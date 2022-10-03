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Турецкая партия призвала не поддаваться антироссийским угрозам США - РИА Новости, 03.10.2022
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Турецкая партия призвала не поддаваться антироссийским угрозам США
Турецкая партия призвала не поддаваться антироссийским угрозам США - РИА Новости, 03.10.2022
Турецкая партия призвала не поддаваться антироссийским угрозам США
Глава отдела экономической политики турецкой партии "Родина" Хакан Топкурулу призвал правительство не оставлять банковскую систему "перед лицом США" после... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T07:49
2022-10-03T07:49
сша
россия
великобритания
санкции в отношении россии
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АНКАРА, 3 окт – РИА Новости. Глава отдела экономической политики турецкой партии "Родина" Хакан Топкурулу призвал правительство не оставлять банковскую систему "перед лицом США" после прекращения использования банками страны российской платежной системы "Мир".Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника ранее сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". На прошлой неделе представитель Ziraat Bank сообщил РИА Новости, что банк больше не осуществляет операции по картам "Мир". На минувшей неделе о прекращении обслуживания карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании в отношении РФ сообщали турецкие банки Isbank и Denizbank."Правительство не должно оставлять нашу банковскую систему в одиночестве перед лицом США. Напротив, оно должно защищать и поощрять их. Это ожидание турецкой индустрии туризма, наших рабочих, работающих в этом секторе, и наших торговцев, ведущих бизнес в туристических регионах. Турция не может поддаться санкционным угрозам США. Санкции против России - это санкции против Турции", - приводит слова Топкурулу газета Aydınlık.
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сша, россия, великобритания, санкции в отношении россии
США, Россия, Великобритания, Санкции в отношении России
07:49 03.10.2022
 
Турецкая партия призвала не поддаваться антироссийским угрозам США

В турецкой партии призвали правительство не оставлять банковскую систему "перед лицом США"

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкФлаги Турции и России
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Флаги Турции и России. Архивное фото
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АНКАРА, 3 окт – РИА Новости. Глава отдела экономической политики турецкой партии "Родина" Хакан Топкурулу призвал правительство не оставлять банковскую систему "перед лицом США" после прекращения использования банками страны российской платежной системы "Мир".
Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника ранее сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". На прошлой неделе представитель Ziraat Bank сообщил РИА Новости, что банк больше не осуществляет операции по картам "Мир". На минувшей неделе о прекращении обслуживания карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании в отношении РФ сообщали турецкие банки Isbank и Denizbank.
"Правительство не должно оставлять нашу банковскую систему в одиночестве перед лицом США. Напротив, оно должно защищать и поощрять их. Это ожидание турецкой индустрии туризма, наших рабочих, работающих в этом секторе, и наших торговцев, ведущих бизнес в туристических регионах. Турция не может поддаться санкционным угрозам США. Санкции против России - это санкции против Турции", - приводит слова Топкурулу газета Aydınlık.
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