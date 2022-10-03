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В Раде предложили лишить полномочий депутатов запрещенных на Украине партий - РИА Новости, 03.10.2022
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В Раде предложили лишить полномочий депутатов запрещенных на Украине партий
В Раде предложили лишить полномочий депутатов запрещенных на Украине партий - РИА Новости, 03.10.2022
В Раде предложили лишить полномочий депутатов запрещенных на Украине партий
Законопроект, предлагающий лишить депутатов запрещенных на Украине партий всех их полномочий, внесен в Верховную раду Украины. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:27
2022-10-03T17:28
в мире
украина
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Законопроект, предлагающий лишить депутатов запрещенных на Украине партий всех их полномочий, внесен в Верховную раду Украины."Установить, что запрет деятельности политической партии является основанием для приостановления осуществления полномочий избранного от такой политической партии народного депутата Украины, определенных частью второй статьи 6 закона Украины "О статусе народного депутата Украины", а также - для досрочного прекращение полномочий депутатов местного совета, от местной организации которого (партии) выдвигались и были избраны соответствующие лица депутатами местного совета", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту, опубликованному на сайте Рады.В частности, согласно документу, депутат, который на момент принятия судом решения о запрете партии был ее членом, не может участвовать в заседаниях парламента, работе депутатских фракций, временных специальных комиссий, участвовать в разработке законопроектов, участвовать в парламентских слушаниях. Также он лишается полномочий председателя, первого заместителя председателя, заместителя председателя или секретаря комитета, временной специальной комиссии без принятия отдельного решения парламентом."Не может быть избранным на должности председателя Верховной рады Украины, первого заместителя и заместителя председателя Верховной рады Украины; не может вступать в состав депутатских фракций (групп) или объединяться в такие фракции (группы)", - отмечается в документе.Вступление в силу решения суда о запрете партии предлагается сделать основанием для досрочного прекращения полномочий депутатов местных советов такой политической силы."В случае принятия судом решения о запрете политической партии… лицо, которое было избрано от такой партии народным депутатом Украины, депутатом местного совета, с момента прекращения полномочий в течение десяти лет не имеет права занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в том числе на должностях судей, сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры Украины и других правоохранительных органов", - говорится в пояснительной записке.Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. Позже по решению суда на Украине запретили 16 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь".
https://ria.ru/20221003/ukraina-1821222289.html
https://ria.ru/20220930/nato-1820666596.html
https://ria.ru/20221003/zelenskiy-1821201786.html
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в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
17:27 03.10.2022 (обновлено: 17:28 03.10.2022)
 
В Раде предложили лишить полномочий депутатов запрещенных на Украине партий

В Раду внесли законопроект о лишении полномочий депутатов запрещенных на Украине партий

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Законопроект, предлагающий лишить депутатов запрещенных на Украине партий всех их полномочий, внесен в Верховную раду Украины.
"Установить, что запрет деятельности политической партии является основанием для приостановления осуществления полномочий избранного от такой политической партии народного депутата Украины, определенных частью второй статьи 6 закона Украины "О статусе народного депутата Украины", а также - для досрочного прекращение полномочий депутатов местного совета, от местной организации которого (партии) выдвигались и были избраны соответствующие лица депутатами местного совета", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту, опубликованному на сайте Рады.
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В частности, согласно документу, депутат, который на момент принятия судом решения о запрете партии был ее членом, не может участвовать в заседаниях парламента, работе депутатских фракций, временных специальных комиссий, участвовать в разработке законопроектов, участвовать в парламентских слушаниях. Также он лишается полномочий председателя, первого заместителя председателя, заместителя председателя или секретаря комитета, временной специальной комиссии без принятия отдельного решения парламентом.
"Не может быть избранным на должности председателя Верховной рады Украины, первого заместителя и заместителя председателя Верховной рады Украины; не может вступать в состав депутатских фракций (групп) или объединяться в такие фракции (группы)", - отмечается в документе.
Вступление в силу решения суда о запрете партии предлагается сделать основанием для досрочного прекращения полномочий депутатов местных советов такой политической силы.
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"В случае принятия судом решения о запрете политической партии… лицо, которое было избрано от такой партии народным депутатом Украины, депутатом местного совета, с момента прекращения полномочий в течение десяти лет не имеет права занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в том числе на должностях судей, сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры Украины и других правоохранительных органов", - говорится в пояснительной записке.
Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. Позже по решению суда на Украине запретили 16 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь".
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