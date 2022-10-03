https://ria.ru/20221003/tayvan-1821103928.html

В Германии заявили о готовности помочь Тайваню в случае военной угрозы

В Германии заявили о готовности помочь Тайваню в случае военной угрозы - РИА Новости, 03.10.2022

В Германии заявили о готовности помочь Тайваню в случае военной угрозы

Берлин окажет Тайбэю поддержку, в случае, если Тайвань столкнется с военной угрозой, заявил в понедельник председатель парламентской группы Германии, отвечающей РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T11:32

2022-10-03T11:32

2022-10-03T11:34

в мире

нэнси пелоси

цай инвэнь

тайвань

германия

тайбэй

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811510630_0:0:2203:1239_1920x0_80_0_0_2e12880cf6233a7cc1dd2bbacb94f966.jpg

ПЕКИН, 3 окт - РИА Новости. Берлин окажет Тайбэю поддержку, в случае, если Тайвань столкнется с военной угрозой, заявил в понедельник председатель парламентской группы Германии, отвечающей за связи с Тайванем, Клаус-Петер Вильш в ходе встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь в Тайбэе.Делегация из семи немецких парламентариев во главе с Вильшем прибыла на Тайвань в воскресенье, это первый визит членов бундестага на остров после начала пандемии COVID-19 в 2019 году. Как ранее отмечали в МИД Тайваня, Германия стала второй европейской страной вслед за Францией, которая направила делегацию на Тайвань после августовской эскалации напряжения по обе стороны Тайваньского пролива в результате визита в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси."Парламент Германии в различных документах и обсуждениях упоминал, что если Тайвань столкнется с военной угрозой, мы храбро встанем на помощь и поддержку Тайваню", - сказал Вильш, слова которого приводятся на сайте офиса главы администрации острова.О какого рода поддержке идет речь, он не пояснил.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20221002/tayvan-1820942213.html

https://ria.ru/20221002/tayvan-1820987687.html

тайвань

германия

тайбэй

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нэнси пелоси, цай инвэнь, тайвань, германия, тайбэй