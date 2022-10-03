04:55 03.10.2022 (обновлено: 06:21 03.10.2022)
В ATSO рассказали, на что повлияет отказ турецких банков от системы "Мир"
В ATSO рассказали, как отказ турецких банков от системы "Мир" скажется на покупках россиян
Карты "Мир". Архивное фото
АНКАРА, 3 окт – РИА Новости. Прекращение использования системы "Мир" банками Турции не повлияет на приезд российских туристов, но негативно скажется на их покупках в стране, заявил президент Торгово-промышленной палаты Антальи (ATSO) Давут Четин.
Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". На прошлой неделе представитель Ziraat Bank сообщил РИА Новости, что банк больше не осуществляет операции по картам "Мир". На минувшей неделе о прекращении обслуживания карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании в отношении РФ сообщали турецкие банки Isbank и Denizbank.
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"Те, кто уже приезжает с пакетными турами, делают свои платежи в России. С точки зрения туризма большого влияния не будет. Но когда турист приедет в Анталью, он обязательно столкнется с проблемой розничной торговли как в расходах в отеле, так и в расходах, которые он совершает у торговцев или в торговых центрах. Произойдет сокращение внутренних расходов. С точки зрения туризма проблем не будет, но отмена или недействительность системы карт "Мир" определенно повлияет на розничную торговлю в части расходов, которые они будут делать внутри страны", - приводит слова Четина газета Hurriyet.
По его словам, решение в сложившейся ситуации должно быть найдено как можно скорее.
"Решение должно быть найдено на основе карточной системы, которую наши учреждения обязательно выдвинут. Если нет карточной системы, розничная система серьезно страдает", - подчеркнул он.
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