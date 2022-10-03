https://ria.ru/20221003/ukraina-1821222289.html

На Украине национализируют сеть магазинов под предлогом связей с Россией

На Украине национализируют сеть магазинов под предлогом связей с Россией - РИА Новости, 03.10.2022

На Украине национализируют сеть магазинов под предлогом связей с Россией

Парфюмерную сесть Brocard национализируют на Украине под предлогом связи фирмы с Россией, заявила депутат Рады Роксолана Пидласа. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T17:13

2022-10-03T17:13

2022-10-03T17:13

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энергомашспецсталь

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Парфюмерную сесть Brocard национализируют на Украине под предлогом связи фирмы с Россией, заявила депутат Рады Роксолана Пидласа."Вчера президент сказал, что на ближайшем заседании Рада должна принять законопроект о национализации всех российских активов... Список активов готовит кабмин. Он это, собственно, и сделал еще в августе. В перечне кабмина 903 объекта, 79 позиций – это корпоративные права, 824 позиции – имущество. Там много интересных позиций, например, сеть магазинов Brocard, которая, по данным СНБО и СБУ, на 100% принадлежит оффшорке и контролируется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации", - написала Пидласа на своей странице в соцсети.В сообщении депутата упоминается также краматорский "Энергомашспецсталь", 92% акций которого якобы принадлежат офшорной компании, входящей в состав "Росатома".По мнению Пидласы, принять такой законопроект "не будет проблемой".Ранее Владимир Зеленский призвал депутатов на следующем заседании Рады проголосовать за закон, предусматривающий упрощенную процедуру национализации всех активов России.

https://ria.ru/20220413/imuschestvo-1783126973.html

https://ria.ru/20220511/ukraina-1787902679.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, энергомашспецсталь, служба безопасности украины, совет национальной безопасности и обороны украины, санкции в отношении россии