https://ria.ru/20221003/tsifrovizatsiya-1821137333.html

Глава Минцифры призвал не сбавлять темпы цифровизации

Глава Минцифры призвал не сбавлять темпы цифровизации - РИА Новости, 03.10.2022

Глава Минцифры призвал не сбавлять темпы цифровизации

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев призвал не сбавлять темпы и двигаться в сторону цифровизации, сконцентрироваться на... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T13:13

2022-10-03T13:13

2022-10-03T13:13

экономика

максут шадаев

россия

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт- РИА Новости. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев призвал не сбавлять темпы и двигаться в сторону цифровизации, сконцентрироваться на прорывах и достижениях, а также обеспечить непрерывное функционирование критических цифровых сервисов."Момент у нас не простой, местами даже драматический, но в целом мы понимаем, что от нас с вами зависит работа многих критических цифровых сервисов и, конечно, в этот момент мы должны обеспечить непрерывное и гарантированное их функционирование. Мы не должны останавливаться на достигнутых результатах. Мы обычно говорим, что цифра драматически меняет мир, сейчас мир драматически меняется очень быстро вместе с цифрой. Мы здесь точно не должны терять темп... Очень важно, чтобы вся рефлексия уходила на второй план насколько это возможно, чтобы мы все-таки концентрировались на значимых прорывах, на значимых достижениях, которых от нас все ждут", - сказал он на церемонии открытия X Всероссийского форума региональной информатизации "ПРОФ-IT" по видеоконференцсвязи.Шадаев призвал не сбавлять темпы и двигаться в сторону цифровизации."Все, что происходит у нас, это не повод тормозить. И конечно, как мы слышим, цифровые технологии помогают нам, в том числе в решении тех актуальных задач, которые перед нашей страной стоят... Прошу темпы не сбавлять, и дальше уверенно двигаться в сторону цифровизации, несмотря на все новые вводные, которых будет еще очень много", - сказал министр.X Всероссийский форум региональной информатизации "ПРОФ-IT" , который пройдет с 3 по 4 октября, познакомит с новейшими отечественными информационными разработками. Главными темами форума стали цифровизация экономики и государственных услуг, информационная безопасность, импортозамещение и подготовка отечественных IT-кадров.

https://ria.ru/20221002/it-1821024862.html

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экономика, максут шадаев, россия, технологии