https://ria.ru/20221003/uragan-1821183845.html
Аргентина отправит Кубе, пострадавшей от урагана, таблетки для очистки воды
Аргентина отправит Кубе, пострадавшей от урагана, таблетки для очистки воды - РИА Новости, 03.10.2022
Аргентина отправит Кубе, пострадавшей от урагана, таблетки для очистки воды
Аргентина отправляет Кубе, пострадавшей от урагана, таблетки для обеззараживания воды в расчете на 2000 человек, сообщил МИД Аргентины. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:39
2022-10-03T15:39
2022-10-03T15:39
в мире
аргентина
куба
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БРАЗИЛИА, 3 окт - РИА Новости. Аргентина отправляет Кубе, пострадавшей от урагана, таблетки для обеззараживания воды в расчете на 2000 человек, сообщил МИД Аргентины."На фоне разрушений, спровоцированных ураганом на Кубе, аргентинское агентство по международному сотрудничеству и гуманитарной помощи отправит 19 коробок с таблетками для очистки воды, которые позволят сделать пригодными для потребления 950 тысяч литров воды", - говорится в сообщении.Данная поставка позволит обеспечить водой около двух тысяч человек на 90 дней. Груз будет отправлен уже в понедельник.После удара урагана "Иан" карибский остров оказался полностью обесточен, в провинции Пинар-дель-Рио погибли два человека. Более 50 тысяч человек на западе и в центральной части страны были эвакуированы, серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству в этих регионах.
https://ria.ru/20221001/kuba-1820789607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, куба
Аргентина отправит Кубе, пострадавшей от урагана, таблетки для очистки воды
Аргентина отправит Кубе, пострадавшей от урагана, таблетки для обеззараживания воды
БРАЗИЛИА, 3 окт - РИА Новости.
Аргентина отправляет Кубе, пострадавшей от урагана, таблетки для обеззараживания воды в расчете на 2000 человек, сообщил
МИД Аргентины.
"На фоне разрушений, спровоцированных ураганом на Кубе, аргентинское агентство по международному сотрудничеству и гуманитарной помощи отправит 19 коробок с таблетками для очистки воды, которые позволят сделать пригодными для потребления 950 тысяч литров воды", - говорится в сообщении.
Данная поставка позволит обеспечить водой около двух тысяч человек на 90 дней. Груз будет отправлен уже в понедельник.
После удара урагана "Иан" карибский остров оказался полностью обесточен, в провинции Пинар-дель-Рио погибли два человека. Более 50 тысяч человек на западе и в центральной части страны были эвакуированы, серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству в этих регионах.