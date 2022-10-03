https://ria.ru/20221003/ukraina-1821255107.html
СМИ: Украина пообещала США сообщать о целях ракет в обмен на их поставку
СМИ: Украина пообещала США сообщать о целях ракет в обмен на их поставку - РИА Новости, 03.10.2022
СМИ: Украина пообещала США сообщать о целях ракет в обмен на их поставку
Украина пообещала "полную и непрерывную" прозрачность списка поражаемых целей в обмен на ракеты с дальностью 300 километров, сообщает телеканал CNN со ссылкой... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T18:53
2022-10-03T18:53
2022-10-03T19:05
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Украина пообещала "полную и непрерывную" прозрачность списка поражаемых целей в обмен на ракеты с дальностью 300 километров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники."Пытаясь преодолеть сопротивление администрации Байдена в предоставлении новой разновидности мощных ракетных систем большой дальности, украинское правительство предлагает США полную и непрерывную прозрачность списков предполагаемых российских целей", - сообщает CNN на своем сайте со ссылкой на нескольких "информированных официальных лиц", не называя конкретных имен.ATACMS - тактические баллистические для РСЗО HIMARS и М270 с дальностью применения около 300 километров. Ранее США отказывались предоставлять Киеву эти системы из-за опасений, что Украина может использовать их для обстрела российской территории, что приведет к углублению конфликта с Западом.
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В мире, Киев, Украина, США
18:53 03.10.2022 (обновлено: 19:05 03.10.2022)
СМИ: Украина пообещала США сообщать о целях ракет в обмен на их поставку
CNN: Украина пообещала прозрачность списка поражаемых целей в обмен на американские ракеты