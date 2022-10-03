https://ria.ru/20221003/uvolnenie-1821079419.html

В Белгородской области опровергли слухи об увольнении военкома

В Белгородской области опровергли слухи об увольнении военкома - РИА Новости, 03.10.2022

В Белгородской области опровергли слухи об увольнении военкома

Сообщения об увольнении военного комиссара Белгородской области Валерия Грицая является ложью, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T09:49

2022-10-03T09:49

2022-10-03T09:49

россия

белгородская область

частичная мобилизация в россии

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Сообщения об увольнении военного комиссара Белгородской области Валерия Грицая является ложью, сообщили РИА Новости в правительстве региона.В сети ранее распространялась информация, что Грицай якобы отправлен в отставку."Увольнение военкома - фейк", - сообщил собеседник агентства.Как рассказал в субботу глава региона Вячеслав Гладков в Белгородской области 145 жителей, мобилизованных по ошибке, уже вернулись домой и еще для 17 человек оформляют документы. В понедельник утром стало известно о снятии со своего поста воекома Хабаровского края Юрия Лайко.

https://ria.ru/20220929/elan-1820380237.html

россия

белгородская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, белгородская область, частичная мобилизация в россии, вячеслав гладков