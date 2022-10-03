https://ria.ru/20221003/tatneft-1821280515.html

Верховный суд США отказал Киеву во вмешательстве в дело с "Татнефтью"

Верховный суд США отказал Киеву во вмешательстве в дело с "Татнефтью" - РИА Новости, 03.10.2022

Верховный суд США отказал Киеву во вмешательстве в дело с "Татнефтью"

Верховный суд США отклонил просьбу Украины о вмешательстве в ее тяжбу с российской компанией "Татнефть", требующей $173 млн за потерю доли в совместном... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T20:43

2022-10-03T20:43

2022-10-03T20:43

экономика

украина

вашингтон (штат)

сша

укртатнафта

татнефть

кременчугский нефтеперерабатывающий завод

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ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Верховный суд США отклонил просьбу Украины о вмешательстве в ее тяжбу с российской компанией "Татнефть", требующей $173 млн за потерю доли в совместном предприятии."Украина против ПАО "Татнефть": в ходатайстве о передаче дела отказать", - говорится в решении суда.Рассмотрение дела таким образом продолжится в нижестоящих судебных инстанциях, которые ранее приняли сторону "Татнефти".Спор "Татнефти" и Украины связан с компанией "Укртатнафта", созданной в 1994 году на базе Кременчугского нефтеперерабатывающего завода - крупнейшего НПЗ Украины.Со стороны Украины в уставной капитал компании был передан сам НПЗ, со стороны Татарстана - акции добывающих компаний и денежные средства. Однако в 2007 году Татарстан, который вместе с "Татнефтью" контролировал 55,7% акций "Укртатнафты", потерял контроль над компанией, а в 2009 году по решениям украинских судов российская доля в предприятии сократилась до нуля.Спорное арбитражное разбирательство между Украиной и "Татнефтью" рассматривалось в Москве, Нью-Йорке, Вашингтоне, Париже и Лондоне. В 2014 году арбитражная комиссия обязала ответчика выплатить "Татнефти" $112 млн компенсации. Федеральный суд в Вашингтоне подтвердил это решение, начислил проценты и вынес решение на сумму $173 млн. В декабре решение было подтверждено.

https://ria.ru/20220209/ukraina-1771944162.html

https://ria.ru/20220627/arest-1798563246.html

украина

вашингтон (штат)

сша

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экономика, украина, вашингтон (штат), сша, укртатнафта, татнефть, кременчугский нефтеперерабатывающий завод