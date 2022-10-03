https://ria.ru/20221003/vaktsina-1821244894.html

Срок годности вакцины "Спутник V" увеличили до 18 месяцев

Срок годности вакцины "Спутник V" увеличили до 18 месяцев - РИА Новости, 03.10.2022

Срок годности вакцины "Спутник V" увеличили до 18 месяцев

Срок годности вакцины от коронавируса "Спутник V" увеличен до 18 месяцев по каждому из двух компонентов, обновленная инструкция к препарату опубликована в... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T18:16

2022-10-03T18:16

2022-10-03T18:16

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общество

россия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Срок годности вакцины от коронавируса "Спутник V" увеличен до 18 месяцев по каждому из двух компонентов, обновленная инструкция к препарату опубликована в государственном реестре лекарственных средств."Срок годности. Замороженный препарат. Производственная площадка АО "ГЕНЕРИУМ", Россия: Компонент I – 18 месяцев, Компонент II – 18 месяцев", - говорится в сообщении.В августе в пресс-службе Минздрава России сообщали, что сроки годности вакцины "Спутник V" были продлены и для разных производителей они составляют от 6 месяцев до 1 года, решение принято на основании экспертизы, подтвердившей безопасность и эффективность препарата.

https://ria.ru/20220929/koronavirus-1820321496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия