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В ATSO рассказали, на что повлияет отказ турецких банков от системы "Мир" - РИА Новости, 03.10.2022
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В ATSO рассказали, на что повлияет отказ турецких банков от системы "Мир"
В ATSO рассказали, на что повлияет отказ турецких банков от системы "Мир" - РИА Новости, 03.10.2022
В ATSO рассказали, на что повлияет отказ турецких банков от системы "Мир"
Прекращение использования системы "Мир" банками Турции не повлияет на приезд российских туристов, но негативно скажется на их покупках в стране, заявил... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T04:55
2022-10-03T06:21
россия
турция
сша
карта "мир"
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АНКАРА, 3 окт – РИА Новости. Прекращение использования системы "Мир" банками Турции не повлияет на приезд российских туристов, но негативно скажется на их покупках в стране, заявил президент Торгово-промышленной палаты Антальи (ATSO) Давут Четин.Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". На прошлой неделе представитель Ziraat Bank сообщил РИА Новости, что банк больше не осуществляет операции по картам "Мир". На минувшей неделе о прекращении обслуживания карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании в отношении РФ сообщали турецкие банки Isbank и Denizbank."Те, кто уже приезжает с пакетными турами, делают свои платежи в России. С точки зрения туризма большого влияния не будет. Но когда турист приедет в Анталью, он обязательно столкнется с проблемой розничной торговли как в расходах в отеле, так и в расходах, которые он совершает у торговцев или в торговых центрах. Произойдет сокращение внутренних расходов. С точки зрения туризма проблем не будет, но отмена или недействительность системы карт "Мир" определенно повлияет на розничную торговлю в части расходов, которые они будут делать внутри страны", - приводит слова Четина газета Hurriyet.По его словам, решение в сложившейся ситуации должно быть найдено как можно скорее."Решение должно быть найдено на основе карточной системы, которую наши учреждения обязательно выдвинут. Если нет карточной системы, розничная система серьезно страдает", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220929/turtsiya-1820317863.html
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россия, турция, сша, карта "мир"
Россия, Турция, США, Карта "Мир"
04:55 03.10.2022 (обновлено: 06:21 03.10.2022)
 
В ATSO рассказали, на что повлияет отказ турецких банков от системы "Мир"

В ATSO рассказали, как отказ турецких банков от системы "Мир" скажется на покупках россиян

© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанкКарты "Мир"
Карты Мир - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Карты "Мир". Архивное фото
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АНКАРА, 3 окт – РИА Новости. Прекращение использования системы "Мир" банками Турции не повлияет на приезд российских туристов, но негативно скажется на их покупках в стране, заявил президент Торгово-промышленной палаты Антальи (ATSO) Давут Четин.
Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". На прошлой неделе представитель Ziraat Bank сообщил РИА Новости, что банк больше не осуществляет операции по картам "Мир". На минувшей неделе о прекращении обслуживания карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании в отношении РФ сообщали турецкие банки Isbank и Denizbank.
Улица с кафе в Измире
29 сентября, 14:28Туризм
Турецкие туроператоры предложат россиянам альтернативу карте "Мир"
"Те, кто уже приезжает с пакетными турами, делают свои платежи в России. С точки зрения туризма большого влияния не будет. Но когда турист приедет в Анталью, он обязательно столкнется с проблемой розничной торговли как в расходах в отеле, так и в расходах, которые он совершает у торговцев или в торговых центрах. Произойдет сокращение внутренних расходов. С точки зрения туризма проблем не будет, но отмена или недействительность системы карт "Мир" определенно повлияет на розничную торговлю в части расходов, которые они будут делать внутри страны", - приводит слова Четина газета Hurriyet.
По его словам, решение в сложившейся ситуации должно быть найдено как можно скорее.
"Решение должно быть найдено на основе карточной системы, которую наши учреждения обязательно выдвинут. Если нет карточной системы, розничная система серьезно страдает", - подчеркнул он.
Карта платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 07:19
СМИ: США пригрозили турецким банкам санкциями за прием карт "Мир"
 
РоссияТурцияСШАКарта "Мир"
 
 
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