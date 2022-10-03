https://ria.ru/20221003/uchitel_goda-1821208579.html

Пятерка лучших учителей года представила свои проекты

Пятерка лучших учителей года представила свои проекты - РИА Новости, 03.10.2022

Пятерка лучших учителей года представила свои проекты

Финальное испытание конкурса "Учитель года России" 2022 года состоялось 3 октября в Доме Пашкова в Москве. Заключительный тур назывался "Педагогический совет"... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T16:48

2022-10-03T16:48

2022-10-03T17:18

социальный навигатор

общество

сергей кравцов

виктор садовничий

россия

москва

донецкая народная республика

учитель года 2022

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Финальное испытание конкурса "Учитель года России" 2022 года состоялось 3 октября в Доме Пашкова в Москве. Заключительный тур назывался "Педагогический совет". Каждый из пятерых призеров выступил с собственной педагогической инициативой.Первый призер, учитель английского языка Зильфира Батырова (Ямало-Ненецкий автономный округ) предложила создать мастерские "учителей года" в 33 педагогических вузах России до конца 2023 года. "Опыт лучших учителей нужно транслировать", - пояснила она, добавив, что это станет серьезным подспорьем для педагогического сообщества. "В любом регионе России найдутся такие специалисты, которые могли бы возглавить мастерские - 33 пространства, где будет бурлить педагогическая жизнь", - отметила она.Учитель истории и обществознания Юлия Бахмутская (ДНР) выступила с педагогической инициативой "Обучение без границ". Она пояснила, что речь идет о расширении профессиональных компетенций педагога путем погружения его в рабочий процесс представителей других профессий. "Учитель на 18 часов погружается в непривычную для него профессиональную среду. Это позволит ему трансформировать свои знания и навыки, а затем вооружить ими своего ученика", - отметила она.Третий призер, учитель русского языка и литературы Ахмед Ламаркаев (Чеченская Республика) презентовал проект "Под крылом Пеликана": это единая площадка, которая будет способствовать обмену опытом учителей, их профессиональному развитию, отдыху и укреплению здоровья. "Учитель – праведник, и задача государства - стараться сохранить этого праведника. Нужно думать не только о профессиональных компетенциях учителя, но и заботиться о его эмоциональном состоянии", - отметил педагог, добавив, что в учительской среде остро стоит проблема профессионального выгорания.Учитель истории Дмитрий Лутовинов (Московская область) выступил за создание "информационного поля со знаком "+". По его словам, дети растут в эпоху интернета, но 55 процентов российских детей говорят о том, что сталкивались с нежелательным контентом в сети. В связи с этим он предложил разработать специальный школьный ресурс. "Это будет площадка для свободного общения, но учителя будут модерировать весь контент", - пояснил он.Пятый призер, учитель английского языка Вероника Мушкарина (Челябинская область) предложила создать федеральные центры по изучению родного края. По ее мнению, в таких центрах можно было бы формировать причастность к своему региону, изучать предметы естественно-научного цикла, отрабатывать социальные треки (лидерские проекты), проводить мастерские для начинающих фотографов и заниматься спортом. "Точка роста – образовательный туризм", - добавила она.Выбор победителя предстоит сделать жюри третьего тура конкурса, которое состоит из Большого, Родительского и Ученического жюри. "Они уже все наши победители! Именно они воспитывают поколение, которое определяет будущее страны", - отметил ректор Московского государственного университета им Ломоносова Виктор Садовничий, возглавляющий жюри третьего тура.

https://ria.ru/20221001/uchitel_goda-1820606537.html

https://ria.ru/20220930/uchitel_goda-1820584174.html

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