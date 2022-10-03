https://ria.ru/20221003/ukraina-1821290392.html

Украина заявила о готовности к отопительному сезону

Украина заявила о готовности к отопительному сезону - РИА Новости, 03.10.2022

Украина заявила о готовности к отопительному сезону

В украинские газохранилища уже закачано 14 миллиардов кубометров газа из 14,5 миллиарда необходимых для прохождения отопительного сезона, сообщил в понедельник... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T21:36

2022-10-03T21:36

2022-10-03T21:50

украина

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В украинские газохранилища уже закачано 14 миллиардов кубометров газа из 14,5 миллиарда необходимых для прохождения отопительного сезона, сообщил в понедельник министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов."В украинских газовых хранилищах находится 14 миллиардов кубометров газа при необходимых 14,5 миллиарда", - приводит слова Чернышова Telegram-канал украинского издания Klimenko-Time.По словам министра, на складах также уже находится два миллиона тонн угля, необходимо для прохождения отопительного сезона - 2,5 миллиона тонн. Чернышов заверил, что Украина на 97% готова к отопительному сезону.

https://ria.ru/20221003/sanktsii-1821274982.html

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