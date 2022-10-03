Рейтинг@Mail.ru
Правительство разрешило закупать товары двойного назначения за счет бюджета - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221003/tovary-1821271912.html
Правительство разрешило закупать товары двойного назначения за счет бюджета
Правительство разрешило закупать товары двойного назначения за счет бюджета - РИА Новости, 03.10.2022
Правительство разрешило закупать товары двойного назначения за счет бюджета
Правительство РФ своим постановлением разрешило регионам закупать за счет бюджетов товары двойного назначения, в том числе беспилотники, соответствующее... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T19:56
2022-10-03T20:15
россия
бпла
правительство рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786827557_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cf8827e6dbb8c857b00d024e8522f65f.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правительство РФ своим постановлением разрешило регионам закупать за счет бюджетов товары двойного назначения, в том числе беспилотники, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Ввести в качестве специальной меры в сфере экономики право исполнительных органов субъектов РФ и казенных учреждений субъектов РФ, органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений осуществлять закупки товаров, в том числе товаров двойного назначения, беспилотных летательных аппаратов, средств радиосвязи, электроники, приборов ночного видения, тепловизионных биноклей и прицелов... Установить, что закупка товаров осуществляется на основании заявок, направленных уполномоченными Министерством обороны РФ центральными органами военного управления военных округов (Северного флота) ", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220905/bpla-1814598286.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786827557_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6c9a1b700af749682249d817b8133787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, бпла, правительство рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, БПЛА, Правительство РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
19:56 03.10.2022 (обновлено: 20:15 03.10.2022)
 
Правительство разрешило закупать товары двойного назначения за счет бюджета

Правительство разрешило регионам закупать за счет бюджетов товары двойного назначения

© РИА Новости /  / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВC России запускает беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" на Харьковском направлении
Военнослужащий ВC России запускает беспилотный летательный аппарат Орлан-10 на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости /
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВC России запускает беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" на Харьковском направлении . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правительство РФ своим постановлением разрешило регионам закупать за счет бюджетов товары двойного назначения, в том числе беспилотники, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Ввести в качестве специальной меры в сфере экономики право исполнительных органов субъектов РФ и казенных учреждений субъектов РФ, органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений осуществлять закупки товаров, в том числе товаров двойного назначения, беспилотных летательных аппаратов, средств радиосвязи, электроники, приборов ночного видения, тепловизионных биноклей и прицелов... Установить, что закупка товаров осуществляется на основании заявок, направленных уполномоченными Министерством обороны РФ центральными органами военного управления военных округов (Северного флота) ", - говорится в сообщении.
Американские РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 16:08В мире
БПЛА стали эффективным оружием против HIMARS, заявил мэр Горловки
 
РоссияБПЛАПравительство РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала