https://ria.ru/20221003/utechka-1821121015.html
В Кремле рассказали, кому выгодны ЧП на "Северных потоках"
В Кремле рассказали, кому выгодны ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 03.10.2022
В Кремле рассказали, кому выгодны ЧП на "Северных потоках"
Ряд стран Европы, а также РФ не заинтересованы в ЧП на "Северных потоках", поскольку они лишились резервных маршрутов по поставкам топлива и возможности самих... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:38
2022-10-03T12:38
2022-10-03T13:16
экономика
северный поток
авария на "северных потоках"
северный поток — 2
россия
сша
европа
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Ряд стран Европы, а также РФ не заинтересованы в ЧП на "Северных потоках", поскольку они лишились резервных маршрутов по поставкам топлива и возможности самих поставок; что же касается выгодоприобретателях от произошедшего, то США выгодно продавать дорогой СПГ, плюс есть страны, технологически способные к такой диверсии, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Определенно есть стороны или сторона, которая в условиях отсутствия функционирования этих ниток газопровода получает возможность продавать большее количество своего сжиженного газа по более дорогой цене. Это первое. Эта страна хорошо известна - Соединенные Штаты Америки. Есть также страны, которые обладают военно-технологическими возможностями провести такую диверсию. Тоже всем специалистам хорошо известны эти страны", - сказал Песков.Также он отметил, что "есть страны, которые совершенно в этом не заинтересованы". "Это европейские страны, которые лишаются резервного, какого угодно, маршрута по поставке газа, столь необходимого для экономики. И есть страны-продавцы этого газа, которые теряют возможность продавать значительные объемы газа, такие как Россия", - отметил пресс-секретарь российского лидера."Поэтому здесь перечень абсолютно прозрачных, доступных для понимания обстоятельств. Кроме того, конечно, вы слышали заявление руководителя нашей Службы внешней разведки – (Сергея) Нарышкина, который говорил об определенных данных, которые имеются у них, но это данные не для публичного оглашения", - заключил Песков.Теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада, однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Нарышкин заявлял, что Россия располагает косвенными данными о причастности Запада ко взрывам на газопроводах.
https://ria.ru/20221003/diversii-1821003967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, северный поток, авария на "северных потоках", северный поток — 2, россия, сша, европа, дмитрий песков
Экономика, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Северный поток — 2, Россия, США, Европа, Дмитрий Песков
12:38 03.10.2022 (обновлено: 13:16 03.10.2022)
В Кремле рассказали, кому выгодны ЧП на "Северных потоках"
Песков заявил о невозможности оценить сроки восстановления "Северных потоков"
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Ряд стран Европы, а также РФ не заинтересованы в ЧП на "Северных потоках", поскольку они лишились резервных маршрутов по поставкам топлива и возможности самих поставок; что же касается выгодоприобретателях от произошедшего, то США выгодно продавать дорогой СПГ, плюс есть страны, технологически способные к такой диверсии, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Определенно есть стороны или сторона, которая в условиях отсутствия функционирования этих ниток газопровода получает возможность продавать большее количество своего сжиженного газа по более дорогой цене. Это первое. Эта страна хорошо известна - Соединенные Штаты Америки. Есть также страны, которые обладают военно-технологическими возможностями провести такую диверсию. Тоже всем специалистам хорошо известны эти страны", - сказал Песков.
Также он отметил, что "есть страны, которые совершенно в этом не заинтересованы". "Это европейские страны, которые лишаются резервного, какого угодно, маршрута по поставке газа, столь необходимого для экономики. И есть страны-продавцы этого газа, которые теряют возможность продавать значительные объемы газа, такие как Россия", - отметил пресс-секретарь российского лидера.
"Поэтому здесь перечень абсолютно прозрачных, доступных для понимания обстоятельств. Кроме того, конечно, вы слышали заявление руководителя нашей Службы внешней разведки – (Сергея) Нарышкина, который говорил об определенных данных, которые имеются у них, но это данные не для публичного оглашения", - заключил Песков.
Теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу 26 сентября. Германия
, Дания
и Швеция
не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens
, вызванных санкциями Запада, однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2
", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Нарышкин заявлял, что Россия располагает косвенными данными о причастности Запада ко взрывам на газопроводах.