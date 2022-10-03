https://ria.ru/20221003/uvolnenie-1821079419.html
В Белгородской области опровергли слухи об увольнении военкома
В Белгородской области опровергли слухи об увольнении военкома - РИА Новости, 03.10.2022
В Белгородской области опровергли слухи об увольнении военкома
Сообщения об увольнении военного комиссара Белгородской области Валерия Грицая является ложью, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T09:49
2022-10-03T09:49
2022-10-03T09:49
россия
белгородская область
частичная мобилизация в россии
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819429277_0:0:2888:1626_1920x0_80_0_0_1fa1a70dff80199b98e613a9c30a94e0.jpg
БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Сообщения об увольнении военного комиссара Белгородской области Валерия Грицая является ложью, сообщили РИА Новости в правительстве региона.В сети ранее распространялась информация, что Грицай якобы отправлен в отставку."Увольнение военкома - фейк", - сообщил собеседник агентства.Как рассказал в субботу глава региона Вячеслав Гладков в Белгородской области 145 жителей, мобилизованных по ошибке, уже вернулись домой и еще для 17 человек оформляют документы. В понедельник утром стало известно о снятии со своего поста воекома Хабаровского края Юрия Лайко.
https://ria.ru/20220929/elan-1820380237.html
россия
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819429277_156:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_6d2e7bf94e531cc4afc52f6078cd611c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, частичная мобилизация в россии, вячеслав гладков
Россия, Белгородская область, Частичная мобилизация в России, Вячеслав Гладков
В Белгородской области опровергли слухи об увольнении военкома
Власти Белгородской области опровергли слухи об увольнении военного комиссара региона