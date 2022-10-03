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В Белгородской области опровергли слухи об увольнении военкома - РИА Новости, 03.10.2022
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В Белгородской области опровергли слухи об увольнении военкома
В Белгородской области опровергли слухи об увольнении военкома - РИА Новости, 03.10.2022
В Белгородской области опровергли слухи об увольнении военкома
Сообщения об увольнении военного комиссара Белгородской области Валерия Грицая является ложью, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T09:49
2022-10-03T09:49
россия
белгородская область
частичная мобилизация в россии
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Сообщения об увольнении военного комиссара Белгородской области Валерия Грицая является ложью, сообщили РИА Новости в правительстве региона.В сети ранее распространялась информация, что Грицай якобы отправлен в отставку."Увольнение военкома - фейк", - сообщил собеседник агентства.Как рассказал в субботу глава региона Вячеслав Гладков в Белгородской области 145 жителей, мобилизованных по ошибке, уже вернулись домой и еще для 17 человек оформляют документы. В понедельник утром стало известно о снятии со своего поста воекома Хабаровского края Юрия Лайко.
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россия
белгородская область
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россия, белгородская область, частичная мобилизация в россии, вячеслав гладков
Россия, Белгородская область, Частичная мобилизация в России, Вячеслав Гладков
09:49 03.10.2022
 
В Белгородской области опровергли слухи об увольнении военкома

Власти Белгородской области опровергли слухи об увольнении военного комиссара региона

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкОформление документов в пункте предварительного сбора граждан
Оформление документов в пункте предварительного сбора граждан - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Оформление документов в пункте предварительного сбора граждан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Сообщения об увольнении военного комиссара Белгородской области Валерия Грицая является ложью, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
В сети ранее распространялась информация, что Грицай якобы отправлен в отставку.
"Увольнение военкома - фейк", - сообщил собеседник агентства.
Как рассказал в субботу глава региона Вячеслав Гладков в Белгородской области 145 жителей, мобилизованных по ошибке, уже вернулись домой и еще для 17 человек оформляют документы. В понедельник утром стало известно о снятии со своего поста воекома Хабаровского края Юрия Лайко.
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 17:03
Призывники пожаловались на условия в пункте сбора в уральской Елани
 
РоссияБелгородская областьЧастичная мобилизация в РоссииВячеслав Гладков
 
 
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