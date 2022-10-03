https://ria.ru/20221003/vaktsina-1821244894.html
Срок годности вакцины "Спутник V" увеличили до 18 месяцев
Срок годности вакцины "Спутник V" увеличили до 18 месяцев - РИА Новости, 03.10.2022
Срок годности вакцины "Спутник V" увеличили до 18 месяцев
Срок годности вакцины от коронавируса "Спутник V" увеличен до 18 месяцев по каждому из двух компонентов, обновленная инструкция к препарату опубликована в... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T18:16
2022-10-03T18:16
2022-10-03T18:16
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Срок годности вакцины от коронавируса "Спутник V" увеличен до 18 месяцев по каждому из двух компонентов, обновленная инструкция к препарату опубликована в государственном реестре лекарственных средств."Срок годности. Замороженный препарат. Производственная площадка АО "ГЕНЕРИУМ", Россия: Компонент I – 18 месяцев, Компонент II – 18 месяцев", - говорится в сообщении.В августе в пресс-службе Минздрава России сообщали, что сроки годности вакцины "Спутник V" были продлены и для разных производителей они составляют от 6 месяцев до 1 года, решение принято на основании экспертизы, подтвердившей безопасность и эффективность препарата.
https://ria.ru/20220929/koronavirus-1820321496.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Распространение коронавируса, Общество, Россия
Срок годности вакцины "Спутник V" увеличили до 18 месяцев
Срок годности вакцины "Спутник V" увеличили до 18 месяцев по каждому из двух компонентов