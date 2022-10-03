https://ria.ru/20221003/tayvan-1821103928.html
В Германии заявили о готовности помочь Тайваню в случае военной угрозы
В Германии заявили о готовности помочь Тайваню в случае военной угрозы - РИА Новости, 03.10.2022
В Германии заявили о готовности помочь Тайваню в случае военной угрозы
Берлин окажет Тайбэю поддержку, в случае, если Тайвань столкнется с военной угрозой, заявил в понедельник председатель парламентской группы Германии, отвечающей РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T11:32
2022-10-03T11:32
2022-10-03T11:34
в мире
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 3 окт - РИА Новости. Берлин окажет Тайбэю поддержку, в случае, если Тайвань столкнется с военной угрозой, заявил в понедельник председатель парламентской группы Германии, отвечающей за связи с Тайванем, Клаус-Петер Вильш в ходе встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь в Тайбэе.Делегация из семи немецких парламентариев во главе с Вильшем прибыла на Тайвань в воскресенье, это первый визит членов бундестага на остров после начала пандемии COVID-19 в 2019 году. Как ранее отмечали в МИД Тайваня, Германия стала второй европейской страной вслед за Францией, которая направила делегацию на Тайвань после августовской эскалации напряжения по обе стороны Тайваньского пролива в результате визита в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси."Парламент Германии в различных документах и обсуждениях упоминал, что если Тайвань столкнется с военной угрозой, мы храбро встанем на помощь и поддержку Тайваню", - сказал Вильш, слова которого приводятся на сайте офиса главы администрации острова.О какого рода поддержке идет речь, он не пояснил.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20221002/tayvan-1820942213.html
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в мире, нэнси пелоси, цай инвэнь, тайвань, германия, тайбэй
В мире, Нэнси Пелоси, Цай Инвэнь, Тайвань, Германия, Тайбэй
11:32 03.10.2022 (обновлено: 11:34 03.10.2022)
В Германии заявили о готовности помочь Тайваню в случае военной угрозы
Депутат бундестага Вильш: Берлин окажет Тайбэю поддержку в случае военной угрозы
ПЕКИН, 3 окт - РИА Новости. Берлин окажет Тайбэю поддержку, в случае, если Тайвань столкнется с военной угрозой, заявил в понедельник председатель парламентской группы Германии, отвечающей за связи с Тайванем, Клаус-Петер Вильш в ходе встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь в Тайбэе.
Делегация из семи немецких парламентариев во главе с Вильшем прибыла на Тайвань в воскресенье, это первый визит членов бундестага на остров после начала пандемии COVID-19 в 2019 году. Как ранее отмечали в МИД Тайваня, Германия стала второй европейской страной вслед за Францией
, которая направила делегацию на Тайвань после августовской эскалации напряжения по обе стороны Тайваньского пролива в результате визита в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
.
"Парламент Германии в различных документах и обсуждениях упоминал, что если Тайвань столкнется с военной угрозой, мы храбро встанем на помощь и поддержку Тайваню", - сказал Вильш, слова которого приводятся на сайте офиса главы администрации острова.
О какого рода поддержке идет речь, он не пояснил.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай
, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.