09:30 03.10.2022 (обновлено: 11:11 03.10.2022)
Немцы напомнили Зеленскому неприятную правду после его слов о России
Читатели Die Welt раскритиковали Зеленского, назвавшего референдумы фарсом
© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский в Изюме
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt негативно отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях "фарсом".
Читатели указали на ответственность украинского лидера и США за сложившуюся ситуацию.
"Сам он фарс. и к тому же опасен для всего мира", — написал один из пользователей.
"Лидер СС изрядно фантазирует в кокаиновом опьянении", — согласился другой комментатор.
"Если американские спецслужбы уйдут с Украины, то нет оснований для конфликта. Господин Зеленский, вы же сами понимаете, что американцы приехали в Киев не отдыхать. Россия — их цель, и вы это знаете", — поделился мнением еще один из читателей.
"Украина пойдет ко дну вместе с Германией, потому что таков план", — отметил четвертый пользователь.
"Когда придет время, США бросят его, как это сделали с Гитлером", — считает пятый комментатор.
"Зеленский хочет искоренить все русское на Донбассе? Он не уважает право народов на самоопределение. Народу Донбасса нужен мир после более чем восьмилетней гражданской войны", — заключили читатели.
Референдумы на освобожденных территориях проходили с 23 по 27 сентября. В ДНР за вхождение в состав России проголосовали 99,23 процента жителей, в ЛНР — 98,42 процента, в Запорожской области — 93,11 процента, в Херсонской — 87,05 процента.
Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы освобожденных территорий подписали соглашения о включении новых регионов в состав России.
Москва 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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