08 рубля, евро — до 55,20, а юань — до 8,06 рубля.
https://ria.ru/20220928/valyuta-1819985787.html
https://ria.ru/20220908/valyuta-1815294419.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066499_0:0:1941:1456_1920x0_80_0_0_d917a21df5a5dea773cf3cca2d7fd9c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Россия, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
11:22 03.10.2022 (обновлено: 12:14 03.10.2022)
 
ЦБ разработал дополнительные процедуры установления курсов валют к рублю

ЦБ разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов валют к рублю

© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Центробанк разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют к рублю для более точного отражения ситуации на рынках, следует из проекта указания, опубликованного на сайте регулятора.
"Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов", — пояснили в ЦБ.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 10:03
Изменение лимитов на снятие валюты со счетов невозможно, заявили в ЦБ
Сейчас курс доллара, евро и юаня ежедневно рассчитывается по сделкам, заключенным на Московской бирже с 10:00 по 15:30 мск. Теперь при отсутствии таких данных курс валют будут устанавливать на основе сделок кредитных организаций, отчетность о которых представляется в ЦБ. А если не будет данных ни с биржи, ни от банков, Центробанк сможет использовать информацию о сделках, заключенных на цифровых платформах внебиржевых торгов.
Если все три варианта окажутся невозможными, курс установят по значению предыдущего дня.
Стоимость других иностранных валют будут рассчитывать из соотношения курса доллара к рублю и к этим валютам по данным соответствующих центробанков-эмитентов.
На сегодняшних торгах на Мосбирже рубль уверенно растет: к 11:22 доллар опустился до 57,08 рубля, евро — до 55,20, а юань — до 8,06 рубля.
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 02:17
В Минфине назвали валюты, которые заменят россиянам доллар и евро
 
РоссияЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала