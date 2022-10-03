Томская область планирует ежегодно строить по 900 тысяч "квадратов" жилья
Мазур: Томская область планирует ежегодно строить по 900 тысяч квадратных метров жилья
Строительство жилья. Архивное фото
ТОМСК, 3 окт – РИА Новости. Строители Томской области к 2030 году должны возводить 900 тысяч квадратных метров жилья в год, в этом году этот показатель составит 472 тысячи квадратных метров, сообщил губернатор региона Владимир Мазур в своем Telegram-канале.
В понедельник в Томском государственном архитектурно-строительном университете проходит расширенное заседание правления Российского союза строителей, посвященное цифровизации отрасли.
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"В Томской области к 2030 году строители должны возводить 900 тысяч квадратных метров жилья в год. Для сравнения: план на этот год почти вдвое меньше – 472 тысячи квадратных метров", - сообщил Мазур.
Глава региона отметил, что в ближайшие 10 лет в Томской области должно быть построено более 7 миллионов квадратных метров жилья – как многоэтажного, так и индивидуального. В планах властей переселить из аварийных домов в новые квартиры более 9 тысяч жителей, расселить почти 130 тысяч квадратных метров бараков. Обновление охватит пятую часть всего жилфонда области.
"Региону нужна прозрачная градостроительная политика и скорейшее внедрение механизма комплексного развития территорий. Это строительство жилья нового типа с дворами без машин и современным подходом к благоустройству. И это строительство школ, детских садов, поликлиник исключительно в шаговой доступности для жителей новых районов", - написал губернатор.
Он также считает, что в регионе нужно реализовать социально важные проекты: "Бюджетный дом", "Умный дом", "Сельская ипотека", программы расселения аварийного жилья, сохранение исторического облика центра Томска, развитие набережных Томи и Ушайки.
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