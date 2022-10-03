https://ria.ru/20221003/utechka-1821121015.html

В Кремле рассказали, кому выгодны ЧП на "Северных потоках"

В Кремле рассказали, кому выгодны ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 03.10.2022

В Кремле рассказали, кому выгодны ЧП на "Северных потоках"

Ряд стран Европы, а также РФ не заинтересованы в ЧП на "Северных потоках", поскольку они лишились резервных маршрутов по поставкам топлива и возможности самих... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:38

2022-10-03T12:38

2022-10-03T13:16

экономика

северный поток

авария на "северных потоках"

северный поток — 2

россия

сша

европа

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Ряд стран Европы, а также РФ не заинтересованы в ЧП на "Северных потоках", поскольку они лишились резервных маршрутов по поставкам топлива и возможности самих поставок; что же касается выгодоприобретателях от произошедшего, то США выгодно продавать дорогой СПГ, плюс есть страны, технологически способные к такой диверсии, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Определенно есть стороны или сторона, которая в условиях отсутствия функционирования этих ниток газопровода получает возможность продавать большее количество своего сжиженного газа по более дорогой цене. Это первое. Эта страна хорошо известна - Соединенные Штаты Америки. Есть также страны, которые обладают военно-технологическими возможностями провести такую диверсию. Тоже всем специалистам хорошо известны эти страны", - сказал Песков.Также он отметил, что "есть страны, которые совершенно в этом не заинтересованы". "Это европейские страны, которые лишаются резервного, какого угодно, маршрута по поставке газа, столь необходимого для экономики. И есть страны-продавцы этого газа, которые теряют возможность продавать значительные объемы газа, такие как Россия", - отметил пресс-секретарь российского лидера."Поэтому здесь перечень абсолютно прозрачных, доступных для понимания обстоятельств. Кроме того, конечно, вы слышали заявление руководителя нашей Службы внешней разведки – (Сергея) Нарышкина, который говорил об определенных данных, которые имеются у них, но это данные не для публичного оглашения", - заключил Песков.Теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада, однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Нарышкин заявлял, что Россия располагает косвенными данными о причастности Запада ко взрывам на газопроводах.

https://ria.ru/20221003/diversii-1821003967.html

https://ria.ru/20221003/spg-1820999894.html

https://ria.ru/20220929/vzryvy-1820394714.html

россия

сша

европа

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, северный поток, авария на "северных потоках", северный поток — 2, россия, сша, европа, дмитрий песков