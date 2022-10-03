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Туристов, пропавших в районе хребта Ажек в Сочи, нашли живыми - РИА Новости, 03.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221003/turisty-1821082214.html
Туристов, пропавших в районе хребта Ажек в Сочи, нашли живыми
Туристов, пропавших в районе хребта Ажек в Сочи, нашли живыми - РИА Новости, 03.10.2022
Туристов, пропавших в районе хребта Ажек в Сочи, нашли живыми
Пропавшая в горах Сочи группа туристов, в составе которой находились трое детей, найдена, все живы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T10:08
2022-10-03T10:28
сочи
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
туризм
новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пропавшая в горах Сочи группа туристов, в составе которой находились трое детей, найдена, все живы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Туристы найдены, с ними все хорошо", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что связь с группой была потеряна возле села Пластунка в Хостинском районе. Трое детей, входивших в состав группы, 2016, 2015 и 2013 года рождения.Ранее пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда рассказала о звонке женщины, сообщившей, что 1 октября ее муж с другом и тремя детьми отправились в поход в район хребта Ажек в Сочи. Домой туристы собирались вернуться 2 октября, но на связь не вышли.Как позже уточнила пресс-служба ЮРПСО, "в 10.00 группа спасателей МЧС вышла на связь - туристы обнаружены, медицинская помощь не требуется".Там же отметили, что туристическая группа не была зарегистрирована, ее участниками являются жители Сочи.
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сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новости - туризм, туристы
Сочи, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Туризм, Новости - Туризм, туристы
10:08 03.10.2022 (обновлено: 10:28 03.10.2022)
 
Туристов, пропавших в районе хребта Ажек в Сочи, нашли живыми

Пропавшая в Сочи группа из пятерых туристов, включая троих детей, нашлась, все живы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пропавшая в горах Сочи группа туристов, в составе которой находились трое детей, найдена, все живы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Туристы найдены, с ними все хорошо", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что связь с группой была потеряна возле села Пластунка в Хостинском районе. Трое детей, входивших в состав группы, 2016, 2015 и 2013 года рождения.
Ранее пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда рассказала о звонке женщины, сообщившей, что 1 октября ее муж с другом и тремя детьми отправились в поход в район хребта Ажек в Сочи. Домой туристы собирались вернуться 2 октября, но на связь не вышли.
Как позже уточнила пресс-служба ЮРПСО, "в 10.00 группа спасателей МЧС вышла на связь - туристы обнаружены, медицинская помощь не требуется".
Там же отметили, что туристическая группа не была зарегистрирована, ее участниками являются жители Сочи.
Певец Константин Легостаев - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
09:36Шоубиз
Певец Константин Легостаев пропал в Сочи
 
ТуризмСочиКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияНовости - Туризмтуристы
 
 
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