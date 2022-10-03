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На Украине национализируют сеть магазинов под предлогом связей с Россией - РИА Новости, 03.10.2022
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На Украине национализируют сеть магазинов под предлогом связей с Россией
На Украине национализируют сеть магазинов под предлогом связей с Россией - РИА Новости, 03.10.2022
На Украине национализируют сеть магазинов под предлогом связей с Россией
Парфюмерную сесть Brocard национализируют на Украине под предлогом связи фирмы с Россией, заявила депутат Рады Роксолана Пидласа. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:13
2022-10-03T17:13
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украина
энергомашспецсталь
служба безопасности украины
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санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Парфюмерную сесть Brocard национализируют на Украине под предлогом связи фирмы с Россией, заявила депутат Рады Роксолана Пидласа."Вчера президент сказал, что на ближайшем заседании Рада должна принять законопроект о национализации всех российских активов... Список активов готовит кабмин. Он это, собственно, и сделал еще в августе. В перечне кабмина 903 объекта, 79 позиций – это корпоративные права, 824 позиции – имущество. Там много интересных позиций, например, сеть магазинов Brocard, которая, по данным СНБО и СБУ, на 100% принадлежит оффшорке и контролируется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации", - написала Пидласа на своей странице в соцсети.В сообщении депутата упоминается также краматорский "Энергомашспецсталь", 92% акций которого якобы принадлежат офшорной компании, входящей в состав "Росатома".По мнению Пидласы, принять такой законопроект "не будет проблемой".Ранее Владимир Зеленский призвал депутатов на следующем заседании Рады проголосовать за закон, предусматривающий упрощенную процедуру национализации всех активов России.
https://ria.ru/20220413/imuschestvo-1783126973.html
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в мире, россия, украина, энергомашспецсталь, служба безопасности украины, совет национальной безопасности и обороны украины, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Энергомашспецсталь, Служба безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Санкции в отношении России
17:13 03.10.2022
 
На Украине национализируют сеть магазинов под предлогом связей с Россией

Депутат Рады Пидласа: сеть магазинов Brocard национализируют под предлогом связей с России

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Парфюмерную сесть Brocard национализируют на Украине под предлогом связи фирмы с Россией, заявила депутат Рады Роксолана Пидласа.
"Вчера президент сказал, что на ближайшем заседании Рада должна принять законопроект о национализации всех российских активов... Список активов готовит кабмин. Он это, собственно, и сделал еще в августе. В перечне кабмина 903 объекта, 79 позиций – это корпоративные права, 824 позиции – имущество. Там много интересных позиций, например, сеть магазинов Brocard, которая, по данным СНБО и СБУ, на 100% принадлежит оффшорке и контролируется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации", - написала Пидласа на своей странице в соцсети.
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В сообщении депутата упоминается также краматорский "Энергомашспецсталь", 92% акций которого якобы принадлежат офшорной компании, входящей в состав "Росатома".
По мнению Пидласы, принять такой законопроект "не будет проблемой".
Ранее Владимир Зеленский призвал депутатов на следующем заседании Рады проголосовать за закон, предусматривающий упрощенную процедуру национализации всех активов России.
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