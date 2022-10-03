https://ria.ru/20221003/tomsk-1821098856.html

Томская область планирует ежегодно строить по 900 тысяч "квадратов" жилья

Томская область планирует ежегодно строить по 900 тысяч "квадратов" жилья - РИА Новости, 03.10.2022

Томская область планирует ежегодно строить по 900 тысяч "квадратов" жилья

Строители Томской области к 2030 году должны возводить 900 тысяч квадратных метров жилья в год, в этом году этот показатель составит 472 тысячи квадратных... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T11:10

2022-10-03T11:10

2022-10-03T11:10

томская область

общество

жилье

томская область

томск

владимир мазур

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ТОМСК, 3 окт – РИА Новости. Строители Томской области к 2030 году должны возводить 900 тысяч квадратных метров жилья в год, в этом году этот показатель составит 472 тысячи квадратных метров, сообщил губернатор региона Владимир Мазур в своем Telegram-канале.В понедельник в Томском государственном архитектурно-строительном университете проходит расширенное заседание правления Российского союза строителей, посвященное цифровизации отрасли.Глава региона отметил, что в ближайшие 10 лет в Томской области должно быть построено более 7 миллионов квадратных метров жилья – как многоэтажного, так и индивидуального. В планах властей переселить из аварийных домов в новые квартиры более 9 тысяч жителей, расселить почти 130 тысяч квадратных метров бараков. Обновление охватит пятую часть всего жилфонда области."Региону нужна прозрачная градостроительная политика и скорейшее внедрение механизма комплексного развития территорий. Это строительство жилья нового типа с дворами без машин и современным подходом к благоустройству. И это строительство школ, детских садов, поликлиник исключительно в шаговой доступности для жителей новых районов", - написал губернатор.Он также считает, что в регионе нужно реализовать социально важные проекты: "Бюджетный дом", "Умный дом", "Сельская ипотека", программы расселения аварийного жилья, сохранение исторического облика центра Томска, развитие набережных Томи и Ушайки.

https://ria.ru/20220902/zavod-1813978033.html

https://ria.ru/20220822/shkola-1811286823.html

https://ria.ru/20220726/sibir-1805159701.html

томская область

томск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, жилье, томская область, томск, владимир мазур