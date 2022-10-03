https://ria.ru/20221003/tovary-1821271912.html

Правительство разрешило закупать товары двойного назначения за счет бюджета

Правительство разрешило закупать товары двойного назначения за счет бюджета - РИА Новости, 03.10.2022

Правительство разрешило закупать товары двойного назначения за счет бюджета

Правительство РФ своим постановлением разрешило регионам закупать за счет бюджетов товары двойного назначения, в том числе беспилотники, соответствующее... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T19:56

2022-10-03T19:56

2022-10-03T20:15

россия

бпла

правительство рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правительство РФ своим постановлением разрешило регионам закупать за счет бюджетов товары двойного назначения, в том числе беспилотники, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Ввести в качестве специальной меры в сфере экономики право исполнительных органов субъектов РФ и казенных учреждений субъектов РФ, органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений осуществлять закупки товаров, в том числе товаров двойного назначения, беспилотных летательных аппаратов, средств радиосвязи, электроники, приборов ночного видения, тепловизионных биноклей и прицелов... Установить, что закупка товаров осуществляется на основании заявок, направленных уполномоченными Министерством обороны РФ центральными органами военного управления военных округов (Северного флота) ", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220905/bpla-1814598286.html

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россия, бпла, правительство рф, министерство обороны рф (минобороны рф)