https://ria.ru/20221003/turtsiya-1821058673.html
В Турции сообщили о "еще одном большом шаге" по добыче черноморского газа
В Турции сообщили о "еще одном большом шаге" по добыче черноморского газа - РИА Новости, 03.10.2022
В Турции сообщили о "еще одном большом шаге" по добыче черноморского газа
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил о преодолении "еще одного большого шага" по добыче газа в Черном море, никаких отклонений от РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T05:26
2022-10-03T05:26
2022-10-03T10:32
экономика
цены на нефть
турция
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_aeebc04a283e1e10414c3bb5db0a3175.jpg
АНКАРА, 3 окт — РИА Новости. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил о преодолении "еще одного большого шага" по добыче газа в Черном море, никаких отклонений от графика нет.Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти десять миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году. Донмез сообщал, что стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет 400 миллиардов долларов."Еще один шаг по черноморскому газу позади. С каждым днем мы шаг за шагом приближаемся к нашей цели. Cудно Seven Arctic, которое будет прокладывать кордонную линию привязки на морском дне, строить крупные сооружения на Сакарьинском газовом месторождении, находится в Турции", — написал министр в Twitter.Генеральный директор Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) Мелих Хан Бильгин, в свою очередь, объявил о завершении "одного из важных этапов проекта разработки газового месторождения Сакарья"."Никаких отклонений от графика нет, полный вперед", — приводит слова Бильгина газета Sabah.
https://ria.ru/20221003/evropa-1821058355.html
https://ria.ru/20221001/gaz-1820906915.html
турция
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_111:0:2396:1714_1920x0_80_0_0_6983ab054bd1b5c1041705f7a018fada.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, турция, черное море
Экономика, Цены на нефть, Турция, Черное море
05:26 03.10.2022 (обновлено: 10:32 03.10.2022)
В Турции сообщили о "еще одном большом шаге" по добыче черноморского газа
В Турции сообщили о преодолении "еще одного большого шага" по добыче черноморского газа
АНКАРА, 3 окт — РИА Новости. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил о преодолении "еще одного большого шага" по добыче газа в Черном море, никаких отклонений от графика нет.
Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти десять миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году. Донмез сообщал, что стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет 400 миллиардов долларов.
"Еще один шаг по черноморскому газу позади. С каждым днем мы шаг за шагом приближаемся к нашей цели. Cудно Seven Arctic, которое будет прокладывать кордонную линию привязки на морском дне, строить крупные сооружения на Сакарьинском газовом месторождении, находится в Турции", — написал министр в Twitter.
Генеральный директор Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) Мелих Хан Бильгин, в свою очередь, объявил о завершении "одного из важных этапов проекта разработки газового месторождения Сакарья".
"Никаких отклонений от графика нет, полный вперед", — приводит слова Бильгина газета Sabah.