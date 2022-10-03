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Аргентина отправит Кубе, пострадавшей от урагана, таблетки для очистки воды - РИА Новости, 03.10.2022
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Аргентина отправит Кубе, пострадавшей от урагана, таблетки для очистки воды
Аргентина отправит Кубе, пострадавшей от урагана, таблетки для очистки воды - РИА Новости, 03.10.2022
Аргентина отправит Кубе, пострадавшей от урагана, таблетки для очистки воды
Аргентина отправляет Кубе, пострадавшей от урагана, таблетки для обеззараживания воды в расчете на 2000 человек, сообщил МИД Аргентины. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:39
2022-10-03T15:39
в мире
аргентина
куба
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БРАЗИЛИА, 3 окт - РИА Новости. Аргентина отправляет Кубе, пострадавшей от урагана, таблетки для обеззараживания воды в расчете на 2000 человек, сообщил МИД Аргентины."На фоне разрушений, спровоцированных ураганом на Кубе, аргентинское агентство по международному сотрудничеству и гуманитарной помощи отправит 19 коробок с таблетками для очистки воды, которые позволят сделать пригодными для потребления 950 тысяч литров воды", - говорится в сообщении.Данная поставка позволит обеспечить водой около двух тысяч человек на 90 дней. Груз будет отправлен уже в понедельник.После удара урагана "Иан" карибский остров оказался полностью обесточен, в провинции Пинар-дель-Рио погибли два человека. Более 50 тысяч человек на западе и в центральной части страны были эвакуированы, серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству в этих регионах.
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в мире, аргентина, куба
В мире, Аргентина, Куба
15:39 03.10.2022
 
Аргентина отправит Кубе, пострадавшей от урагана, таблетки для очистки воды

Аргентина отправит Кубе, пострадавшей от урагана, таблетки для обеззараживания воды

© Depositphotos / venemama2Куба
Куба - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Depositphotos / venemama2
Куба. Архивное фото
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БРАЗИЛИА, 3 окт - РИА Новости. Аргентина отправляет Кубе, пострадавшей от урагана, таблетки для обеззараживания воды в расчете на 2000 человек, сообщил МИД Аргентины.
"На фоне разрушений, спровоцированных ураганом на Кубе, аргентинское агентство по международному сотрудничеству и гуманитарной помощи отправит 19 коробок с таблетками для очистки воды, которые позволят сделать пригодными для потребления 950 тысяч литров воды", - говорится в сообщении.
Данная поставка позволит обеспечить водой около двух тысяч человек на 90 дней. Груз будет отправлен уже в понедельник.
После удара урагана "Иан" карибский остров оказался полностью обесточен, в провинции Пинар-дель-Рио погибли два человека. Более 50 тысяч человек на западе и в центральной части страны были эвакуированы, серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству в этих регионах.
Ураган Иан, Куба - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 03:28
СМИ: Куба запросила у США помощь из-за разрушений, вызванных ураганом "Иан"
 
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