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СМИ: Украина пообещала США сообщать о целях ракет в обмен на их поставку - РИА Новости, 03.10.2022
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СМИ: Украина пообещала США сообщать о целях ракет в обмен на их поставку
СМИ: Украина пообещала США сообщать о целях ракет в обмен на их поставку - РИА Новости, 03.10.2022
СМИ: Украина пообещала США сообщать о целях ракет в обмен на их поставку
Украина пообещала "полную и непрерывную" прозрачность списка поражаемых целей в обмен на ракеты с дальностью 300 километров, сообщает телеканал CNN со ссылкой... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T18:53
2022-10-03T19:05
в мире
киев
украина
сша
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Украина пообещала "полную и непрерывную" прозрачность списка поражаемых целей в обмен на ракеты с дальностью 300 километров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники."Пытаясь преодолеть сопротивление администрации Байдена в предоставлении новой разновидности мощных ракетных систем большой дальности, украинское правительство предлагает США полную и непрерывную прозрачность списков предполагаемых российских целей", - сообщает CNN на своем сайте со ссылкой на нескольких "информированных официальных лиц", не называя конкретных имен.ATACMS - тактические баллистические для РСЗО HIMARS и М270 с дальностью применения около 300 километров. Ранее США отказывались предоставлять Киеву эти системы из-за опасений, что Украина может использовать их для обстрела российской территории, что приведет к углублению конфликта с Западом.
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в мире, киев, украина, сша
В мире, Киев, Украина, США
18:53 03.10.2022 (обновлено: 19:05 03.10.2022)
 
СМИ: Украина пообещала США сообщать о целях ракет в обмен на их поставку

CNN: Украина пообещала прозрачность списка поражаемых целей в обмен на американские ракеты

© Фото : СЦКК ДНР: сводки официально/TelegramОбломки ракет из РСЗО HIMARS, примененных украинскими войсками при обстреле Калининского района Донецка
Обломки ракет из РСЗО HIMARS, примененных украинскими войсками при обстреле Калининского района Донецка - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Фото : СЦКК ДНР: сводки официально/Telegram
Обломки ракет из РСЗО HIMARS, примененных украинскими войсками при обстреле Калининского района Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Украина пообещала "полную и непрерывную" прозрачность списка поражаемых целей в обмен на ракеты с дальностью 300 километров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Пытаясь преодолеть сопротивление администрации Байдена в предоставлении новой разновидности мощных ракетных систем большой дальности, украинское правительство предлагает США полную и непрерывную прозрачность списков предполагаемых российских целей", - сообщает CNN на своем сайте со ссылкой на нескольких "информированных официальных лиц", не называя конкретных имен.
ATACMS - тактические баллистические для РСЗО HIMARS и М270 с дальностью применения около 300 километров. Ранее США отказывались предоставлять Киеву эти системы из-за опасений, что Украина может использовать их для обстрела российской территории, что приведет к углублению конфликта с Западом.
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