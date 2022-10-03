https://ria.ru/20221003/turtsiya-1821058673.html

В Турции сообщили о "еще одном большом шаге" по добыче черноморского газа

В Турции сообщили о "еще одном большом шаге" по добыче черноморского газа - РИА Новости, 03.10.2022

В Турции сообщили о "еще одном большом шаге" по добыче черноморского газа

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил о преодолении "еще одного большого шага" по добыче газа в Черном море, никаких отклонений от РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T05:26

2022-10-03T05:26

2022-10-03T10:32

экономика

цены на нефть

турция

черное море

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АНКАРА, 3 окт — РИА Новости. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил о преодолении "еще одного большого шага" по добыче газа в Черном море, никаких отклонений от графика нет.Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти десять миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году. Донмез сообщал, что стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет 400 миллиардов долларов."Еще один шаг по черноморскому газу позади. С каждым днем мы шаг за шагом приближаемся к нашей цели. Cудно Seven Arctic, которое будет прокладывать кордонную линию привязки на морском дне, строить крупные сооружения на Сакарьинском газовом месторождении, находится в Турции", — написал министр в Twitter.Генеральный директор Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) Мелих Хан Бильгин, в свою очередь, объявил о завершении "одного из важных этапов проекта разработки газового месторождения Сакарья"."Никаких отклонений от графика нет, полный вперед", — приводит слова Бильгина газета Sabah.

https://ria.ru/20221003/evropa-1821058355.html

https://ria.ru/20221001/gaz-1820906915.html

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экономика, цены на нефть, турция, черное море