https://ria.ru/20221003/ukraina-1821055500.html
ВСУ обстреляли ждавших въезда в освобожденную часть Запорожья людей
ВСУ обстреляли ждавших въезда в освобожденную часть Запорожья людей - РИА Новости, 03.10.2022
ВСУ обстреляли ждавших въезда в освобожденную часть Запорожья людей
Украинские боевики расстреляли мирную колонну в Запорожской области, чтобы помешать гражданам выехать на освобожденные территории и принять участие в... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T03:16
2022-10-03T03:16
2022-10-03T09:18
в мире
запорожская область
мелитополь
служба безопасности украины
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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 3 окт — РИА Новости. Украинские боевики расстреляли мирную колонну в Запорожской области, чтобы помешать гражданам выехать на освобожденные территории и принять участие в референдуме, рассказали РИА Новости очевидцы, выжившие после удара."Там были люди вроде бы из нашего района, так вот, они должны были уже давным-давно выехать к нам, на Мелитополь. Люди начали уже бунтовать, что их не выпускают. Сначала приехали военные их успокоить, но только народ завели, потом приехали СБУ, но у них тоже ничего не вышло и, когда они уходили, сказали людям: "Ну, хорошо, уедете вы завтра". Далеко и уехали. На утро, по-моему, прилетело от них (украинских боевиков), там девушка ещё с грудным ребёнком погибла, возможно, из нашего района", — рассказал собеседник агентства.По словам еще одного очевидца, за день до обстрела, 29 сентября, жители организовали митинг с требованием выехать из Запорожской области."Денег, воды и еды уже не было, они (протестующие) ложились на дорогу", — сказал собеседник агентства по телефону.По словам очевидцев, сегодня утром украинская администрация в подконтрольной ей части Запорожской области хочет собрать по спискам всех выживших из числа тех, кто был в колонне, ехавшей на освобожденные территории."На собрании люди будут просить, чтобы их выпустили. У большинства нет денег на бензин, но они стараются уехать (на освобожденные территории)", — отметил собеседник агентства.В пятницу ВСУ нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области. Погибли 30 человек, еще 88 граждан пострадали.
https://ria.ru/20221002/subekty-1820980576.html
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"Когда стали выезжать, был расстрел" – очевидец рассказал, как ВСУ поступили с мирной колонной
"Когда стали выезжать, был расстрел" – очевидец рассказал, как ВСУ поступили с мирной колонной
2022-10-03T03:16
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PT2M07S
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в мире, запорожская область, мелитополь, служба безопасности украины
В мире, Запорожская область, Мелитополь, Служба безопасности Украины
03:16 03.10.2022 (обновлено: 09:18 03.10.2022)
ВСУ обстреляли ждавших въезда в освобожденную часть Запорожья людей
Очевидцы сообщили, что ВСУ обстреляли ждавших въезда в освобожденную часть Запорожья людей
ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 3 окт — РИА Новости. Украинские боевики расстреляли мирную колонну в Запорожской области, чтобы помешать гражданам выехать на освобожденные территории и принять участие в референдуме, рассказали РИА Новости очевидцы, выжившие после удара.
"Там были люди вроде бы из нашего района, так вот, они должны были уже давным-давно выехать к нам, на Мелитополь
. Люди начали уже бунтовать, что их не выпускают. Сначала приехали военные их успокоить, но только народ завели, потом приехали СБУ
, но у них тоже ничего не вышло и, когда они уходили, сказали людям: "Ну, хорошо, уедете вы завтра". Далеко и уехали. На утро, по-моему, прилетело от них (украинских боевиков), там девушка ещё с грудным ребёнком погибла, возможно, из нашего района", — рассказал собеседник агентства.
По словам еще одного очевидца, за день до обстрела, 29 сентября, жители организовали митинг с требованием выехать из Запорожской области.
"Денег, воды и еды уже не было, они (протестующие) ложились на дорогу", — сказал собеседник агентства по телефону.
По словам очевидцев, сегодня утром украинская администрация в подконтрольной ей части Запорожской области хочет собрать по спискам всех выживших из числа тех, кто был в колонне, ехавшей на освобожденные территории.
"На собрании люди будут просить, чтобы их выпустили. У большинства нет денег на бензин, но они стараются уехать (на освобожденные территории)", — отметил собеседник агентства.
В пятницу ВСУ нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области. Погибли 30 человек, еще 88 граждан пострадали.