https://ria.ru/20221003/svo-1821059477.html
ВСУ обстреляли Донецк и Каштановое снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк и Каштановое снарядами натовского калибра - РИА Новости, 03.10.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Каштановое снарядами натовского калибра
Украинские войска примерно за час обстреляли Донецк, Каштановое и Александровку, выпущено 16 снарядов "натовского" калибра 155 мм и три снаряда калибром 152 мм, РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T06:02
2022-10-03T06:02
2022-10-03T08:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска примерно за час обстреляли Донецк, Каштановое и Александровку, выпущено 16 снарядов "натовского" калибра 155 мм и три снаряда калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Каштановое обстреляли семью "натовскими" снарядами в 04.45 и 05.35. Куйбышевский и Киевский районы Донецка были обстреляны девятью "натовскими" снарядами в 04.55 и 05.27. Три снаряда калибром 152 мм были выпущены в сторону Александровки в 04.28.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, СЦКК
06:02 03.10.2022 (обновлено: 08:20 03.10.2022)
ВСУ обстреляли Донецк и Каштановое снарядами натовского калибра
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Каштановое 16 "натовскими" снарядами