https://ria.ru/20221003/turisty-1821082214.html
Туристов, пропавших в районе хребта Ажек в Сочи, нашли живыми
Туристов, пропавших в районе хребта Ажек в Сочи, нашли живыми - РИА Новости, 03.10.2022
Туристов, пропавших в районе хребта Ажек в Сочи, нашли живыми
Пропавшая в горах Сочи группа туристов, в составе которой находились трое детей, найдена, все живы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T10:08
2022-10-03T10:08
2022-10-03T10:28
сочи
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
туризм
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пропавшая в горах Сочи группа туристов, в составе которой находились трое детей, найдена, все живы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Туристы найдены, с ними все хорошо", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что связь с группой была потеряна возле села Пластунка в Хостинском районе. Трое детей, входивших в состав группы, 2016, 2015 и 2013 года рождения.Ранее пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда рассказала о звонке женщины, сообщившей, что 1 октября ее муж с другом и тремя детьми отправились в поход в район хребта Ажек в Сочи. Домой туристы собирались вернуться 2 октября, но на связь не вышли.Как позже уточнила пресс-служба ЮРПСО, "в 10.00 группа спасателей МЧС вышла на связь - туристы обнаружены, медицинская помощь не требуется".Там же отметили, что туристическая группа не была зарегистрирована, ее участниками являются жители Сочи.
https://ria.ru/20221003/legostaev-1821077021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новости - туризм, туристы
Сочи, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Туризм, Новости - Туризм, туристы
10:08 03.10.2022 (обновлено: 10:28 03.10.2022)
Туристов, пропавших в районе хребта Ажек в Сочи, нашли живыми
Пропавшая в Сочи группа из пятерых туристов, включая троих детей, нашлась, все живы
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пропавшая в горах Сочи группа туристов, в составе которой находились трое детей, найдена, все живы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Туристы найдены, с ними все хорошо", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что связь с группой была потеряна возле села Пластунка в Хостинском районе. Трое детей, входивших в состав группы, 2016, 2015 и 2013 года рождения.
Ранее пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда рассказала о звонке женщины, сообщившей, что 1 октября ее муж с другом и тремя детьми отправились в поход в район хребта Ажек в Сочи. Домой туристы собирались вернуться 2 октября, но на связь не вышли.
Как позже уточнила пресс-служба ЮРПСО, "в 10.00 группа спасателей МЧС
вышла на связь - туристы обнаружены, медицинская помощь не требуется".
Там же отметили, что туристическая группа не была зарегистрирована, ее участниками являются жители Сочи.