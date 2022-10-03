https://ria.ru/20221003/udalenka-1821158196.html

СМИ: итальянцы отказываются от удаленной работы из-за роста энерготарифов

СМИ: итальянцы отказываются от удаленной работы из-за роста энерготарифов - РИА Новости, 03.10.2022

СМИ: итальянцы отказываются от удаленной работы из-за роста энерготарифов

Рост стоимости электроэнергии и газа делает менее привлекательной удаленную работу для итальянцев, сообщила газета il Messaggero. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:15

2022-10-03T14:15

2022-10-03T14:15

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РИМ, 3 окт – РИА Новости. Рост стоимости электроэнергии и газа делает менее привлекательной удаленную работу для итальянцев, сообщила газета il Messaggero.Согласно исследованию Национального института анализа государственной политики (Inapp), только 20% работников итальянских государственных и частных предприятий готовы "зарабатывать меньше, лишь бы вести трудовую деятельность" не из офиса несколько дней в неделю. Сотрудники государственной сферы, по информации из министерств, требуют компенсации затрат на энергию при работе из дома, аналогичная ситуация наблюдается и в частном бизнесе, где, однако, возможности такого возмещения часто не предусматривается. В то же время подсчитано, что так называемый smart working позволяет сократить расходы на содержание офисов наполовину.С выходом страны из чрезвычайной ситуации, связанной с пандемии коронавирусной инфекции, режим удаленной работы касается порядка 4 миллионов человек. При этом вопрос невозмещения расходов на электроэнергию и газ затронет около 700 тысяч госслужащих, отмечает il Messaggero. Повышение тарифов замедляет распространение работы в гибком режиме, становясь проблемой, которые отдельные сотрудники и профсоюзы ставят перед заключением трудовых соглашений."С ростом платежек гибкая работа становится роскошью, которую многие больше не могут себе позволить, если хотят дотянуть до конца месяца", - говорится в статье.Согласно последним оценкам государственного Управления по регулированию энергии, сетей и окружающей среды (Arera), затраты итальянцев на электроэнергию в последнем квартале года вырастут на 59% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности за год обычная итальянская семья потратит на свет в среднем 1322 евро при том, что в 2021 год средние траты достигали 632 евро. Что касается газа, то официальные прогнозы Arera поступят в начале октября. Различные ассоциации посчитали, что в первые девять месяцев года объем расходов средней итальянской семьи на газ составил 1500 евро, а с октября тарифы могут вырасти до 300 евро в месяц (на 170 евро больше, чем в прошлом году). По оценке аналитического центра Nomisma, годовой рост может составить до 680 евро.

https://ria.ru/20221001/gaz-1820872343.html

https://ria.ru/20221003/gretsiya-1821135191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, италия, цены