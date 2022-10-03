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Снимки со спутников подтвердили прекращение утечек на "Северных потоках" - РИА Новости, 03.10.2022
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Снимки со спутников подтвердили прекращение утечек на "Северных потоках"
Снимки со спутников подтвердили прекращение утечек на "Северных потоках" - РИА Новости, 03.10.2022
Снимки со спутников подтвердили прекращение утечек на "Северных потоках"
Снимки со спутников подтверждают, что утечки на нитках газопроводов "Северный поток" и Северный поток — 2" в Балтийском море прекратились, обратили внимание... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:03
2022-10-03T12:09
экономика
авария на "северных потоках"
северный поток
северный поток — 2
балтийское море
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Снимки со спутников подтверждают, что утечки на нитках газопроводов "Северный поток" и Северный поток — 2" в Балтийском море прекратились, обратили внимание корреспонденты РИА Новости.Американские спутники Wordview-1 и Wordview-2 снимали районы утечек газа на нитках "Северных потоков" 1 и 2 октября. Судя по имеющимся в распоряжении агентства снимкам, утечки прекратились. Ранее сообщалось о стабилизации давления в обоих газопроводах со ссылкой на данные компаний-операторов.Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах в Балтийском море. Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. В свою очередь директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Россия располагает косвенными данными о причастности Запада ко взрывам на газопроводах.
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экономика, авария на "северных потоках", северный поток, северный поток — 2, балтийское море
Экономика, Авария на "Северных потоках", Северный поток, Северный поток — 2, Балтийское море
12:03 03.10.2022 (обновлено: 12:09 03.10.2022)
 
Снимки со спутников подтвердили прекращение утечек на "Северных потоках"

Снимки со спутников подтверждают, что утечки на нитках "Северных потоков" прекратились

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Снимки со спутников подтверждают, что утечки на нитках газопроводов "Северный поток" и Северный поток — 2" в Балтийском море прекратились, обратили внимание корреспонденты РИА Новости.
Американские спутники Wordview-1 и Wordview-2 снимали районы утечек газа на нитках "Северных потоков" 1 и 2 октября. Судя по имеющимся в распоряжении агентства снимкам, утечки прекратились. Ранее сообщалось о стабилизации давления в обоих газопроводах со ссылкой на данные компаний-операторов.
Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах в Балтийском море. Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. В свою очередь директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Россия располагает косвенными данными о причастности Запада ко взрывам на газопроводах.
Здания немецкого промышленного концерна по производству стали в Дуйсбурге - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
08:00
Европа ждет новых диверсий своих хозяев
 
ЭкономикаАвария на "Северных потоках"Северный потокСеверный поток — 2Балтийское море
 
 
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