https://ria.ru/20221003/ukraina-1821075631.html

Немцы напомнили Зеленскому неприятную правду после его слов о России

Немцы напомнили Зеленскому неприятную правду после его слов о России - РИА Новости, 03.10.2022

Немцы напомнили Зеленскому неприятную правду после его слов о России

Читатели немецкого издания Die Welt негативно отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T09:30

2022-10-03T09:30

2022-10-03T11:11

в мире

владимир путин

владимир зеленский

донбасс

украина

россия

признание днр и лнр в россии

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt негативно отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях "фарсом".Читатели указали на ответственность украинского лидера и США за сложившуюся ситуацию."Сам он фарс. и к тому же опасен для всего мира", — написал один из пользователей."Лидер СС изрядно фантазирует в кокаиновом опьянении", — согласился другой комментатор."Если американские спецслужбы уйдут с Украины, то нет оснований для конфликта. Господин Зеленский, вы же сами понимаете, что американцы приехали в Киев не отдыхать. Россия — их цель, и вы это знаете", — поделился мнением еще один из читателей."Украина пойдет ко дну вместе с Германией, потому что таков план", — отметил четвертый пользователь."Когда придет время, США бросят его, как это сделали с Гитлером", — считает пятый комментатор."Зеленский хочет искоренить все русское на Донбассе? Он не уважает право народов на самоопределение. Народу Донбасса нужен мир после более чем восьмилетней гражданской войны", — заключили читатели.Референдумы на освобожденных территориях проходили с 23 по 27 сентября. В ДНР за вхождение в состав России проголосовали 99,23 процента жителей, в ЛНР — 98,42 процента, в Запорожской области — 93,11 процента, в Херсонской — 87,05 процента.Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы освобожденных территорий подписали соглашения о включении новых регионов в состав России.Москва 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20221003/komandovanie-1820608737.html

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, владимир зеленский, донбасс, украина, россия, признание днр и лнр в россии, референдумы на освобожденных территориях