https://ria.ru/20221003/ubezhischa-1821173068.html
Канцлер Австрии призвал реформировать систему предоставления убежища в ЕС
Канцлер Австрии призвал реформировать систему предоставления убежища в ЕС - РИА Новости, 03.10.2022
Канцлер Австрии призвал реформировать систему предоставления убежища в ЕС
Система предоставления убежища в ЕС потерпела крах, должна быть реформирована, заявил на брифинге в Будапеште канцлер Австрии Карл Нехаммер. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:01
2022-10-03T15:01
2022-10-03T15:01
в мире
карл нехаммер
австрия
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ВЕНА, 3 окт - РИА Новости. Система предоставления убежища в ЕС потерпела крах, должна быть реформирована, заявил на брифинге в Будапеште канцлер Австрии Карл Нехаммер.Ранее в Будапеште прошел саммит при участии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Сербии Александра Вучича и Нехаммера, стороны обсудили вопросы противодействия нелегальной миграции, торговле людьми."Необходимо срочно задуматься о том, как должна быть изменена система предоставления убежища в ЕС, какие правовые основания должны быть изменены. Потому что система предоставления убежища в ЕС потерпела крах. Это более чем драматично, это причина, и мы, национальные государства, должны справляться с ее последствиями", - сказал канцлер Австрии.Нехаммер добавил, что Вена, Будапешт и Белград направляют "сигнал в Брюссель", призывают Еврокомиссию "сделать необходимые шаги" в направлении создания "настоящего пограничного контроля", ускорения процесса принятия решения о предоставлении убежища уже на границах ЕС, ускорения депортации в отношении тех лиц, кому было отказано в убежище.
https://ria.ru/20221003/britaniya-1821053840.html
https://ria.ru/20221001/kontrabanda-1820794294.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, карл нехаммер, австрия, евросоюз, еврокомиссия, будапешт, европа, беженцы
В мире, Карл Нехаммер, Австрия, Евросоюз, Еврокомиссия, Будапешт, Европа, Беженцы
Канцлер Австрии призвал реформировать систему предоставления убежища в ЕС
Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что система предоставления убежища в ЕС потерпела крах