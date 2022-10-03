https://ria.ru/20221003/utechki-1821112217.html

Снимки со спутников подтвердили прекращение утечек на "Северных потоках"

Снимки со спутников подтвердили прекращение утечек на "Северных потоках" - РИА Новости, 03.10.2022

Снимки со спутников подтвердили прекращение утечек на "Северных потоках"

Снимки со спутников подтверждают, что утечки на нитках газопроводов "Северный поток" и Северный поток — 2" в Балтийском море прекратились, обратили внимание... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:03

2022-10-03T12:03

2022-10-03T12:09

экономика

авария на "северных потоках"

северный поток

северный поток — 2

балтийское море

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Снимки со спутников подтверждают, что утечки на нитках газопроводов "Северный поток" и Северный поток — 2" в Балтийском море прекратились, обратили внимание корреспонденты РИА Новости.Американские спутники Wordview-1 и Wordview-2 снимали районы утечек газа на нитках "Северных потоков" 1 и 2 октября. Судя по имеющимся в распоряжении агентства снимкам, утечки прекратились. Ранее сообщалось о стабилизации давления в обоих газопроводах со ссылкой на данные компаний-операторов.Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах в Балтийском море. Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. В свою очередь директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Россия располагает косвенными данными о причастности Запада ко взрывам на газопроводах.

https://ria.ru/20221003/diversii-1821003967.html

балтийское море

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, авария на "северных потоках", северный поток, северный поток — 2, балтийское море