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Туристов, пропавших в районе хребта Ажек в Сочи, нашли живыми

Туристов, пропавших в районе хребта Ажек в Сочи, нашли живыми - РИА Новости, 03.10.2022

Туристов, пропавших в районе хребта Ажек в Сочи, нашли живыми

Пропавшая в горах Сочи группа туристов, в составе которой находились трое детей, найдена, все живы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T10:08

2022-10-03T10:08

2022-10-03T10:28

сочи

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пропавшая в горах Сочи группа туристов, в составе которой находились трое детей, найдена, все живы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Туристы найдены, с ними все хорошо", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что связь с группой была потеряна возле села Пластунка в Хостинском районе. Трое детей, входивших в состав группы, 2016, 2015 и 2013 года рождения.Ранее пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда рассказала о звонке женщины, сообщившей, что 1 октября ее муж с другом и тремя детьми отправились в поход в район хребта Ажек в Сочи. Домой туристы собирались вернуться 2 октября, но на связь не вышли.Как позже уточнила пресс-служба ЮРПСО, "в 10.00 группа спасателей МЧС вышла на связь - туристы обнаружены, медицинская помощь не требуется".Там же отметили, что туристическая группа не была зарегистрирована, ее участниками являются жители Сочи.

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Екатерина Зайцева

сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новости - туризм, туристы